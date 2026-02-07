Die Super-Bowl-Cheerleader, die bereits jetzt alle Blicke auf sich ziehen

In den Vereinigten Staaten ist der Super Bowl mehr als nur ein Sportereignis; er ist eine Institution. Er gehört praktisch zum amerikanischen Kulturerbe. Auch dieses Jahr werden Cheerleader die Zuschauer zwischen den Spielen unterhalten und ihre jeweiligen Teams mit glitzernden Pompons anfeuern. Weit davon entfernt, bloß Statisten zu sein, sind diese spärlich bekleideten Showgirls manchmal berühmter als die Athleten auf dem Spielfeld.

Diese Cheerleader, die die gesamte Aufmerksamkeit auf sich ziehen

Cheerleader sind nicht nur Dekoration auf der Bühne und wedeln mit den Armen. Sie tragen maßgeblich zum Erfolg der Sportveranstaltung bei. Ihre künstlerische und athletische Darbietung ist von einem motivierenden Slogan begleitet. Diese Sportart, eine Mischung aus Gymnastik, Zirkuskunst und Tanz, ist unglaublich körperlich anstrengend. Es sind nicht einfach nur Mädchen, die in den Farben ihres Teams mit Pompons wedeln. Im Gegenteil, sie spielen eine entscheidende Rolle und genießen über den Atlantik hinweg hohes Ansehen. Anders als manche vielleicht denken, ist es nicht nur Show.

Während der unbestrittene König des Reggaeton, Bad Bunny, am Sonntag, dem 8. Februar 2026, den Super Bowl eröffnet, werden Cheerleader die Zuschauer in der Halbzeitpause unterhalten und das Stadion erneut zum Beben bringen. In dieser Disziplin, die waghalsige Akrobatik, visuelle Choreografie und synchrone Fußarbeit vereint, sind einige Cheerleader wahre Stars. Sie werden mitunter sogar mehr erwartet als die berühmten Athleten, die eigentlich die Protagonisten dieses ultimativen Spiels sein sollen. Sie haben sogar ihre eigenen Fanclubs, und ihre Darbietungen begeistern die Massen.

Kylie Dickson

Sie beweist, dass es mehr als nur ein hübsches Gesicht braucht, um sich in diesen hochkarätigen Teams einen Platz zu sichern. Bevor sie ihre Flexibilität auf dem Spielfeld unter Beweis stellte, nahm sie an den Junior Olympic National Championships teil. Kylie, Cheerleaderin der Dallas Cowboys Cheerleaders (DCC), gehört zu den meistgefolgten Mitgliedern des Teams auf Instagram. Sie wird für ihren eleganten Stil, ihre makellose Technik und ihre herzliche Persönlichkeit bewundert. Sie verkörpert perfekt das „glamouröse und disziplinierte“ Image, das die DCC pflegt.

Madeline Salter

Sie begann schon in jungen Jahren (mit sechs Jahren) mit dem Tanzen und absolvierte ein intensives Training im Wettkampf- und Hochschultanz, bevor sie den renommierten Dallas Cowboys Cheerleaders, auch bekannt als „America’s Sweethearts“, beitrat. Das Talent fürs Cheerleading scheint ihr im Blut zu liegen. Ihre Mutter war in den 1980er-Jahren ebenfalls Mitglied des Teams. Als engagierte Frau wollte sie ihren Beruf online näher erläutern. „Als Frau im Sport zu sein, bedeutet viel mehr als nur eine Uniform zu tragen: Wir tragen Erwartungen, Druck und eine Aufgabe mit uns herum“, sagte sie.

Reece Weaver

Reece ist nicht nur Mitglied der Dallas Cowboys Cheerleaders, sondern auch sehr aktiv in den sozialen Medien. Mit ihrer lockeren und zugänglichen Art ist sie besonders bei einem jungen Publikum beliebt. Ihr ständiges Lächeln und ihre Energie machen sie bei den Spielen zu einem echten Hingucker.

Chloe Holladay

Als erste Cheerleaderin seit Jahrzehnten, die einem NFL-Team (den Tennessee Titans) beigetreten ist, hat Chloe die TikTok-Szene im Sturm erobert und über eine Million Follower gewonnen. Sie besticht durch ihren einzigartigen Stil (inspiriert von Cheerleadern historisch afroamerikanischer Colleges und Universitäten) und ihre athletische Eleganz. Sie verkörpert die wachsende Vielfalt im NFL-Cheerleading.

Ava Lahey

Ava, die 2024 in der Netflix-Serie „America’s Sweethearts“ entdeckt wurde, avancierte schnell zum Publikumsliebling. Seit Kurzem ist sie Mitglied der Dallas Cowboys Cheerleaders und wird vom Publikum als authentisch, zielstrebig und sehr ausdrucksstark auf der Bühne und vor der Kamera wahrgenommen.

Glaubensstation

Faith, die erste Neuseeländerin bei den Dallas Cowboys Cheerleadern, erregte vom ersten Moment ihrer Ankunft an internationales Aufsehen. Bevor sie zu den Pompons wechselte, trug sie die Federaccessoires der Cabarets. Die ehemalige Profitänzerin aus Auckland bereichert das Team mit einer frischen Perspektive und einem multikulturellen Touch.

Sind demnächst Änderungen an den Auswahlkriterien geplant?

Cheerleading ist anspruchsvoller, als es scheint. Vor allem aber ist es ein Sport, bei dem es auf das Aussehen ankommt. Bei den Super-Bowl-Auftritten sehen alle Körper fast identisch aus, abgesehen von minimalen Unterschieden im Hautton. Rhythmusgefühl und Beweglichkeit reichen nicht aus, um ins Cheerleading-Team zu kommen und Pompons zu tragen. Man muss auch einem veralteten Schönheitsideal entsprechen: dem der schlanken, durchtrainierten Frau.

Cheerleaderinnen scheinen Gewichtsbeschränkungen und bestimmten Maßen unterworfen zu sein. Diese eher stereotypen, aber sorgfältig verschleierten Regeln hängen wie ein Damoklesschwert über den Lebensläufen der Bewerberinnen. Tatsächlich wurde 2013 eine Cheerleaderin der Baltimore Ravens namens Courtney Lenz suspendiert, nachdem sie etwas zugenommen hatte. „Wir werden während der Saison jede Woche gewogen und dürfen uns dabei nicht bewegen. Ich glaube, ich habe 800 Gramm zugenommen“, erzählte sie Access Hollywood. Laut ihren Angaben wurde dies nicht erwähnt, führte aber zu ihrer vorübergehenden Suspendierung. Das erklärt, warum die Profile so perfektioniert sind.

Obwohl Männer nun mit Pompons auftreten und andere Rollen als die des „Trägers“ anstreben dürfen, bleibt Diversität ein abstraktes Konzept. Wo sind die Cheerleader mit Afrofrisuren ? Wo sind die Frauen mit kleinen Pölsterchen unter ihren Paillettenkleidern? Im Moment wirkt es, als würden wir die Wiederauferstehung der Victoria’s Secret Angels erleben.