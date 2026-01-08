Diese Einstellungen im Erwachsenenalter könnten auf eine Kindheit ohne mütterliche Unterstützung zurückzuführen sein.

Deine Kindheit war nicht geprägt von Zuspruch und Zuspruch. Deine Mutter, die dich eigentlich am meisten unterstützen und dir den Rücken stärken sollte, selbst als du Zauberer werden wolltest, stimmte dir selten zu. Statt dich zu bestärken, zog sie dich eher herunter. Und wenn du heute solche Einstellungen hast, liegt das mit Sicherheit daran, dass deine Mutter dich damals nicht unterstützt hat.

Du zweifelst ständig an dir selbst, selbst wenn alles gut läuft.

Wir alle wachsen mit der Vorstellung auf, dass es irgendwo die „perfekte Mutter“ gibt: diejenige, die ermutigt, beruhigt, zuhört und ohne Zögern sagt: „Ich glaube an dich.“ Die Realität ist weitaus komplexer. Eine Mutter ist oft eine Stütze, aber manchmal ist sie nicht diejenige, die uns aufbaut, sondern diejenige, die uns zu Boden wirft. Sie ist nicht diejenige, die Hindernisse beseitigt, sondern diejenige, die sie schafft. Während manche Mütter die Träume ihrer Kinder von Weltreisen, Gesangskarrieren und Partnerwahl unterstützen, bleiben andere zurückhaltend.

Erwachsene, die als Kinder nicht gefördert wurden, verinnerlichen oft die Vorstellung, dass ihre Entscheidungen, Gedanken und Wünsche wenig wert sind. Wurden Sie als Kind von Ihrer Mutter nicht unterstützt, neigen Sie wahrscheinlich dazu, sich selbst in Frage zu stellen. Und das geht weit über das Vernünftige hinaus. Sie feiern Ihre Erfolge nie, fragen andere ständig nach ihrer Meinung und haben immer wieder das Gefühl, nicht gut genug zu sein. Diese ständigen Selbstzweifel sind keine Charaktereigenschaft. Sie sind die Folge jahrelanger Kindheit in der kalten Gleichgültigkeit Ihrer Mutter.

Sie haben Schwierigkeiten, Ihre Bedürfnisse auszudrücken

Statt sich an deiner Erziehung zu beteiligen, blieb deine Mutter eine passive Beobachterin deiner Entwicklung. Sie hat nie etwas getan, um dir zu helfen oder deinen Alltag zu erleichtern. Wenn man in einem Umfeld aufwächst, in dem die eigenen emotionalen Bedürfnisse nicht erfüllt werden, verliert man sie oft irgendwann ganz. Deshalb sagst du heute zu jedem „Ja“, selbst wenn es deine Kräfte übersteigt. Du weigerst dich, um Hilfe zu bitten, weil du denkst, die Person vor dir habe Besseres zu tun. Schlimmer noch: Du hast das Gefühl, zu fordernd zu sein, wenn du deine Bedürfnisse äußerst.

Sie suchen zwanghaft nach Bestätigung von außen.

Ohne mütterliche Unterstützung versucht ein Kind, sich selbst zu bestätigen: Es lernt, zu bezaubern, zu gefallen und sich anzupassen. Wurdest du in deiner Kindheit von deiner Mutter nicht unterstützt, hast du dich wahrscheinlich nach den Meinungen anderer entwickelt. Heute gerätst du schon beim bloßen Gedanken daran, jemanden zu enttäuschen, in Panik und präsentierst dich stets von deiner besten Seite, selbst wenn es bedeutet, dein wahres Ich zu verraten. Du tust alles, um in den Herzen anderer einen Platz zu finden und ihre höchste Wertschätzung zu erlangen. Dieses Bedürfnis ist keine Laune, sondern eine früh erlernte Überlebensstrategie.

Du bist sehr streng mit dir selbst.

Eine Mutter, die nicht unterstützt, kritisiert oft, bagatellisiert und vergleicht ständig. Wenn du mit der psychologischen Vorgeschichte der Stiefmutter aus Aschenputtel aufgewachsen bist, bist du noch härter zu dir selbst. Du überschüttest dich nicht mit Lob, sondern suchst nur nach den Dornen. Deine innere Stimme flüstert ständig abwertende Sätze: „Du hättest es besser machen können.“ „Alle anderen können es, nur du nicht.“ „Lass dich nicht mitreißen.“ Das sind nur ferne Echos deiner Mutter. Diese Härte ist nicht natürlich; sie kann überwunden werden, weil sie nicht deine eigene ist. Sie wurde dir vererbt.

Du ziehst oft unausgewogene Beziehungen an.

Wenn man keine Unterstützung erfahren hat, gerät die emotionale Orientierung aus dem Gleichgewicht. Infolgedessen läuft man im Erwachsenenalter Gefahr, Beziehungen einzugehen, in denen man viel gibt und wenig zurückbekommt. Wurde man in der Kindheit von der Mutter nicht unterstützt, hielt man dies wahrscheinlich für normal. Heute akzeptiert man, was viele als Warnsignale deuten. Beruflich und privat sind die Beziehungen instabil, und man selbst wartet, hofft, zweifelt und fühlt sich schuldig.

Gute Nachricht: Es ist nie zu spät, sich selbst zu unterstützen.

Diese Anzeichen zu erkennen bedeutet nicht, mit dem Finger auf die Mutter zu zeigen , sondern zu verstehen, wie die eigene Geschichte einen geprägt hat. Auch die Mutter hat in ihrer Kindheit vielleicht keine Anerkennung erfahren und einfach das wiederholt, was sie einst für „richtig“ hielt. Wenn die Mutter einen in der Kindheit nicht unterstützt hat, trägt man die Narben davon, und das kann sich negativ auf den Alltag auswirken. Man kann diesen Kreislauf jedoch durchbrechen:

indem er lernt, sanft mit dir zu sprechen,

durch die Wahl reziproker Beziehungen,

durch das Setzen von Grenzen,

indem Sie Ihre Anstrengungen und nicht Ihre "Ergebnisse" wertschätzen.

Vielleicht bist du nicht mit einer unterstützenden Mutter aufgewachsen, aber du kannst die Frau werden, die sich selbst unterstützt, und das ist unendlich kraftvoll.