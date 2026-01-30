Laut einer Umfrage ärgert diese unter Männern weit verbreitete Angewohnheit die Mehrheit der Frauen.

Eine aktuelle Umfrage zeigt, dass eine unter Männern übliche, alltägliche Geste die Mehrheit der Frauen stark irritiert. Es geht dabei nicht um Manieren, sondern vielmehr um Komfort, Hygiene und gegenseitigen Respekt in gemeinsamen Räumen.

Eine weit verbreitete Angewohnheit, aber alles andere als harmlos

In vielen Haushalten wiederholt sich eine Szene diskret, aber regelmäßig: Frauen müssen die Spritzer um die Toilette herum aufwischen, nachdem ein Mann im Stehen uriniert hat. Laut einer aktuellen Umfrage bevorzugen fast drei von vier Männern diese Position immer noch, selbst zu Hause. Obwohl diese Handlung oft als automatisch wahrgenommen wird, bleibt sie in einem gemeinsamen Umfeld nicht ohne Folgen.

Für viele Frauen ist diese Angewohnheit eine Quelle täglichen Ärgernisses, ja sogar mentaler Erschöpfung, da sie ständig das Bedürfnis verspüren, mangelnde Aufmerksamkeit „ausgleichen“ zu müssen. Hinter dieser Irritation verbirgt sich eine einfache Wahrheit: Das Zuhause ist ein gemeinsamer Raum, der Fürsorge, Respekt und Rücksichtnahme für alle verdient, die ihn nutzen. Es geht nicht um Kontrolle, sondern um das Wohlbefinden aller.

Wie oft setzen sich Männer zum Urinieren hin? Britische Männer gehören zu denjenigen, die dies am seltensten tun. Prozentualer Anteil derjenigen, die sich „jedes“ oder „meistens“ zum Wasserlassen hinsetzen: 🇩🇪 62 % 🇸🇪 50 % 🇩🇰 44 % 🇦🇺 40 % 🇫🇷 35 % 🇨🇦 34 % 🇪🇸 34 % 🇮🇹 34 % 🇵🇱 27 % 🇬🇧 24 % 🇺🇸 23 % 🇲🇽 21 % 🇸🇬 20 % https://t.co/8RGfSRNdyN pic.twitter.com/B0cW0NZVBW — YouGov (@YouGov) 16. Mai 2023

Die Praktiken variieren stark von Land zu Land.

Interessanterweise variiert diese Gewohnheit stark je nach Kultur. In manchen Ländern, wie beispielsweise Deutschland, gibt die Mehrheit der Männer an, sich zum Urinieren fast immer hinzusetzen, ja sogar systematisch, insbesondere zu Hause. In Ländern wie Großbritannien oder Mexiko hingegen sagen viele Männer, dass sie sich fast nie hinsetzen.

Diese Unterschiede zeigen, dass diese Praxis weder biologisch bedingt noch unvermeidlich ist, sondern maßgeblich von sozialen Normen, Erziehung und kulturellen Gewohnheiten beeinflusst wird. Anders ausgedrückt: Sie ist nicht vorbestimmt; Verhaltensweisen entwickeln sich und können sich an inklusivere und respektvollere Umgebungen anpassen.

Hygiene, Gesundheit und Komfort: Die sitzende Position hat ihre Vorteile.

Neben dem sozialen Aspekt betonen Experten, dass das Sitzen auch echte hygienische Vorteile bietet. Beim Stehurinieren können sich kleinste Tröpfchen bis zu mehrere Meter um die Toilettenschüssel herum verteilen und so Boden, Wände und sogar Alltagsgegenstände wie Handtücher oder Zahnbürsten verunreinigen. Selbst bei gründlicher Reinigung lässt sich diese Verteilung nur schwer vollständig vermeiden.

Aus medizinischer Sicht deuten einige Studien darauf hin, dass das Sitzen manchen Männern – insbesondere solchen mit Harnwegs- oder Prostataproblemen – eine effektivere Blasenentleerung ermöglicht. Dies kann das Risiko von Harnwegsinfektionen oder chronischen Beschwerden verringern. Mit anderen Worten: Es ist nicht nur eine Frage der Höflichkeit, sondern auch des körperlichen Wohlbefindens und der Gesundheit.

Eine Frage des Respekts und der mentalen Belastung

Für viele Frauen berührt diese Gewohnheit ein tieferliegendes Problem: die Aufteilung der Hausarbeit in einer Partnerschaft. Die Reinigung der Toilette ist keine Kleinigkeit, und wenn sie systematisch nur einer Person zufällt, entsteht ein Gefühl der Ungerechtigkeit. Sich zum Urinieren hinzusetzen, wird für manche zu einer einfachen, aber symbolischen Geste, die Rücksichtnahme auf andere und den Wunsch nach einem sauberen und angenehmen gemeinsamen Raum zum Ausdruck bringt.

Ziel ist es nicht, mit dem Finger auf andere zu zeigen, sondern das Bewusstsein zu schärfen. Selbst die scheinbar unbedeutendsten Gewohnheiten können einen realen Einfluss auf die Lebensqualität der Menschen in Ihrem Umfeld haben.

Hin zu einem Wandel der Einstellungen

Gute Nachrichten: Die Einstellung ändert sich. Immer mehr Männer überdenken diese Praxis – nicht aus Pflichtgefühl, sondern aus bewusster Entscheidung, motiviert durch Respekt, das Bedürfnis nach Geborgenheit und Rücksichtnahme auf ihre Partnerinnen oder Mitbewohner. Dieser Wandel ist Teil einer umfassenderen Bewegung hin zu einer Neudefinition häuslicher Normen, in der jeder zu einem gesunden, ruhigen und ausgeglichenen Umfeld beiträgt.

Kurz gesagt: Eine sitzende Haltung stellt weder die Männlichkeit, Identität noch die Autonomie eines Mannes infrage. Es ist schlichtweg eine praktische, respektvolle und für alle vorteilhafte Anpassung. Ihr Wohlbefinden ist wichtig, und das Wohlbefinden anderer ebenso. In einem gemeinsamen Raum wird jede aufmerksame Geste zu einem positiven, nachhaltigen und zutiefst menschlichen Akt.