Diese 14-jährige Schauspielerin aus Stranger Things ist Zielscheibe widerlicher Kommentare.

In der letzten Staffel von „Stranger Things“ stiehlt die junge Holly Wheeler, Nancys und Mikes jüngere Schwester, allen die Show. Innerhalb weniger Folgen avancierte sie von einer Nebenfigur zur Hauptfigur. Während einige das Talent der Schauspielerin Nell Fisher lobten, stilisierten andere die Teenagerin zum Objekt der Begierde. Die 15-Jährige sah sich, ähnlich wie Millie Bobby Brown zu Beginn ihrer Karriere, obszönen Kommentaren ausgesetzt.

Nell Fisher, Opfer ungesunder Sexualisierung

Während langjährige Fans den Abschied von ihrer geliebten Serie schwer verdauen und weiterhin an der „anderen Welt“ festhalten, diskutieren andere ihre unmittelbaren Reaktionen. Und über „Stranger Things“ zu sprechen, ohne Holly Wheelers unglaubliches Comeback zu erwähnen, wäre ein schwerer Fehler. In dieser letzten Staffel, die heftige Debatten auslöste und unzählige Theorien beflügelte, ist Holly Wheeler eine zentrale Figur. Sie hat fast mehr Bildschirmzeit als die eigentliche Protagonistin, die unvergleichliche „Eleven“.

In den ersten Staffeln noch eine stille und unauffällige Figur, stiehlt sie nun allen die Show. Einst eine schüchterne und unschuldige kleine Schwester, an die wir uns kaum erinnern, hat sie sich zu einer furchtlosen und mutigen Abenteurerin entwickelt. In der ersten Staffel plappert Holly noch und spielt mit Stoffpuppen, doch im großen Finale zieht sie die Fäden der Handlung.

In einem Kleid, das sie wie Alice im Wunderland erscheinen lässt, spielt sie eine Schlüsselrolle im finalen Kampf gegen Vecna. Doch anstatt ihren Aufstieg zur Macht zu würdigen und ihre nuancierte Darstellung zu feiern, sahen es einige als angebracht an, die junge Frau zu verunglimpfen und zu diffamieren. In verschiedenen Reddit-Foren, teils privater, teils privater, nutzten diese Hetzer ihre Gelegenheit, die Schauspielerin zum Opfer zu stilisieren.

Ein Werbeplakat, dessen ursprüngliche Bedeutung verfälscht wurde.

Netflix und die Macher der Serie „Stranger Things“ engagierten den Künstler Billy Butcher, bekannt für seinen Retro-Pop-Art-Stil. Für die finale Staffel entwarf er mehrere Poster im Stil von Andy Warhol, die die einzelnen Charaktere zusammen mit aussagekräftigen Symbolen zeigen. Holly Wheeler, gespielt von Nell Fisher, ist mit blutverschmiertem Gesicht und einem verängstigten Ausdruck im Zentrum des Posters zu sehen.

Internetnutzer mit pädophilen Neigungen haben in harmlosen Neckereien sexuelle Anspielungen entdeckt. Sie fühlen sich berechtigt, obszöne Bemerkungen über ein Kind zu machen, was in der realen Welt bestraft würde. Unter dem obszönen Beitrag (ehemals auf Twitter) kommentierte ein Nutzer sogar die vollen Lippen der Schauspielerin und fügte mit vulgären Äußerungen noch etwas hinzu.

Die minderjährige Schauspielerin wurde von KI entkleidet

Um ihre Triebe zu befriedigen, steht Pädophilen nun ein mächtiges und gefährliches Werkzeug zur Verfügung: Künstliche Intelligenz . Seit Elon Musk die Kontrolle über die Erwachsenenunterhaltungsindustrie übernommen hat, ist sie effizienter denn je. Schlimmer noch: Sie verstärkt die perversen Fantasien von Internet-Abweichlern. Mit dem umstrittenen Assistenten Grok lassen sich nun alle visuellen Anfragen unzensiert stellen. Nell Fisher wurde schnell zum Versuchskaninchen in diesem Bilderhandel. Am 4. Januar kursierte ein gefälschtes Foto von ihr in einem bananenförmigen Badeanzug im Internet. Ein junger Körper aus der Ferne geschändet und missbraucht: Dies ist ein gängiges Verbrechen in den dunklen Ecken des Internets.

Es ist auch eine gängige Taktik in der Filmindustrie, Naivität als Kriterium für Attraktivität zu nutzen. Schauspielerinnen werden ungesunden und perversen Blicken ausgesetzt. Viele verlieren am Set ihre Unschuld und werden gegen ihren Willen sexualisiert, als sei dies ein notwendiges Initiationsritual. Vor Nell Fisher hatte auch Millie Bobby Brown die dunkle Erfahrung gemacht, mit anzüglichen Bemerkungen und der Verfolgung junger Frauen konfrontiert zu werden.

Heute wird ihr im Internet vorgeworfen, sie sei überholt und erwachsen geworden – ein Phänomen, das wohl unvermeidlich ist, außer man heißt Benjamin Button. In ihren ersten Auftritten wurde Millie, kaum in der Pubertät, bereits als „Erwachsene“ dargestellt, geschminkt, mit kurzen Röcken und High Heels. Im Podcast „The Guilty Feminist“ sagte sie, sie habe dort „eine gute Darstellung dessen erlebt, was in der Welt passiert und wie junge Mädchen sexualisiert werden“.

Die Schauspielerin Nell Fisher sollte für ihr unglaubliches schauspielerisches Talent und ihre entwaffnende Authentizität gefeiert werden. Stattdessen wird ihr Ruf von getarnten Pädophilen missbraucht.