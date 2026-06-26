„Alle meine Ex-Partner sind verrückt“: Das Warnsignal in Liebesbeziehungen, das wir viel zu oft ignorieren

Wenn Ihr Partner seine Ex-Partnerinnen bereits als „verrückt“ bezeichnet und sie gerne als „psychisch kranke Fälle“ darstellt, liegt das Problem möglicherweise nicht bei ihm. Ex-Partnerinnen als unkontrollierbare Neurotikerinnen oder Hysterikerinnen abzustempeln, die in eine Anstalt gehören, ist eine schlechte Angewohnheit unter Männern. Laut manchen Erzählungen von Männern nach einer Trennung kommen Frauen immer schlechter weg und verdienen es, in eine Zwangsjacke gesteckt zu werden. Hinter diesem tränenreichen Flehen verbirgt sich eine frauenfeindliche Denkweise.

Ein Warnsignal, das oft unbemerkt bleibt

Über Ex-Partner zu sprechen, ist beim Beginn einer neuen Beziehung fast unvermeidlich. Ohne unbedingt ins Detail zu gehen, fassen wir die wichtigsten Punkte dieser gescheiterten Beziehungen zusammen. Dieses Gespräch ist nicht immer angenehm, und wir versuchen uns in der Regel kurz zu fassen. Dennoch zeichnen manche Männer ein detailliertes psychologisches Bild ihrer Ex-Partnerinnen, und das Bild ist mitunter recht düster. Ihren Erzählungen zufolge haben sie jahrelang mit jemandem gelitten, der ihnen wie der leibhaftige Teufel vorkam.

Sie verfallen in die Opferrolle und gelangen zu dem Schluss: „Alle meine Ex-Partner waren verrückt“, als hätten diese Männer einfach nur Pech in der Liebe gehabt. Zwar können auch Frauen Neurosen und manipulatives Verhalten zeigen, doch sind sie in der Minderheit, wenn es um diese toxischen Methoden der emotionalen Erpressung und Herabsetzung geht. Statistiken zufolge machen narzisstische Frauen etwa 25 % der gemeldeten Fälle aus. Glaubt man jedoch manchen Männern, sind diese Zahlen zu niedrig, um zu stimmen. Obwohl wir im Prinzip versuchen, unsere Ex-Partner nicht übermäßig zu loben, gibt es Männer, die sie auf abwertende Adjektive reduzieren: „exzessiv“, „impulsiv“, „unbeherrschbar“, „unberechenbar“ … Das ist fast schon ein Fall für die Psychiatrie. Und als aufmerksame Zuhörer, geprägt von weiblicher Rivalität, ertappen wir uns schnell dabei, wie wir uns auf die Seite der Erzählerin schlagen.

In den sozialen Medien sind sich Frauen jedoch einig: Wenn ein Mann sagt: „Alle meine Ex-Freundinnen sind verrückt“, ist das ein Warnsignal. Viele von uns tappen aber in diese Falle und verfluchen den Ex stellvertretend. „In der Therapie sprechen wir von Externalisierung: Das gesamte Problem wird auf die andere Person abgewälzt, ohne jegliche Selbstreflexion“, erklärt Laurane Wattecamps, Sexualtherapeutin und Paartherapeutin bei Gael .

Die moderne Version des Mythos der „hysterischen Frau“

Der mittlerweile gängige Ausdruck „Meine Ex-Partner sind verrückt“ ist voller sexistischer Untertöne. Seit jeher werden Frauen, die zu laut sind, eine starke Persönlichkeit haben oder ihre Unzufriedenheit äußern, mit ernsthaften psychischen Problemen konfrontiert, als wolle man ihre Worte diskreditieren. Früher war dies eine gängige medizinisch-politische Taktik.

Von den Suffragetten bis Virginia Woolf wurden viele Frauen als hysterisch abgestempelt und wegen ihres Widerstands mit harten Diagnosen psychischer Störungen belegt. „Es war ein pauschales Konzept, das lange Zeit dazu benutzt wurde, Frauen zu diskreditieren, die als zu ausdrucksstark, zu unabhängig oder unkonventionell galten. Damals war es ein Mittel, sie zum Schweigen zu bringen und sie einer gewissen gesellschaftlichen Kontrolle zu unterwerfen“, erklärt die Expertin.

Indem Männer sagen „Meine Ex-Partner sind verrückt“, verfestigen sie das Bild der „psychisch labilen Frau“ und verschaffen sich ein Gefühl der Überlegenheit. Frauen, die zu Zurückhaltung und Vermeidung von Kontroversen erzogen wurden, werden als „übertrieben“ abgestempelt oder der „Dramatisierung“ bezichtigt, sobald sie Wut äußern oder ihre Stimme erheben. Diese Geschlechternorm wirkt sich in Gesprächen nach einer Trennung nachteilig auf sie aus, und was für einen Mann normal erscheint, wirkt auf eine Frau plötzlich völlig übertrieben.

Eine einfache Ausrede, um sein Image zu wahren

Indem Männer ihre Ex-Partnerinnen als verrückt darstellen, plädieren sie auf nicht schuldig und sprechen sich von jeglichem Fehlverhalten in diesen vergangenen Beziehungen frei. Indem sie ihre ehemaligen Partnerinnen der Untreue bezichtigen und sie als hervorragende Freudsche Fallstudien präsentieren, bewahren sie ihre Aura der Überlegenheit. Letztendlich entziehen sie sich durch die Verfälschung der Geschichte und die starke Übertreibung der Realität jeder Verantwortung. „Es gibt immer zwei Seiten der Medaille. So kategorisch zu behaupten, die andere Person sei ‚verrückt‘, ist oft eine Weigerung, sich selbst zu hinterfragen“, betont der Experte.

Laut ihrer Aussage spiegeln diese falschen Anschuldigungen nicht nur ein verzerrtes Bild von Frauen wider, sondern auch einen gravierenden Mangel an emotionaler Intelligenz. Dies deutet bereits auf endlose Konflikte, sinnlose Streitereien und die Unfähigkeit hin, Fehler einzugestehen. Es ist derselbe Typ Partner, der Dinge sagt wie: „Du übertreibst“, „Du machst aus einer Mücke einen Elefanten“, „Du bist zu emotional“ und der anderen schnell sagt, sie sollen sich „beruhigen“.

Die Aussage „Mein Ex ist verrückt“ deutet auch darauf hin, dass die Person noch immer tief unter der Trennung leidet und diese noch nicht verarbeitet hat. Es ist ein unangebrachter Groll, die Nachwirkungen innerer Unruhe. „Wenn die emotionale Intensität noch so hoch ist, dass man den Ex-Partner praktisch beleidigt, sagt das etwas über eine Beziehung aus, die noch nicht vollständig beendet ist“, schlussfolgert Laurane Wattecamps.

Wenn dein Schwarm diesen verhängnisvollen Satz ausspricht und seine Ex-Partner mit Freudschen Fallstudien vergleicht, verheißt das nichts Gutes für die Zukunft. Die Dämonen seiner Vergangenheit sind höchstwahrscheinlich tief in ihm vergraben.