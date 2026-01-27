Dieser Dieb hatte nicht damit gerechnet, einem Triathlon-Fan zu begegnen.

Während eines Touristenausflugs nach London erwartete Elizabeth Lopez Aguilar nicht, eine Szene wie aus einem Actionfilm zu erleben. Die amerikanische Sportbegeisterte war mit ihrem Partner auf der Fußgängerbrücke der Royal Victoria Docks im Londoner Stadtteil Canary Wharf unterwegs, als sie ihr Handy abstellte, um ein kurzes TikTok-Video mit Blick auf die Themse aufzunehmen. Blitzschnell schnappte sich ein Fremder das iPhone und rannte davon. Was er nicht ahnte: Sein Opfer war keine gewöhnliche Touristin.

Eine blitzschnelle Reaktion, von der Kamera eingefangen.

Zum Zeitpunkt des Diebstahls zeichnete das Handy noch auf und dokumentierte die gesamte Szene. Die Aufnahmen zeigen deutlich, wie der Dieb das Gerät ergreift, gefolgt von einer wilden Verfolgungsjagd. Zunächst überrascht, hält Elizabeth es für einen Scherz ihres Partners. Als sie sieht, wie der Mann in der Menge verschwindet, wird ihr schnell klar, dass es sich um einen Raubüberfall handelt. Ohne zu zögern, nimmt sie die Verfolgung auf.

Zwei Jahre Triathlon, die den entscheidenden Unterschied ausmachen

Was der Taschendieb offensichtlich nicht bedacht hatte, war, dass die junge Frau seit zwei Jahren Triathlon und Sprint trainierte. Mit wenigen Schritten schloss Elizabeth Lopez Aguilar die Lücke zu ihm. Ihr ebenfalls sportlicher Partner schloss sich dem Wettlauf an. Zum Erstaunen der Passanten sprinteten die beiden über die Bahnsteige des Londoner Bahnhofs. Die Szene, kurz, aber intensiv, war schnell vorbei: Elizabeth schaffte es, den Mann einzuholen und ihm mit Hilfe ihres Partners den Weg zu versperren. Überrascht leistete der Dieb keinen Widerstand.

Der Dieb gibt kampflos auf.

Angesichts der Entschlossenheit des Paares und da er sich körperlich nicht wehren konnte, händigte der Taschendieb das Handy widerstandslos aus. Anschließend verschwand er so unauffällig, wie er gekommen war, vermutlich um jeglichen Kontakt mit den Behörden zu vermeiden. Die Sache hätte damit erledigt sein können, doch das unbeabsichtigt aufgenommene Video des Vorfalls erregte schnell Aufmerksamkeit in den sozialen Medien. Der Clip, der tausendfach angesehen wurde, ist ebenso amüsant wie überraschend.

„Er wusste nicht, mit wem er sich anlegte.“

In einem Interview mit einem britischen Medium schilderte Elizabeth die Szene mit einer Mischung aus Distanz und Humor. „Ich glaube, er hatte absolut keine Ahnung, mit wem er es zu tun hatte“, kommentierte sie, immer noch überrascht, ihr Handy so schnell wiedergefunden zu haben. Für sie dient dieses Missgeschick vor allem als Mahnung: Selbst an belebten Orten sind Gelegenheitsdiebstähle häufig, und man muss stets wachsam sein, selbst beim Aufnehmen eines einfachen Videos.

Ein Erlebnis ohne rechtliche Konsequenzen

Trotz des Diebstahls entschieden sich Elizabeth und ihr Partner gegen eine Anzeige. Der Mann war nicht gewalttätig gewesen und hatte den gestohlenen Gegenstand sofort zurückgegeben. Das Paar wollte den Vorfall lieber ruhen lassen und keine rechtliche Auseinandersetzung riskieren. Die junge Amerikanerin hatte aus diesem Missgeschick jedoch eine Lehre gezogen: Künftig würde sie ihr Handy nie unbeaufsichtigt lassen, insbesondere nicht in Touristengebieten.

Innerhalb weniger Sekunden verwandelte sich Elizabeth Lopez Aguilar von einer unbeteiligten Passantin in eine formidable Verfolgerin und ließ einen Raubüberfallversuch spektakulär scheitern. Für die Diebin wird dieses Missgeschick wohl ein unvergessliches Erlebnis bleiben.