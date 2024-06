Erreur au travail ? Voici comment ne pas se laisser envahir par le doute et la culpabilité

Lorsque nous commettons une erreur au travail, il est facile de se retrouver submergé.e par un flot d’émotions négatives : le doute, la culpabilité, voire même un peu de panique. Cependant, il est important de se rappeler que tout le monde fait des erreurs, même les professionnel.le.s les plus chevronné.e.s. Ce qui compte vraiment, c’est la manière dont nous réagissons à ces situations délicates. Voici donc quelques conseils pour vous aider à faire face à une erreur au travail sans laisser le doute et la culpabilité prendre le dessus.

Admettez votre erreur

La première étape pour surmonter une erreur est de l’admettre. Éviter de reconnaître l’erreur ne fera qu’aggraver les choses. Soyez honnête avec vous-même et avec les autres. En reconnaissant l’erreur, vous montrez que vous êtes prêt.e à assumer la responsabilité et à rectifier la situation.

Ne laissez pas le doute vous paralyser

Après avoir commis une erreur, il est facile de commencer à douter de vos compétences et de votre valeur professionnelle. Cependant, évitez de vous y attarder de façon excessive. Il est naturel de ressentir un certain niveau de culpabilité, mais il est essentiel de ne pas laisser cela vous submerger par les pensées négatives. Respirez profondément. Rappelez-vous que tout le monde fait des erreurs et que ce n’est pas une indication de votre valeur en tant que professionnel.le.

Demandez de l’aide si nécessaire

Si l’erreur a des conséquences importantes ou si vous avez besoin d’aide pour la corriger, n’hésitez pas à demander de l’assistance. Collaborez avec vos collègues ou vos supérieur.e.s pour trouver des solutions. Faire preuve de proactivité pour résoudre le problème montre votre engagement envers votre travail et votre volonté d’apprendre et de progresser.

Prenez du recul

Parfois, il est utile de prendre du recul et de mettre les choses en perspective. L’erreur que vous avez commise aujourd’hui ne sera peut-être pas aussi importante dans quelques semaines ou quelques mois. Gardez une vision à long terme et concentrez-vous sur vos objectifs à plus long terme.

Apprenez de votre erreur

Chaque erreur est une occasion d’apprentissage. Analysez ce qui s’est mal passé et identifiez les leçons à en tirer. Cela vous permettra non seulement de corriger le problème immédiat, mais aussi d’éviter de répéter la même erreur à l’avenir. Les erreurs font partie intégrante du processus d’amélioration continue.

Soyez indulgent.e envers vous-même

Enfin, rappelez-vous que vous êtes humain. Il est donc normal de commettre des erreurs. Ne soyez pas trop dur avec vous-même. Traitez-vous avec la même compassion et le même soutien que vous offririez à un.e collègue qui aurait fait une erreur similaire.

Commettre une erreur au travail peut être difficile, mais cela ne doit pas vous empêcher de progresser et d’apprendre. Gardez à l’esprit que votre valeur en tant que professionnel.le ne dépend pas d’une seule erreur, mais de votre capacité à grandir et à vous améliorer continuellement.