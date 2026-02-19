Den Taillenumfang mit Toilettenpapier messen: Der neue Trend sorgt für Kontroversen.

Sich Toilettenpapier um die Hüften zu wickeln, um die Figur zu „überprüfen“: Dieser neue Trend erobert die südkoreanischen sozialen Medien. Die als „unbeschwertes Spiel“ präsentierte „Toilettenpapier-Challenge“ spaltet die Gemüter. Abgesehen vom viralen Effekt wirft sie vor allem eine grundlegende Frage auf: Warum müssen wir unsere Körper vermessen, damit sie als legitim gelten?

Eine einfache Herausforderung… und von schrecklicher Symbolkraft.

Das Prinzip ist kinderleicht. Man reißt Blätter von einer normalen Toilettenpapierrolle ab und wickelt sie fest um die Taille, meist auf Höhe des Bauchnabels. Die Anzahl der verwendeten Blätter soll dann als vermeintlicher Indikator für „normal“ gelten. In den sozialen Medien wird implizit auf K-Pop-Idole angespielt: etwa fünf Blätter entsprechen einer als ideal geltenden Taille von kaum 50 bis 55 Zentimetern. Weniger Blätter? Dann gilt man angeblich als „perfekt“. Mehr? Die Kommentare sind manchmal humorvoll gemeint, doch der Vergleich ist bitterer Ernst. Der Körper wird zur Zahl. Zur Performance. Zum Wettbewerb.

Das virale Beispiel von Lee Sol-i

Das Phänomen nahm eine besondere Dimension an, als Lee Sol-i, die Ehefrau des südkoreanischen Komikers Park Sung-kwang, ein Video von sich beim Absolvieren der Challenge teilte. Sie verkündete, 4,5 Blätter erreicht zu haben, was unter dem für Idole üblichen „Durchschnitt“ lag. Der Clip löste eine Flut von Reaktionen aus: Bewunderung, Erstaunen, Witze, Vergleiche. Manche lobten ihre Figur, andere äußerten Neid oder Selbstironie. Die virale Verbreitung machte aus einer individuellen Geste einen kollektiven Bezugspunkt. Und genau da beginnt das Problem: Was ein „Spiel“ hätte bleiben können, wurde zu einem Instrument der sozialen Anerkennung.

Diesen Beitrag auf Instagram ansehen Ein Beitrag geteilt von 이솔이 ✨ (@s5llala)

Ein Spiel, das ständige Vergleiche anregt

Auf den ersten Blick mag die Herausforderung „lustig“ wirken. Schließlich kann jeder mitmachen. Doch soziale Medien funktionieren nicht isoliert. Sie verstärken, wiederholen und normalisieren Inhalte. Durch die auf Papier festgehaltenen Messwerte verfestigt sich die Vorstellung, dass eine Zahl – in diesem Fall die Anzahl der Quadrate – den Wert eines Körpers definiert.

Manche Internetnutzer sind über diesen Trend besorgt. Sie verweisen auf die Verherrlichung extrem strenger Schönheitsideale, die in bestimmten Medienkulturen bereits weit verbreitet sind. Experten für psychische Gesundheit warnen zudem, dass die Zunahme solcher Challenges die Besessenheit von Körperkontrolle, insbesondere bei jungen Frauen, verstärken kann. Denn hinter der scheinbaren Unbeschwertheit verbirgt sich die klare Botschaft: „Je dünner, desto besser.“

Ihr Körper muss nicht vermessen werden, um legitim zu sein.

Eines ist ganz wichtig: Du musst deinen Taillenumfang nicht mit Toilettenpapier messen. Genauso wenig musst du dich wiegen, um den ständig wechselnden Schönheitsidealen zu entsprechen. Dein Körper ist keine Herausforderung. Er ist keine Punktzahl, die du in deiner Instagram-Story posten kannst. Die Besessenheit von Schlankheit, angeheizt durch unrealistische Standards, kann sehr reale Folgen für dein Selbstwertgefühl, dein Verhältnis zum Essen und deine psychische Gesundheit haben.

Sich ständig mit extrem schlanken, als Ideal dargestellten Figuren zu vergleichen, erzeugt einen unsichtbaren, aber enormen Druck. Deine Taille, deine Hüften, dein Bauch erzählen deine Geschichte. Sie zeugen von deinem Leben, deinen Erfahrungen, deiner Vitalität. Sie müssen nicht auf ein paar leere Blätter Papier reduziert werden.

Ein Warnsignal bezüglich unserer Beziehung zum Körper

Während die „Toilettenpapier-Challenge“ manche amüsiert und Millionen von Aufrufen generiert, offenbart sie vor allem die anhaltende Verbreitung eines tief verwurzelten Schlankheitsideals. Dieses Ideal verschwindet nicht einfach, nur weil es als „Spiel“ präsentiert wird. Es verschleiert sich lediglich. Immer mehr Stimmen fordern eine vielfältigere und inklusivere Darstellung von Körpern. Content-Ersteller, Gesundheitsexperten und Internetnutzer erinnern uns daran, dass ein „gesunder Körper“ nicht durch ein einziges Maß definiert wird. Körpervielfalt ist Realität, keine Ausnahme.

Kurz gesagt: Toilettenpapier zu zählen sagt nichts über deinen Wert, deine Schönheit oder deine Stärke aus. Diese virale Challenge verdeutlicht einen besorgniserregenden Trend: den Körper zum Objekt eines ständigen Wettbewerbs zu machen. Du verdienst es, dich wohlzufühlen, ohne dich einem absurden Test unterziehen zu müssen. Dein Körper ist perfekt, so wie er ist – mit seiner Form (oder auch ohne), seiner Einzigartigkeit und so weiter. Anstatt zu versuchen, einem engen Schönheitsideal zu entsprechen, ist es vielleicht an der Zeit, das zu feiern, was dich einzigartig macht – ganz ohne Toilettenpapier.