Eine Rentnerin, die einem „falschen Bankberater“ zum Opfer fiel, verlor innerhalb weniger Minuten eine astronomische Summe.

In der Schweiz fiel eine 82-jährige Frau einem bemerkenswert raffinierten Betrug zum Opfer. In dem Glauben, mit ihrem Bankberater zu sprechen, installierte die Rentnerin eine Software auf ihrem Computer, die sie angeblich schützen sollte. Tatsächlich öffnete sie damit einem Betrüger Tür und Tor, der ihr innerhalb weniger Augenblicke fast 268.000 Euro stahl.

Ein perfekt organisierter Telefonbetrug

Bankbetrugsmaschen entwickeln sich ständig weiter, und diese Geschichte ist ein beunruhigendes Beispiel. In Schwyz, in der Zentralschweiz, erhielt das Opfer einen Anruf von einem Mann, der sich als Berater seiner Bank ausgab. In einem beruhigenden Ton erklärte er, dass eine verdächtige Überweisung auf seinem Konto festgestellt worden sei und er seine Daten umgehend „sichern“ müsse.

Die Person forderte sie daraufhin auf, ein angebliches Antivirenprogramm zu installieren, um das Problem angeblich aus der Ferne zu beheben. Tatsächlich verschaffte dieses Programm dem Betrüger vollen Zugriff auf den Computer des Opfers. Sobald sie sich in ihr Online-Banking einloggte, übernahm der Betrüger die Kontrolle und leerte ihr Konto vor ihren Augen.

268.000 Euro weg

Laut dem lokalen Medienportal Bote der Urschweiz überwies der Betrüger fast 250.000 Schweizer Franken, umgerechnet etwa 268.000 Euro. Dies ist eine außergewöhnlich hohe Summe für diese Betrugsart und zählt zu den größten jemals in der Schweiz registrierten Online-Diebstählen.

Die Schweizer Behörden weisen darauf hin, dass solche Betrugsmaschen häufig von organisierten internationalen Netzwerken durchgeführt werden, die ihre Opfer mit großer Präzision manipulieren können. Die installierte Software ähnelte einem legitimen Wartungstool, wodurch der Betrug nahezu unentdeckt blieb.

Ein schockiertes Opfer, aber nicht ruiniert

Obwohl die Rentnerin eine enorme Summe verlor, blieb ihr dennoch ein gewisser Trost: Sie besaß ein zweites Bankkonto bei einem anderen Institut, wodurch sie einen Teil ihrer Ersparnisse behalten konnte. Ein schwacher Trost, aber eine schmerzliche Erinnerung an die Risiken, die mit dem Vertrauen in Telefonverkäufer verbunden sind.

Wie man diese Betrugsmasche vermeiden kann

Die Behörden empfehlen einige einfache Schritte zum Selbstschutz:

Installieren Sie niemals Software auf Verlangen einer fremden Person, selbst wenn diese behauptet, für Ihre Bank zu arbeiten.

Geben Sie weder telefonisch noch online Identifikationsmerkmale oder vertrauliche Codes weiter.

Legen Sie sofort auf und rufen Sie Ihre Bank selbst unter einer offiziellen Telefonnummer zurück.

Melden Sie verdächtige Versuche der Polizei oder Ihrer Bank.

Die Lehre aus dieser Geschichte ist, dass in der digitalen Welt Wachsamkeit der beste Schutz bleibt. Die Geschichte dieses Rentners, der Opfer eines raffinierten Betrugs wurde, erinnert uns daran, dass Banksicherheit mit Misstrauen beginnt. Hinter einer beruhigenden Stimme am Telefon kann sich ein Betrüger verbergen, der imstande ist, die Ersparnisse eines ganzen Lebens in wenigen Minuten zu vernichten.