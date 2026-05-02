„Single aus Überzeugung“: Warum immer mehr Frauen Beziehungen ablehnen

Single zu sein wird nicht länger zwangsläufig als etwas betrachtet, worauf man warten muss oder als eine Art Schwebezustand. Für viele Frauen wird das Single-Dasein zu einer bewussten, selbstbewussten und mitunter sogar erfüllenden Entscheidung. Diese Entwicklung spiegelt sowohl gesellschaftliche Veränderungen als auch neue Vorstellungen von Freiheit wider.

Ein zunehmend sichtbarer Lebensstil

Die Zahlen belegen einen anhaltenden Trend. Laut Prognosen des Finanzinstituts Morgan Stanley könnten bis 2030 fast 45 % der amerikanischen Frauen im Alter von 25 bis 44 Jahren Single sein – ein historisch hoher Wert.

Auch in Frankreich ist dieses Phänomen erkennbar. Mehrere Studien zeigen, dass ein beträchtlicher Anteil junger Erwachsener sich bewusst für das Single-Dasein entscheidet. Anders ausgedrückt: Das Single-Dasein wird nicht länger nur als vorübergehende Phase vor dem „richtigen Leben“ betrachtet, sondern kann ein eigenständiger Lebensabschnitt sein.

Ich habe die Nase voll von Dating-Apps

Als häufig genannter Grund wird immer wieder die Müdigkeit von Dating-Apps genannt. Das Durchscrollen von Profilen, unzählige Gespräche, plötzliche Funkstille, das ständige Wiederholen von vorn … dieser Prozess kann auf Dauer ermüdend sein.

Manche Frauen ziehen es vor, dieses System zu verlassen, anstatt sich ihm anzupassen. Nicht etwa, weil sie der Liebe verschlossen sind, sondern weil sie ihre Energie nicht länger in Beziehungsregeln investieren wollen, die sie als erschöpfend empfinden. Die Botschaft ist klar: Wenn sich die Suche nach Liebe wie ein zweiter Job anfühlt, geben viele auf.

Wenn das Paar Zeit und Energie kostet

Ein weiterer wichtiger Faktor ist die ungleiche Verteilung der Verantwortlichkeiten in vielen heterosexuellen Partnerschaften. Studien zur mentalen Belastung zeigen, dass Frauen oft weiterhin einen Großteil der täglichen Organisation tragen: Termine vereinbaren, einkaufen, Familienangelegenheiten erledigen und ständig alles im Voraus planen.

Hinzu kommt eine subtile, aber sehr reale emotionale Belastung: Zuhören, Trösten, Unterstützen, Spannungen bewältigen. Für manche ermöglicht das Single-Dasein, Zeit, mentale Freiräume und wertvolle Energie zurückzugewinnen. Es geht nicht darum, Beziehungen abzulehnen, sondern darum, Ungleichgewichte zu beseitigen.

Finanzielle Unabhängigkeit verändert die Spielregeln

Lange Zeit galt eine Partnerschaft auch als Form wirtschaftlicher Sicherheit. Heute haben viele Frauen ein eigenes Einkommen, eine Karriere und eigene Projekte. Diese Unabhängigkeit verändert die Situation grundlegend. Eine Partnerschaft ist keine materielle Notwendigkeit mehr, sondern eine emotionale Entscheidung. Sie wird zu einer zusätzlichen Option, nicht zu einer gesellschaftlichen Verpflichtung.

Wenn man sich ein stabiles, komfortables und anregendes Leben selbst aufbauen kann, verändern sich die Kriterien für die Liebe ganz natürlich: Man sucht nicht mehr „jemanden um jeden Preis“, sondern eine wirklich bereichernde Beziehung.

Die gewählte Ehelosigkeit hat nun einen Namen

Es entstehen neue Begriffe, um diese Realität zu beschreiben: „Delibat“, eine Kurzform von „deliberate“ (bewusst) und „celibacy“ (Zölibat), oder sogar „souveräner Zölibat“. Die Idee ist einfach: Manche Menschen sind nicht „mangels einer besseren Alternative“ Single, sondern weil ihnen dieser Lebensstil zusagt.

Forscherinnen wie die Psychologin Bella DePaulo haben auch den Begriff des „Singleismus“ bekannt gemacht, der die Vorurteile gegenüber Singles beschreibt: Sie gelten als unvollständig, wartend oder zwangsläufig unglücklich. Doch immer mehr Frauen behaupten das Gegenteil: Sie fühlen sich ganz, erfüllt und frei.

Single zu sein bedeutet nicht, allein zu sein.

Sich gegen eine Beziehung zu entscheiden, bedeutet nicht, sich zu isolieren. Viele Frauen investieren viel in Freundschaften, familiäre Bindungen, Leidenschaften oder persönliche Projekte. Eine Partnerschaft ist nicht mehr der alleinige Mittelpunkt des emotionalen Lebens. Es gibt andere Formen der Bindung, die genauso bereichernd und erfüllend sind. Diese erweiterte Sichtweise auf Beziehungen ermöglicht es, ein erfülltes, warmes und verbundenes Leben zu führen, ohne unbedingt in einer Partnerschaft zu sein.

Letztendlich geht es nicht um den Gegensatz zwischen Beziehungen und dem Single-Dasein. Manche Frauen blühen in Beziehungen auf, andere allein, und wieder andere wechseln je nach Lebensphase zwischen verschiedenen Beziehungen. Der entscheidende Punkt liegt woanders: die freie Wahl zu haben, was einem guttut, ohne Druck oder Erwartungen. Denn Erfolg im Leben bedeutet heute nicht mehr einfach nur, „in einer Beziehung zu sein“. Und für viele Frauen beginnt wahre Romantik manchmal mit sich selbst.