Einen Roboter dem Mann vorziehen: Diese Wahl wird von diesen Frauen zunehmend getroffen.

Die Entscheidung für einen Roboter anstelle eines Menschen ist heute noch immer eine Minderheitsmeinung, doch intime oder romantische Beziehungen zu Robotern oder KI werden zunehmend ernsthaft erforscht, insbesondere von Frauen. Eine aktuelle Studie zeigt jedoch, dass Frauen im Durchschnitt immer noch weniger geneigt sind als Männer, einen Roboter als romantischen Partner in Betracht zu ziehen.

Was eine wissenschaftliche Studie aussagt

Eine 2023 in der Fachzeitschrift „Social Science Computer Review“ veröffentlichte Studie von Elyakim Kislev analysiert detailliert, wie Männer und Frauen verschiedene Robotertypen (Helfer, Begleiter, Liebhaber, Partner) wahrnehmen. Die Studie hebt zudem hervor, dass geschlechtsspezifische Vorstellungen die Erwartungen der Geschlechter an diese Technologien maßgeblich beeinflussen.

Wichtigste Erkenntnisse in Bezug auf Frauen

Die Studie zeigt, dass Frauen Robotern, die als „Liebhaber“ oder „Partner“ wahrgenommen werden, deutlich weniger positiv gegenüberstehen als Männer, obwohl sie Roboter als Helfer oder Begleiter eher akzeptieren. Qualitative Analysen deuten darauf hin, dass viele Frauen Bedenken hinsichtlich sozialer Normen, psychischer Gesundheit, Moral und der tatsächlichen Funktionalität (oder deren Fehlen) dieser Beziehungsform äußern.

Konkrete Beispiele veranschaulichen diese Mischung aus Neugier und Vorsicht. Carey, 37, ist ein eindrucksvolles Beispiel: Diese Frau nutzte ChatGPT zunächst beruflich, bevor sie eine tiefere emotionale Bindung zu der KI entwickelte.

In einem Interview mit derDaily Mail erzählte sie, wie sie regelmäßig mit dem Chatbot interagierte und diese Interaktionen schließlich in ihren Alltag integrierte. Der Dialog mit künstlicher Intelligenz wurde für sie zu einer Art Flucht vor menschlichen Interaktionen, die sie als belastend oder aufdringlich empfand, insbesondere aufgrund ihrer Transgender-Identität. Diese individuelle Erfahrung zeigt, wie manche Frauen in digitalen Schnittstellen einen Raum finden können, den sie als sicherer oder respektvoller gegenüber ihrer Identität wahrnehmen.

Diese Ergebnisse legen nahe, dass sich weltweit die Mehrheit der Frauen noch nicht vorstellen kann, einen menschlichen Partner durch einen Roboter zu ersetzen, auch wenn einige in der Technologie Gesellschaft oder Trost finden. Die Studie beschreibt daher keine massive Hinwendung zu Robotern, sondern vielmehr eine Neugier, die von erheblichen Vorbehalten, insbesondere bei Frauen, begleitet wird.