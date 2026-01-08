Search here...

Die Rückkehr der „Lebensmittelindustrie“ im Jahr 2026: Warum so viele junge Menschen sie begrüßen

Gesellschaft
Anaëlle G.
(Photo d'illustration) Freepik

Vorbei sind die Zeiten von kometenhaftem Aufstieg und schlaflosen Nächten voller Ehrgeiz. Bei den unter 30-Jährigen zeichnet sich bis 2026 ein klarer Trend ab: der Wunsch nach einer sicheren, stressarmen Arbeit, die genügend Zeit für das Privatleben lässt. Laut mehreren Studien verlassen immer mehr junge Berufstätige (insbesondere Millennials und die Generation Z) das wettbewerbsorientierte Umfeld und suchen sich Jobs, die als einfacher, weniger prestigeträchtig, aber gleichbedeutend mit Ruhe und Gelassenheit gelten. Dieser Wandel stellt unser Verständnis von Erfolg infrage und definiert neu, was es bedeutet, im Berufsleben erfolgreich zu sein.

Jobs mit geringem Stresslevel sind sehr gefragt.

Diese Berufe haben eines gemeinsam: Sie bieten klare Strukturen, geregelte Arbeitszeiten, wenig internen Wettbewerb und eine klare Trennung von Berufs- und Privatleben. Die Buchhaltung sticht dabei besonders hervor. Sie garantiert ein gutes Gehalt, feste Arbeitszeiten, wenig Reiseaufwand und beruhigende Planbarkeit.

Doch auch handwerkliche Berufe, oft unterschätzt, stehen ihnen in nichts nach: Elektriker, Klempner, Logistiker. Diese Berufe bieten seltene Stabilität, praktische Fertigkeiten und eine starke Marktnachfrage. Hinzu kommen kürzere Ausbildungszeiten und ein schneller Einstieg ins Berufsleben.

Weniger Stress, mehr Zeit für dich selbst

Laut einer im Dezember 2025 veröffentlichten Studie von Fortune bevorzugen 68 % der jungen Erwachsenen einen ruhigen und sicheren Job gegenüber einer prestigeträchtigen, aber stressigen Karriere. Zu den genannten Vorteilen zählen eine deutliche Reduzierung des Angstniveaus (–42 %), besserer Schlaf und mehr Zeit für Freizeit und soziale Kontakte.

Die New York Post bestätigt diesen Wandel: 62 % der Befragten gaben an, dass sie „stressarme“ Jobs bevorzugen, um ihre psychische Gesundheit zu erhalten. „ Ich verdiene mein Geld zum Leben, nicht um mich zu Tode zu arbeiten“, sagte eine junge Büroangestellte der Zeitung.

Eine Reaktion auf die Kultur des „immer mehr“

Hinter dieser bewussten Entscheidung verbirgt sich eine wachsende Müdigkeit gegenüber der in den sozialen Medien verbreiteten „Hustle-Kultur“. Unermüdliches Arbeiten, die Übernahme mehrerer Projekte, das Sich-Unverzichtbar-Machen: All dies werden heute als Quelle von Erschöpfung wahrgenommen.

Die Lockdowns der Jahre 2020 und 2021, Burnout-Wellen, Arbeitsplatzunsicherheit und zunehmende Ängste unter jungen Menschen haben diese Ideale tiefgreifend erschüttert. Eine Umfrage von HelloWork zeigt, dass 79 % der unter 30-Jährigen die psychische Gesundheit als entscheidenden Faktor bei ihrer Berufswahl betrachten.

Das neue Motto? Balance. Ein stabiles Berufsleben, das Raum für Sport, Reisen, Familie und persönliche Leidenschaften lässt. Arbeit wird zum Mittel zum Zweck, nicht mehr zum Selbstzweck. In Wirklichkeit ist es keine Ablehnung von Arbeit, sondern eine Neudefinition der Prioritäten. Während frühere Generationen Erfolg mit Status und sozialem Aufstieg gleichsetzten, scheint die heutige Generation (zumindest ein Teil von ihr) Lebensqualität, Freizeit und die Übereinstimmung mit ihren Werten zu schätzen.

Anaëlle G.
Anaëlle G.
Ich bin modebegeistert und immer auf der Suche nach Trends, die unsere Zeit widerspiegeln. Ich liebe es zu beobachten, wie Menschen sich kleiden, warum sie es tun und was Mode über uns aussagt. Jenseits der Laufstege und Silhouetten sind es die Geschichten, die mich wirklich faszinieren.
Article précédent
Diese Einstellungen im Erwachsenenalter könnten auf eine Kindheit ohne mütterliche Unterstützung zurückzuführen sein.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Diese Einstellungen im Erwachsenenalter könnten auf eine Kindheit ohne mütterliche Unterstützung zurückzuführen sein.

Deine Kindheit war nicht geprägt von Zuspruch und Zuspruch. Deine Mutter, die dich eigentlich am meisten unterstützen und...

Diese 14-jährige Schauspielerin aus Stranger Things ist Zielscheibe widerlicher Kommentare.

In der letzten Staffel von „Stranger Things“ stiehlt die junge Holly Wheeler, Nancys und Mikes jüngere Schwester, allen...

Diese 101-jährige Barista arbeitet immer noch und sorgt für Furore.

Im friedlichen Dorf Nebbiuno, hoch über dem Lago Maggiore gelegen, hält eine zeitlose Persönlichkeit ihre Bar fest in...

Dieses außergewöhnliche Feuerwerksspektakel in Japan löst weltweit Reaktionen aus.

Ein pyrotechnisches Spektakel von außergewöhnlichem Ausmaß und beeindruckender Kraft erregte kürzlich in Japan Aufsehen. Die Yonshakudama, die als...

In Südkorea könnte Haarausfall bald behandelt werden, was für Kontroversen sorgt.

Was wäre, wenn Haarausfall zu einem Thema der öffentlichen Gesundheit würde? In Südkorea hat ein Vorschlag des Präsidenten...

Hunderte alte Schuhe wurden an einem Strand angespült: Noch keine Erklärung.

Eine Szene wie aus einem Schauerroman spielt sich am Strand von Ogmore-by-Sea in Südwales ab. Mehr als 400...

© 2025 The Body Optimist