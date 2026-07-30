Dieses Experiment zur DJ-Kleidung entfacht die Debatte über den weiblichen Körper neu.

In der intimen Atmosphäre ihrer Küche, zwischen Kühlschrank und Backofen, baute eine DJane ihre Plattenspieler auf, um nicht vor einem jubelnden Publikum, sondern vor ihrer Kameralinse aufzulegen. Als sie ihren dicken Hoodie gegen ein etwas freizügigeres Kleid tauschte, schnellte die Zahl der Zuschauer in die Höhe. Eine traurige Erinnerung daran, dass Frauen mehr für ihren Körper als für ihr Talent geschätzt werden.

Die Aufrufe verzehnfachten sich je nach dem Outfit, das auf dem Bildschirm getragen wurde.

Als die Content-Creatorin @two.face222 ihren TikTok-Livestream startete, ahnte sie nicht, dass ihre Musikperformance ein solches soziales Phänomen werden würde. Die DJane, die sich selbst als „experimentelle Beatmakerin“ bezeichnet, legt normalerweise lieber in ihren eigenen vier Wänden auf als unter Discokugeln. Das junge Ausnahmetalent am Mischpult, Spezialistin für Hybridmusik und ungewöhnliche Mixe, hat ein kleines digitales Ritual: Sie teilt ihre rhythmischen Kompositionen online in „Live“-Videos, die ohne Bühnenshow auskommen.

Während manche Rock- oder Alternative-Bands in der staubigen Atmosphäre einer Garage proben, inszeniert diese DJane ihre Musik inmitten von Obstschale, Gewürzregal und Kaffeemaschine. Denn ihre Musik will mehr gehört als gesehen werden. Doch manche Hörer scheinen andere Absichten zu haben, als einfach nur mit den Hüften zu wackeln und sich die Ohren verwöhnen zu lassen, indem sie auf das Vorschaubild klicken und sich dieser 2.0-Party anschließen.

Diese erschreckende Erkenntnis gewann die DJane allein durch einen Kleiderwechsel. In einem blickdichten grauen Sweatshirt erreichte das Publikum kaum 60 Personen. Doch sobald sie in einem Kleid mit tiefem Ausschnitt erschien, der ihre Brüste enthüllte, strömten die Zuschauer in Scharen zu dem Video. Obwohl die DJane sich nicht bewegte und nichts tat, zog sie fast 230 Menschen an. Das Video, ursprünglich zur Aufweichung gesellschaftlicher Normen gedacht, ist zu einem Paradebeispiel für die ständige Sexualisierung von Frauen geworden. „Was heute in meinem Livestream passiert ist, beweist das ganze Problem mit Frauen in dieser Gesellschaft“, verkündet die Videoproduzentin in der Bildunterschrift.

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Das grundlegende Problem der Algorithmen

„Ich bekomme normalerweise nur drei Zuschauer, selbst wenn ich einen Pullover trage, und es reicht schon, wenn man kurz meine Brüste sieht, und der Algorithmus spielt verrückt“, erklärt die DJane und bedauert, zum Ziel von Fantasien geworden zu sein. Ihrer Meinung nach ist das kein Zufall. Wenn sie die symbolische Marke von 200 Aufrufen geknackt hat, dann nicht dank ihres Talents oder ihrer vieldeutigen künstlerischen Identität. Es ist ein Trick des Algorithmus, der Frauen nur dann wertschätzt, wenn sie sehr wenig tragen. Denn ja, soziale Medien sind sexistische Schaufenster, in denen Frauen wie Objekte präsentiert werden und wo selbst die kleinste Menge weiblicher Inhalte schnell einen erotischen oder anzüglichen Unterton annimmt.

Ein Phänomen, das von Teams des University College London und der University of Kent in einer aufschlussreichen, aber vor allem beunruhigenden Studie dokumentiert wurde. Nach fünf Tagen Nutzung stellten die Forscher fest, dass der TikTok-Algorithmus viermal so viele Videos mit frauenfeindlichen Inhalten wie Objektifizierung, sexueller Belästigung und Herabwürdigung von Frauen vorschlug – der Anteil solcher Videos stieg von 13 % auf 56 %. Und die DJane wurde unwissentlich Opfer dieser Bots mit ihren verdrehten Ansichten, obwohl sie doch nur ihrer Arbeit nachgehen wollte.

Weibliche DJs auf ihr Aussehen reduziert

Auf den Bühnen von Nachtclubs und in exklusiven Clubs erobern Frauen immer mehr die Bühnen. Sie stellen rund 25 % der Festival-Lineups und 10 % der Künstlerinnen, die von den renommiertesten Clubs gebucht werden. Dieser nächtliche Beruf, der unter Neonlicht oder farbigem Nebel ausgeübt wird, wird langsam aber sicher feminisiert .

Wenn Frauen die elektronische Musikszene nur langsam eroberten, liegt das vielleicht daran, dass diese ungehemmte Welt ihnen feindlich gesinnt ist. In Clubs, wo Frauen ihre Getränke ebenso sehr wie ihre Silhouette verdecken müssen und sich wie Beute im Löwenkäfig fühlen, ist es schwer, frei zu tanzen.

Weibliche DJs, die im Rampenlicht stehen und die Stimmung im Moshpit anheizen, müssen sich ständig beweisen und unangebrachtes Verhalten hinter der Bühne ertragen. Ob Sicherheitsleute, die ihren DJ-Status kategorisch ablehnen, männliche Gäste, die eine regelrechte musikalische Diktatur errichten, oder solche, die die DJ aufgrund eines Minirocks bei 35 Grad Celsius für sich beanspruchen – diese Frauen des Nachtlebens werden oft entweder als „Go-Go-Tänzerinnen“ oder als Amateurinnen abgestempelt.

Schlimmer noch: Sie werden Opfer von strafbarem Verhalten. 2023 brachen sie das Schweigen mit einem Hashtag, der wie eine bekannte Leier klingt: #MeTooDJ. Die französische DJ Paloma Colombe nutzte Instagram als Sprachrohr. In einem eindringlichen Post enthüllte sie die Übergriffe, die sie während eines Konzerts in Paris sowohl vom Publikum als auch von den Technikern erlitten hatte.

Letztendlich ist das, was „Two Face“ in ihrem Video erlebt, nur ein kurzer Einblick in das, was Frauen in ihrer Position bei jedem Auftritt ertragen müssen. Es spiegelt auch eine heuchlerische Gesellschaft wider, die diejenigen verurteilt, die knappe Kleidung tragen, aber nicht zögert, sich vor ihnen selbst auszuhungern.