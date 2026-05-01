Getrennt leben, aber ein Paar bleiben: Das Konzept des „getrennt lebenden Zusammenlebens“ gewinnt zunehmend an Faszination.

Was wäre, wenn Liebe nicht unbedingt Zusammenleben bedeuten müsste? Immer mehr Paare entscheiden sich für ein Leben getrennt, bleiben aber dennoch ihrer Beziehung treu. Dieser Lebensstil, genannt „Living Apart Together“ (LAT), verändert die traditionellen Beziehungsmuster und weckt großes Interesse.

Was genau ist LAT?

Das Prinzip des Zusammenlebens in getrennten Wohnungen ist einfach: Zwei Menschen führen eine Beziehung, leben aber bewusst getrennt. Sie teilen eine gemeinsame Geschichte, Projekte, Zuneigung, manchmal auch einen strukturierten Tagesablauf … ohne unbedingt dieselbe Adresse zu haben.

Dieses Konzept, das Ende der 1970er-Jahre populär wurde , hat sich stetig weiterentwickelt. In den sozialen Medien berichten viele Paare von den Vorteilen dieser Lebensweise: mehr Freiraum, weniger organisatorische Konflikte und ein empfundenes größeres Gleichgewicht. Kurz gesagt: emotional verbunden, aber räumlich getrennt.

Ein Trend, der alles andere als marginal ist.

Langfristige Beziehungen sind keine Ausnahme mehr. Studien in mehreren europäischen Ländern schätzen, dass 8 bis 10 % der Erwachsenen in Partnerschaften so leben. Das Phänomen scheint in Westeuropa, insbesondere in Frankreich und den Niederlanden, besonders verbreitet zu sein.

Die Zahlen zeigen auch einen Wandel in romantischen Beziehungen. In Frankreich leben junge Erwachsene seltener als früher als Paare zusammen. Zusammenziehen gilt nicht mehr als selbstverständlicher Schritt. Heute fragen sich immer mehr Menschen nicht mehr, wann sie zusammenziehen sollen, sondern ob es wirklich das Richtige für sie ist.

Warum zwei Häuser wählen?

Die Beweggründe sind vielfältig und oft sehr pragmatisch. Manche Menschen arbeiten in verschiedenen Städten und möchten ihre Karriere fortsetzen, ohne ihre Beziehung zu gefährden. Andere haben Kinder aus einer früheren Ehe und wünschen sich ein stabiles Umfeld. Wieder andere legen großen Wert auf ihre Autonomie, ihr eigenes Tempo oder ihren persönlichen Freiraum.

Für ältere Paare kann dieser Lebensstil auch großen emotionalen Halt bieten: Sie können eine gemeinsame Geschichte erzählen und gleichzeitig ihre Gewohnheiten, ihr Zuhause und ihre Unabhängigkeit bewahren. Anders ausgedrückt: LAT (Life Assured Partnership) bedeutet nicht zwangsläufig eine Ablehnung von Verbindlichkeit. Im Gegenteil, es kann eine einfühlsame Möglichkeit sein, eine Beziehung aufzubauen, die ihren Bedürfnissen entspricht.

Und wie steht es mit der Mittäterschaft?

Dies ist einer der meistdiskutierten Aspekte: Einige Studien legen nahe, dass Paare in einer Langzeitbeziehung mitunter ein starkes Gefühl emotionaler Nähe berichten. Die Tatsache, dass sie nicht ständig zusammen sind, kann den Wunsch nach Nähe wecken, die Beziehung frisch halten und gemeinsame Momente bewusster gestalten. Sie sehen sich, weil sie es wollen, nicht einfach nur zufällig auf dem Weg zwischen Bad und Küche.

Manche berichten auch von einer besseren Kompatibilität im Liebesleben und weniger Spannungen im Alltag. Natürlich ist das individuell verschieden, aber für manche Paare kann die gewählte Distanz die Qualität ihrer Beziehung steigern.

Einschränkungen, die nicht ignoriert werden sollten

Getrenntes Wohnen ist jedoch kein Allheilmittel. Es erfordert Organisation: zwei Mieten, zwei Terminkalender, manchmal lange Anfahrtswege, um sich zu sehen. Auch die Meinung von außen kann belastend sein. Familie oder Freunde stellen möglicherweise die Stärke der Beziehung infrage, als ob Liebe unbedingt über einen einzigen Briefkasten ausgedrückt werden müsse. Schließlich vermissen manche Partner Spontaneität oder tägliche Interaktion. Letztendlich hängt alles von den Bedürfnissen, Erwartungen und der Kommunikation innerhalb des Paares ab.

Es gibt kein einziges „richtiges“ Liebesmodell.

Der Erfolg von Langzeitwohnprojekten erinnert uns an eine wesentliche Sache: Es gibt kein einheitliches Liebesmodell. Manche Menschen blühen im Zusammenleben auf, andere bevorzugen getrennte Wohnorte. Manche wechseln je nach Lebensphase zwischen Zusammenleben und getrenntem Wohnen. Und all das ist völlig legitim. Getrennt zu leben bedeutet weder weniger Liebe noch, sich vor einer festen Beziehung zu drücken. Es kann einfach eine andere Art sein, Liebe, persönliches Gleichgewicht und Freiheit in Einklang zu bringen.

Letztendlich wirft das Konzept des „Living Apart Together“ (LAT) eine moderne und befreiende Frage auf: Was wäre, wenn ein erfolgreiches Paar in erster Linie ein Paar wäre, das seine eigenen Regeln wählt?