Beeinflusst die Pille unsere Partnerwahl? Experten trennen Fakten von Fiktion.

Die Antibabypille, so klein sie auch sein mag, hat erhebliche Auswirkungen auf den Körper. Es würde fast einen halben Tag dauern, alle Nebenwirkungen aufzuzählen. Doch inmitten all des Kleingedruckten findet sich kein einziger Hinweis auf ihre Auswirkungen auf das Liebesleben. Nirgends steht: „Vorsicht, die Pille kann Ihre Partnerwahl beeinflussen.“ Dennoch behaupten einige kursierende Theorien, die Pille bringe nicht nur unseren Körper, sondern auch unsere Liebesbeziehungen durcheinander.

Ein Hormoncocktail, der niemanden gegenüber gleichgültig gegenüber dem Gehirn zurücklässt

Während die Wissenschaft an der Entwicklung einer hormonfreien Pille für Männer arbeitet, müssen Frauen weiterhin mit chemischen Präparaten vorliebnehmen, die zahlreiche schädliche Nebenwirkungen haben – als läge die Verantwortung dafür in ihren Genen. Zwar lindert die Pille Regelschmerzen und reguliert den Zyklus, um unangenehme Überraschungen im Urlaub zu vermeiden, doch auch sie hat ihre Nachteile. Ein Blick in die Packungsbeilage genügt, um sich selbst davon zu überzeugen. Das Papier ist fast kniehoch und enthält zahlreiche Warnhinweise.

Neben Blutungen, Übelkeit, Stimmungsschwankungen und anderen Warnsignalen soll die Pille angeblich auch unser Liebesleben durcheinanderbringen. Keine Sorge, das ist keine offizielle Nebenwirkung. Dennoch kursieren im Internet Gerüchte, die Pille könne uns beim Flirten in die Irre führen und die Partnersuche erschweren. Weit davon entfernt, ein Liebestrank zu sein, soll die Pille angeblich unsere Anziehungskraft verändern (und zwar nicht unbedingt zum Besseren). Die selbsternannten Alphamännchen im Internet glauben, die Pille verhindere die Testosteronaufnahme und verdamme uns dazu, mit sogenannten „Untermenschen“ zusammenzubleiben. Ihr Argument ist natürlich haltlos und spiegelt vor allem Frustration wider. Zum Glück hat die Wissenschaft eine plausiblere Erklärung.

Wenn die Pille die Libido beeinflussen und unser sexuelles Verlangen vorübergehend dämpfen kann, warum sollte sie dann nicht auch unsere romantischen Vorlieben verändern? Eine 2019 in Psychology Today veröffentlichte Studie wirft eine faszinierende Hypothese auf: Frauen, die die Pille nehmen, könnten andere Partnerpräferenzen entwickeln. So deuten einige Forschungsergebnisse darauf hin, dass Frauen, die die Pille nehmen, weniger empfindlich auf biologische Signale wie Gerüche reagieren. Und bekanntlich ist natürlicher Körpergeruch attraktiver als jedes künstliche Parfüm.

Veränderungen der Präferenzen wurden zwar dokumentiert, sind aber nicht universell.

Männer, die diese Ansicht verbreiten und meinen, alles über den weiblichen Körper zu wissen, während sie Gebärmutter und Vagina verwechseln, stützen sich auf klein angelegte Studien. Diese Studien, die eher psychologischer als biologischer Natur sind, gehen davon aus, dass die Pille durch die Blockierung des Eisprungs die ursprüngliche und instinktive Anziehungskraft der Frau beeinflusst.

Anders gesagt, während der Einnahme der Pille bevorzugen Sie Männer mit einem Gesicht wie Harry Styles gegenüber solchen mit einem markanten Kiefer wie Brad Pitt. Laut dieser Behauptung liegt es nicht an mangelndem Selbstvertrauen, dass Sie einen Mann mit weichem Körperbau einem durchtrainierten Bodybuilder vorziehen, sondern an den Inhaltsstoffen der Pille. Anders ausgedrückt: Sie suggerieren, dass wir Männer wie reife Früchte auf dem Markt auswählen: mit den Augen und dem Geruchssinn, nicht mit dem Verstand. Doch wir leben nicht mehr in der Steinzeit, einer Zeit, in der sich die Menschen vor der Paarung wie Tiere beschnupperten.

Darüber hinaus bestätigt keine groß angelegte Studie diese Annahmen. Laut Dr. Sarah Tang, die in SELF interviewt wurde, gibt es weder Beweise dafür, dass die Pille das Interesse an maskulinen Männern verringert, noch dass sich unsere Vorlieben mit dem Menstruationszyklus verändern. Es besteht also kein Grund, die Pille für all Ihre Liebesprobleme verantwortlich zu machen. Außerdem hat Maskulinität für Frauen heutzutage keine Priorität mehr. Aus ihrer Sicht spiegelt sie keine „guten Gene“ wider, sondern ist vielmehr ein Symptom des Patriarchats.

Verlieben ist mehr als nur eine Frage eines markanten Kiefers.

Wie Dr. Tang völlig richtig betont, sind wir mehr als nur Hormone und Gene. Anziehung, Verlangen, Kompatibilität – all das geht weit über genetische Kriterien oder das Aussehen hinaus. Nur weil jemand ein „maskulines“ Aussehen hat, heißt das nicht, dass er gesünder oder besser zu Ihnen passt . Und zum Glück hängt der Erfolg einer Beziehung nicht von Aussehen oder Figur ab.

Darüber hinaus fühlen sich nicht alle Frauen zu Männern hingezogen, und nicht alle wünschen sich ein Kind. Es ist daher riskant, Liebe und Begehren auf ein starres biologisches Schema zu reduzieren. Wie Dr. Tang treffend formuliert: „Man kann jemanden attraktiv finden, ihn dann reden hören und plötzlich nichts mehr für ihn empfinden.“ Was uns verliebt macht, sind auch gemeinsame Werte, Freundlichkeit, Humor, Zuhören – kurzum, Dinge, die weder eine Pille noch eine Studie vorhersagen können.

Auch wenn die Pille manchmal Probleme verursachen kann und weiterhin umstritten ist, ist sie nicht für Ihr Pech in der Liebe verantwortlich. Wenn Ihr Partner Sie zu bestimmten Zeiten nervt, ist das wahrscheinlich ein Anzeichen für PMS oder hormonelle Schwankungen.