„Günstiger als ein Altersheim“: Sie leben seit Jahren auf einem Kreuzfahrtschiff.

Marty und Jess Ansen sind nicht einfach nur Reisende: Sie sind wahre Pioniere eines schwimmenden Ruhestands. Die beiden Rentner, Urgroßeltern und Liebhaber des Meeres beschlossen im Juni 2022, ihre Leidenschaft zum Beruf zu machen. Ihr Zuhause? Die Coral Princess. Ihr Alltag? Eine ununterbrochene Kreuzfahrtserie – bisher über fünfzig Mal – mit insgesamt weit über 500 Tagen auf See.

Eine willkommene Abwechslung nach den Lockdowns

Wie viele andere verspürten Sie nach der Corona-Zeit vielleicht das Bedürfnis nach Veränderung. Für Marty und Jess äußerte sich dieses Bedürfnis nach Erneuerung in einer radikalen Entscheidung: verkaufen, ausmisten, vereinfachen und dann ausziehen. An Bord fühlt sich das Leben sofort leichter an. Keine Hausarbeit mehr, keine Zwänge des Alltags. Betten werden mühelos gemacht, Geschirr verschwindet wie von Zauberhand, und die Energie kann endlich für das verwendet werden, was wirklich zählt: Genuss.

Jeder Tag beginnt mit dem sanften Plätschern des Meeres und ist erfüllt von Aktivitäten, die Körper und Geist gleichermaßen nähren. Tischtennis, um die Reflexe zu schärfen, Spaziergänge an Deck, um die Bewegung zu genießen, Momente der Entspannung auf dem Balkon bei einem kühlen Getränk und sonnengewärmter Haut. Hier ist Wohlbefinden kein leeres Versprechen, sondern gelebte Praxis.

Bekannte Gesichter an Bord

Durch die vielen Überfahrten wird man irgendwann zu einem vertrauten Gesicht. Auf der Coral Princess werden Marty und Jess wie Freunde begrüßt. Die Crew erkennt sie, die Passagiere umarmen sie, und die Gespräche fließen so ungezwungen wie Sonnenuntergänge. In jedem Hafen haben sie Freundschaften geschlossen und teilen Lachen, Geschichten und Mahlzeiten. Ihre Anwesenheit ist beruhigend, inspirierend und beweist, dass man auch im Alter neugierig, aktiv und voller Lebensfreude bleiben kann.

Eine überraschende Finanzgleichung

Sie fragen sich wahrscheinlich: Was kostet das? Die Antwort ist überraschend. Laut dem Paar kostet sie ihr Leben auf einer Kreuzfahrt weniger als ein herkömmlicher Aufenthalt in einem Seniorenheim. Alles ist inklusive: abwechslungsreiche Mahlzeiten, Shows, Sport- und Kulturangebote sowie die medizinische Versorgung an Bord.

Keine unerwarteten Rechnungen, keine zusätzlichen Ausgaben. Das Budget ist unter Kontrolle, und der Komfort ist spürbar. Warum mehr bezahlen, um an einem Ort zu bleiben, wenn das Meer Bewegung, Entdeckungen und eine beneidenswerte Lebensqualität bietet? Ihre Argumentation ist einleuchtend und spricht immer mehr Senioren an.

Ein Rückzugsort, der letztendlich den Körper und die Freiheit feiert.

Ein Urlaub auf See bedeutet auch, dem eigenen Körper Gutes zu tun und sich nicht unter Druck zu setzen. Die Aktivitäten sind auf jedes Tempo abgestimmt, man begegnet Menschen ungezwungen und findet seinen Platz. Schwimmbäder, Vorträge, Shows, ferne Häfen: Man wechselt die Umgebung, ohne jemals auspacken zu müssen.

Sicherheit hat oberste Priorität, die Gesundheit wird überwacht und der Geist wird ständig angeregt. Das hält manche Menschen jedoch nicht davon ab, Kreuzfahrten zu unternehmen, da sie diese als umweltschädlich empfinden und sie deshalb ganz meiden.

Diese Entscheidung ist alles andere als eine Flucht, sondern vielmehr eine Bestätigung: Marty und Jess zeigen, dass man aktiv, mit Freude und Begeisterung alt werden kann. Ihre Geschichte inspiriert all jene, die von einem offenen Horizont und einem Ruhestand träumen, der von einem abwechslungsreichen Alltag und nicht von Routine geprägt ist.