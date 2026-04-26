Eingefleischter Frauenheld: Einfache Charaktereigenschaft oder echtes Warnsignal?

Selbst in Beziehungen geben sie sich als Don Juan und verspüren ein unstillbares Bedürfnis, es allen recht zu machen, als wäre Flirten eine Sucht. Diese zwanghaften Verführer, die hemmungslos flirten, die erste Frau mit den Wimpern klimpern lassen und regelmäßig mit Untreue flirten, gibt es nicht nur in romantischen Komödien. Sind diese Männer, gemeinhin als „Liebhaber“ bezeichnet, Opfer einer psychischen Störung oder einfach nur einer inneren Leere?

Der zwanghafte Verführer: Was Sie über diesen Manntyp wissen sollten

Sie tragen dieses Etikett quasi auf der Stirn. Diskretion ist ihnen nicht gerade heilig. Diese notorischen Frauenhelden, die anscheinend mit einem gewissen Casanova verwandt sind und denselben Stammbaum wie der widerwärtige Chuck Bass haben, verlieben sich im Nu. Ihr ganzes Leben ist ein einziges, endloses Date. Sie stalken Frauen und beginnen mehrere Romanzen gleichzeitig, ohne sie jemals zu Ende zu bringen.

Mit vielsagenden Blicken, koketten Gesten, ständigen Komplimenten , charismatischen Ausbrüchen und heroischen Reden, um die Damen zu beeindrucken, kennen zwanghafte Verführer keine Grenzen. Während andere damit aufhören, sobald sie Single sind, gehen diese Männer noch einen Schritt weiter und machen das Flirten zu ihrem Vollzeitjob. Selbst wenn sie sich nicht mehr beweisen müssen, setzen sie ihre Charmeoffensive fort, als wäre sie ihr einziger Lebenssinn, oder zumindest ihr Daseinszweck.

Diese zwanghaften Verführer, die meist auf der schwarzen Liste stehen, sind an sich schon Karikaturen. Doch hinter diesem scheinbaren Selbstbewusstsein und der übertriebenen Schmeichelei verbirgt sich in der Regel ein fragiles Ego, ein instabiles Selbstwertgefühl und eine unterschwellige Unruhe. Psychologen sprechen von einer „ narzisstischen Verletzlichkeit“. Diese ehrgeizigen Verführer, die Lob aussprechen, aber anschließend kritisiert werden, stärken ihr Selbstvertrauen durch Schmeicheleien, genau wie andere es mit schmeichelhaften Worten auf einem Haftzettel oder positiven Affirmationen tun. „Es sollte als Durst nach Anerkennung interpretiert werden. Dieses Verhalten entspringt dem Wunsch, sich selbst in den Vordergrund zu rücken, sich selbst zu bestätigen“, erklärt die Paartherapeutin Karine Schein .

Dies könnte dieses ständige Bedürfnis zu verführen erklären.

Diese zwanghaften Verführer, die regelmäßig Amor austricksen und Galanterie missbrauchen, werden ständig missverstanden. Frauen, die von ihrer Unverblümtheit und ihrer Neigung zur Täuschung eingeschüchtert sind, sehen sie als hoffnungslose Fälle. Doch laut Expertenanalyse sind sie mehr daran interessiert, eine innere Leere zu füllen, als Eroberungen anzuhäufen. Es ist nicht ihr Herz, das spricht, sondern schlichtweg ihre blutenden inneren Wunden.

Im Allgemeinen handelt es sich bei zwanghaften Verführern um Kinder, die ohne familiäre Anerkennung oder emotionale Unterstützung aufgewachsen sind. „Das kommt häufig bei Menschen vor, die von ihren Eltern nicht genügend Aufmerksamkeit erhalten haben“, erklärt der Experte. Infolgedessen kompensieren sie diesen emotionalen Mangel im Erwachsenenalter, indem sie Aufmerksamkeit suchen und eine sehr egozentrische Haltung einnehmen.

Indem sie Eroberungen sammeln, hoffen sie insgeheim, das zu kompensieren, was ihnen in ihrer Jugend fehlte. Gewiss, Serienliebhaber haben die Dreistigkeit, Frauen unvermittelt anzusprechen oder eine Fremde in der U-Bahn nach ihrer Nummer zu fragen, doch das ist nur Fassade. Dahinter verbirgt sich ein verschlossener Junge, gezeichnet von einer Kindheit voller Gleichgültigkeit.

Ist das Zusammenleben mit einem notorischen Frauenhelden ein Rezept für Unglück?

Ein Leben mit einem notorischen Frauenhelden, einem lebenden Abbild des unerträglichen Johnny Bravo, aufzubauen, klingt nach Selbstsabotage und ist ein sicheres Rezept für Enttäuschung. Wie kann man sich eine stabile und gesunde Zukunft mit einem Mann vorstellen, der wie ein unersättlicher Junggeselle mit allem flirtet, was sich bewegt? „Zunächst einmal, indem man akzeptiert, dass man ihn nicht ändern kann. Aber auch, indem man sich selbst hinterfragt und analysiert, was in der Beziehung wirklich vor sich geht“, warnt die Therapeutin.

Anders gesagt, es geht nicht nur um ihn, sondern auch um dich. Warum bleiben? Was weckt diese Beziehung in dir oder was erfüllt sie? Manchmal verfestigen sich solche Dynamiken, weil sie alte Muster widerspiegeln: Angst vor dem Verlassenwerden, das Bedürfnis nach Bestätigung oder sogar die Anziehungskraft instabiler Beziehungen.

Mit einem notorischen Frauenhelden zusammenzuleben, ist nicht zwangsläufig ein Todesurteil … aber es erfordert absolute Wachsamkeit. Denn hinter den berauschenden Momenten, den Komplimenten, der Aufmerksamkeit, dem Gefühl, „auserwählt“ zu sein, verbirgt sich oft eine emotionale Instabilität, die auf Dauer schwer zu ertragen ist. Das Vertrauen wird auf eine harte Probe gestellt, und das in einer Beziehung so wichtige Gefühl der Sicherheit bleibt zerbrechlich.

Der Schlüssel liegt in den Grenzen, die Sie setzen. Wenn das Verhalten Ihres Partners Ihr Wohlbefinden beeinträchtigt, Unsicherheiten verstärkt oder Respektlosigkeit normalisiert, ist es unerlässlich, diese Warnsignale nicht zu ignorieren. Liebe sollte kein stiller Wettstreit mit dem Rest der Welt sein.