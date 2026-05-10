Nach ihrer Scheidung ließ die 64-jährige Rentnerin alles hinter sich und zog in ein „Tiny House“ in den Niederlanden.

Es gibt Geschichten, die inspirieren, einfach weil sie von einem Neuanfang erzählen. Die Geschichte von Margot Hollander ist zweifellos eine davon. Mit 64 Jahren, nach einer Scheidung, die ihre Welt erschütterte, traf die ehemalige Tanzlehrerin und niederländische Projektmanagerin eine mutige Entscheidung: Sie ließ alles hinter sich und zog in ein kleines Haus im Herzen von Eindhoven. Ihre Geschichte, veröffentlicht im Business Insider, berührt durch ihre Aufrichtigkeit und Herzlichkeit.

Ein Neuanfang nach der Scheidung

Nach dem Ende ihrer Beziehung stand Margot Hollander vor einem Dilemma: Sie musste eine Wohnung finden. Der Mietmarkt war gesättigt, und für Rentnerinnen schien ein Hauskauf mit Hypothek praktisch unmöglich. Fast zufällig stieß sie Ende 2023 auf eine Anzeige für das Minitopia-Projekt, ein Dorf mit Minihäusern in Eindhoven, von dem sie bereits in der Presse gelesen hatte. „Ich vereinbarte einen Besichtigungstermin und machte schnell ein Angebot“, erzählt sie. Wenige Wochen später, im Januar 2024, zog sie ein. Um Hausbesitzerin zu werden, zahlte sie umgerechnet etwa 143.000 US-Dollar (rund 130.000 Euro) in bar – den Höchstbetrag, den sie sich leisten konnte. „Ich bin so froh, dass ich mir in diesem Lebensabschnitt ein Haus gekauft habe“, sagt sie.

Im wahrsten Sinne des Wortes von vorn anfangen.

Der Umzug von einem traditionellen Haus in eine deutlich kleinere Wohnung erforderte ein gründliches Ausmisten. Kleidung, Schuhe, Gegenstände, die sich über die Jahre angesammelt hatten … es war notwendig, sich davon zu trennen. „Ich finde, es tut der Seele gut, auszumisten, und ich bin glücklich, mit weniger auszukommen“, erklärt sie.

Noch symbolträchtiger war, dass sie nichts aus ihrem alten Leben mitnahm. Kein einziges Möbelstück, keine einzige Dekoration. Alles musste neu sein, wie ein unbeschriebenes Blatt, das darauf wartete, beschrieben zu werden. Heute ist ihr kleines Haus mit Kunstwerken geschmückt, die ihre Persönlichkeit widerspiegeln, mit kleinen Fensterläden und sorgfältig ausgewählten Möbeln. Ein Refugium ganz nach ihrem Bild, das sie mit ihrem kleinen Hund teilt.

Eine Gemeinschaft, die alles verändert

Was das Erlebnis noch wertvoller macht, ist die dörfliche Atmosphäre. Mit rund hundert Einwohnern ist Minitopia Eindhoven das größte der gleichnamigen Dörfer in den Niederlanden. Hier leben junge Leute, Paare, Familien, Singles und auch einige Rentner wie sie selbst. „Man muss nichts verabreden, um etwas trinken zu gehen; man trifft seine Nachbarn einfach beim Gassigehen“, erzählt Margot Hollander liebevoll. Diese Spontaneität des Alltags, diese kleinen Gespräche, geben ihr ein Gefühl von Freiheit und menschlicher Wärme, das sie sich nie hätte vorstellen können. Sie betont auch die Vielfalt des Ortes: „Ich möchte nicht, dass es nur ein Seniorenheim wird. Es ist diese Mischung, die es zu einer echten Gemeinschaft macht.“

Ein finanziell sichererer Lebensstil

Die mittlerweile pensionierte Margot Hollander erinnert uns daran, dass man sparsam leben muss, um seinen Leidenschaften weiterhin nachgehen zu können. Und finanziell hat sich ihr kleines Haus als große Erleichterung erwiesen. Dank ihrer Solaranlage zahlt sie praktisch keinen Strom, und die monatliche Pacht beträgt nur wenige Hundert Euro. „Je mehr man für Wohnen ausgibt, desto weniger bleibt für das übrig, was man liebt“, resümiert sie. Und ihre Leidenschaft ist Sport.

Mit ihrer Geschichte erinnert uns Margot Hollander daran, dass es nie zu spät ist, sein Leben neu zu gestalten. In ihrem Minihaus fand sie weit mehr als nur ein Dach über dem Kopf: einen eigenen Raum, eine unterstützende Gemeinschaft und vor allem eine neu gewonnene Freiheit. „Ich hoffe, das wird mein letztes Haus sein“, vertraut sie mit einem Lächeln in der Stimme an. Eine wertvolle Lebensweisheit, die allen Mut macht, die zögern, einen Neuanfang zu wagen.