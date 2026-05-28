„Limerenz“, dieses romantische Phänomen, das immer mehr Frauen fasziniert

Denkst du ständig an diese Person, analysierst du jede ihrer Nachrichten und hängt deine Stimmung manchmal von einem einzigen Blick ab? Dann ist es vielleicht mehr als nur eine Schwärmerei. In letzter Zeit taucht in den sozialen Medien immer häufiger ein Wort auf: Limerenz. Hinter diesem noch relativ unbekannten Begriff verbirgt sich eine romantische Erfahrung, die ebenso intensiv wie beunruhigend ist.

Limerenz, eine Liebe, die den gesamten Raum einnimmt

Das Wort mag kompliziert klingen, doch viele verstehen sofort, was es beschreibt. Limerenz bezeichnet einen Zustand sehr starker emotionaler Bindung an eine Person, deren Gefühle unklar oder unsicher sind. Infolgedessen kreisen die Gedanken unaufhörlich.

Der Begriff wurde in den 1970er-Jahren von der amerikanischen Psychologin Dorothy Tennov geprägt, die diese besondere Form der romantischen Verliebtheit erforschte. Laut Tennov zeichnet sich Limerenz durch ihre unfreiwillige und mitunter überwältigende Natur aus. Man entscheidet sich nicht bewusst dafür, sich ihr hinzugeben. Heute ist dieses Phänomen weit verbreitet: Eine aktuelle Umfrage schätzt, dass mehr als die Hälfte aller Menschen es mindestens einmal erlebt hat.

Die Zeichen, die nicht lügen

Limerenz ist nicht mit einer einfachen, leichten Anziehung vergleichbar. Sie geht oft mit obsessiven Gedanken an die andere Person einher: Man lässt Gespräche immer wieder Revue passieren, interpretiert jedes noch so kleine Detail und wartet sehnsüchtig auf Zeichen der Aufmerksamkeit.

Ein weiteres häufiges Merkmal ist die Idealisierung. Die betreffende Person erscheint nahezu perfekt, wird auf ein Podest gestellt. Jede Interaktion kann einen Euphorieschub auslösen … während fehlende Reaktion manchmal schon ausreicht, um die Stimmung ins Bodenlose zu stürzen. Diese emotionalen Achterbahnfahrten können sehr anstrengend sein, insbesondere wenn die Gefühle nicht eindeutig erwidert werden.

Warum spricht heute jeder darüber?

Die Faszination für Limerenz rührt größtenteils von den sozialen Medien her. Vor allem auf TikTok teilen Content-Ersteller und Psychologen Videos, die diesen psychologischen Mechanismus erklären. Viele Internetnutzer entdecken dadurch ein Wort, das endlich dem entspricht, was sie schon lange fühlen.

Diese Sichtbarkeit hat auch eine beruhigende Wirkung: Zu verstehen, dass man nicht „zu intensiv“ oder „zu sensibel“ ist, kann hilfreich sein. Starke Emotionen gehören zum Menschsein und definieren nicht den eigenen Wert.

Hüten Sie sich davor, voreilige Schlüsse zu ziehen. Virale Inhalte können Liebeskummer schnell in eine psychische Störung verwandeln. Es kann zwar helfen, einer Erfahrung einen Namen zu geben, aber es ersetzt keine professionelle Beratung, wenn das Leid groß wird.

Romantische Leidenschaft oder wahres Leid?

Limerenz ist keine offiziell anerkannte Krankheit. In vielen Fällen klingt dieser Zustand mit der Zeit von selbst ab. Wenn er jedoch anhält oder schmerzhaft wird, kann er Schlaf, Konzentration, Selbstwertgefühl oder sogar soziale Beziehungen beeinträchtigen.

Manche Experten vermuten zudem einen Zusammenhang mit bestimmten emotionalen Mustern, wie beispielsweise ängstlicher Bindung. Wichtig ist, die eigenen Gefühle nicht zu bagatellisieren. Intensive Emotionen verdienen es, mitfühlend und ohne Schuld- oder Schamgefühle wahrgenommen zu werden.

Wie kann ich mein Gleichgewicht wiedererlangen?

Um einem überwältigenden Gefühl der Unruhe zu entkommen, empfehlen Experten oft, emotionale Distanz zu schaffen. Dies kann bedeuten, Kontakte einzuschränken, die Überwachung sozialer Medien zu vermeiden oder die Aufmerksamkeit wieder auf sich selbst zu richten. Auch die Stärkung des Selbstwertgefühls, die Pflege von Leidenschaften, die Vertiefung von Freundschaften und der Umgang mit unterstützenden Menschen tragen dazu bei, wieder Stabilität zu erlangen.

Und wenn diese romantische Besessenheit zu schwer zu ertragen wird, kann die Beratung durch einen Therapeuten helfen, die eigenen emotionalen Mechanismen besser zu verstehen und gelassenere Liebesgeschichten aufzubauen, die auf Gegenseitigkeit beruhen.

Zwischen Faszination, Sehnsucht und Verletzlichkeit erinnert uns die Verliebtheit vor allem an eines: Liebe kann zutiefst verändernd sein. Und zu lernen, sich selbst zu wählen, ist oft der beste Ausgangspunkt.