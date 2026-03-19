Diese Tischmanierismen treten häufig bei romantischen Dates auf.

Bei einem ersten Date wollen wir einen guten Eindruck machen. Deshalb bestellen wir unkomplizierte Gerichte, die nicht viel Aufwand erfordern und unser Lächeln nicht beeinträchtigen. Frauen hingegen haben eine ausgefeilte Technik entwickelt, um bei diesem Treffen eine gewisse Klasse zu bewahren, was viel über den Druck aussagt, den sie in Bezug auf ihr Aussehen verspüren.

Das Bedecken des Mundes mit der Hand ist eine Form der Höflichkeit.

Es ist eine fast instinktive Bewegung. Sobald wir etwas zu essen an den Mund führen, sei es ein XXL-Burger oder eine kleine Portion Risotto, legen wir unsere Hand blitzschnell wie einen Bildschirm über die Lippen. Und es ist nicht nur eine Pose, die wir vor der Handykamera einnehmen, um sie für einen zukünftigen Instagram-Post vorzubereiten.

Es ist eine Frage guter Angewohnheit, ja sogar eine grundlegende Regel der Etikette. Während Männer sich nicht daran stören, wie gierige Ungeheuer zu schlemmen und Spuren ihres Festmahls im Bart zu haben, achten Frauen viel mehr auf ihr Äußeres. Sie halten an den Lehren ihrer Kindheit fest, als ob ihre Eltern jederzeit bereit wären, sie zu tadeln oder zu ermahnen.

Sie verzichten auf ihren Heißhunger auf Tacos, um vor ihrem Liebsten keine Szene zu machen und einen gepflegten Eindruck zu machen. Schlimmer noch: Sie meiden sorgfältig kleckerndes Essen, also solches, bei dem man sich die Soße bis zur Nase spritzt. Nach dem Essen eilen sie ins Badezimmer, um ihre Zähne zu kontrollieren und Salatreste zu entfernen, die ihr Lächeln beeinträchtigen könnten.

Doch vor allem, vom Aperitif bis zum Dessert, halten sie sich die Hände fest vor den Mund, als wären sie ein Schutzschild. Es ist beinahe schon ein kollektives Markenzeichen, eine typisch weibliche visuelle Signatur. Ob aus Imagegründen oder aus einem Gefühl der Anständigkeit heraus – Frauen scheinen einem unsichtbaren Verhaltenskodex unterworfen zu sein. Und diese Geste, so höflich und kultiviert sie auch sein mag, ist eine verkappte Anweisung.

Ein Beispiel für eine typisch weibliche Peinlichkeit

Den Mund zu bedecken ist zunächst ein Zeichen des Respekts. Wir tun es auch beim Gähnen. Wir wollen unseren Gegenüber nicht mit vollen Wangen und Kaubewegungen belästigen. Doch unser Gegenüber erwidert diese Geste nicht unbedingt. Es erinnert ein wenig an das formelle Festmahl aus „Die Schöne und das Biest“. Wir bemühen uns um ein gepflegtes Äußeres, indem wir die Ellbogen auf dem Tisch abstützen und den Mund bedecken, während unser Partner für den Abend (oder fürs Leben) nicht nur isst, sondern hemmungslos und ohne Zurückhaltung gierig schlürft.

Männer nehmen sich Freiheiten heraus, wo Frauen sich selbst zensieren. Die Hand vor dem Mund zu halten, während des Essens ist eine stumme Art, sich zu entschuldigen, als wäre Kauen unhöflich oder gar anmaßend. Manchmal wiederholen Frauen diese Geste, um ein Lächeln zu verbergen, das sie als unvorteilhaft empfinden. Männer hingegen sind viel ungehemmter. Die einzige Frage, die sie am Tisch beschäftigt, ist, ob sie Eis oder Schokoladenfondant nehmen sollen.

Diese Handgeste, die auf TikTok zum Gespött geworden ist, zeigt, wie sehr Geschlechterstereotype unsere Gewohnheiten beeinflussen. Sie lassen uns glauben, dass genussvolles Essen völlig unangebracht sei, während es für Männer völlig normal ist. „Natürlich wird auch Frauen gesagt, sie sollen dünn sein und keinen Platz einnehmen. Daher haben wir vielleicht das Gefühl, wir wollen nicht beim Essen gesehen werden, und schon gar nicht, wenn wir es genießen“, erklärt Dr. Laurie Mintz, Professorin am Fachbereich Psychologie der Universität von Florida, gegenüber Refinery39 .

Hinter der Niedlichkeit verbergen sich tief verwurzelte Gebote.

Wenn Frauen beim Essen die Hände an den Mund führen, dient das nicht nur dazu, ihren Charme zu bewahren und den Deal zu besiegeln. Diese Geste deutet auf ein allgemeines Unbehagen im Umgang mit Essen hin, auf ein gesteigertes Bewusstsein für die Mahlzeit.

Hinter dieser zarten Haltung verbirgt sich oft eine tiefsitzende Angst: die Angst vor Verurteilung. Verurteilt wird sie für ihren Appetit, für ihre Essgewohnheiten, für die Menge an Essen, die sie zu sich nimmt. Als ob der genussvolle Genuss einer Mahlzeit das Bild der kontrollierten Weiblichkeit zerstören könnte, das die Gesellschaft noch immer von Frauen erwartet.

Viele Frauen hören schon in ihrer Kindheit dieselben kleinen Bemerkungen: „Iss ordentlich“, „Sei vorsichtig“, „Schling dein Essen nicht runter“. Diese scheinbar harmlosen Sätze führen letztendlich zu einer Art ständiger Selbstkontrolle. Infolgedessen kontrollieren manche Frauen selbst bei vermeintlich geselligen Anlässen wie einem Date weiterhin jede ihrer Bewegungen.

Vielleicht ist die nächste Revolution beim ersten Date also ganz simpel: die Hand auf den Tisch legen statt vor den Mund, ungeniert in den Burger beißen … und sich daran erinnern, dass genüssliches Essen noch nie einer Beziehung geschadet hat. Im Gegenteil, es kann sogar der Beginn eines echten Moments sein, fernab der kleinen Choreografien gesellschaftlicher Erwartungen. Außerdem ist Essen eine wunderbare Möglichkeit, in romantischen Beziehungen zueinander zu finden.