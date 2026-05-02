„Analogtasche“: Dieser Trend gegen Bildschirme ersetzt das Telefon und verhindert das Scrollen.

Was wäre, wenn Ihre Tasche Ihr bester Verbündeter gegen endloses Scrollen würde? Das ist die überraschende Idee der analogen Tasche, einem online entstandenen Trend, der uns helfen soll, uns von Bildschirmen zu lösen. Hinter diesem simplen Konzept steckt der echte Wunsch, die Kontrolle über unsere Aufmerksamkeit zurückzugewinnen und wieder zu lernen, uns auf andere Weise zu beschäftigen.

Eine Tasche, die ganz bestimmt nicht "intelligent" sein will.

Die analoge Tasche – wörtlich übersetzt „analoge Tasche“ – ist kein technisches Accessoire. Es ist eine Alltagstasche, oft schlicht, mit nur einer Regel: keine vernetzten Geräte. Statt eines Smartphones steckt man alles hinein, was zum Innehalten einlädt: Papierbücher, Notizbücher, Stifte, Kreuzworträtsel, Spielkarten, Sticksets, Strickzeug, Zeitschriften, sogar Filmkameras oder kleine MP3-Player. Es geht nicht darum, „mehr“ beschäftigt zu sein, sondern auf eine andere Art und Weise.

In den sozialen Medien, insbesondere unter dem Hashtag #analogbag, teilen viele Menschen den Inhalt ihrer Tasche als eine Art persönliches Manifest gegen das automatische Scrollen von Newsfeeds.

Ein Trend, der auf TikTok begann und viral ging

Die Bewegung wurde von Siece Campbell, einer Content-Creatorin aus Los Angeles, ins Leben gerufen. In ihren Videos präsentiert sie ihre „analoge Tasche“ als konkrete Alternative zum Doomscrolling, der Angewohnheit, endlos durch Inhalte zu scrollen, die mitunter Angst auslösen oder inhaltsleer sind.

Seine Idee fand schnell Anklang. Auf TikTok aufgegriffen, auf Instagram geteilt und in zahlreichen internationalen Medien erwähnt, nahm der Trend unerwartete Ausmaße an. Innerhalb weniger Monate wurde er zum Symbol eines kollektiven Wunsches: zu entschleunigen, ohne aus der digitalen Welt zu verschwinden. Das Paradoxeste daran? Gerade auf den Plattformen mit der größten Vernetzung verbreitete sich diese Idee des Abschaltens.

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Eine sanfte Antwort auf digitale Erschöpfung

Abgesehen vom Trend spiegelt die analoge Tasche ein sehr reales Problem wider: die digitale Übersättigung. Zahlreiche Studien belegen eine wachsende Bildschirmmüdigkeit, insbesondere bei jüngeren Generationen.

Einige Daten deuten darauf hin, dass ein erheblicher Anteil der Internetnutzer negative Auswirkungen der Bildschirmzeit erlebt, sei es auf die Konzentration, den Schlaf oder das allgemeine Wohlbefinden. Viele junge Menschen äußern sogar den Wunsch, mit weniger Internet aufgewachsen zu sein. In diesem Zusammenhang erscheint die analoge Tasche als einfache, fast intuitive Lösung: Sie ersetzt den reflexartigen Griff zum Smartphone durch ein greifbares, zugängliches und beruhigendes Objekt.

Gewinnen Sie Ihre Aufmerksamkeit zurück, ein Objekt nach dem anderen.

Für Dr. Marie-Anne Sergerie , Psychologin mit Schwerpunkt Internetsucht, erfüllt dieser Ansatz ein grundlegendes Bedürfnis: besser zu verstehen, was uns im Alltag Freude bereitet. Das Packen der Tasche wird so zu einer kleinen Übung in Selbstfindung. Haben Sie Lust zu zeichnen? Zu lesen? Etwas Kreatives zu gestalten? Fernab von Benachrichtigungen erfordern diese Aktivitäten mehr konzentrierte, ruhige und oft auch beruhigende Aufmerksamkeit. Diese Rückbesinnung auf praktische Tätigkeiten ist kein Rückschritt in der Technologie. Vielmehr ist sie ein Weg, das eigene Verhältnis zu Zeit und ständiger Reizüberflutung wieder ins Gleichgewicht zu bringen.

Ein echter Bruch oder eine neue Ästhetik?

Wie so oft bei viralen Trends stellt sich die Frage: Handelt es sich um eine echte Verhaltensänderung oder nur um einen weiteren ästhetischen Trend? Auch die analoge Handtasche ist stark ins Visier genommen worden. Manche sorgfältig zusammengestellten Taschen gleichen „perfekten“ Social-Media-Auftritten. Dieser Aspekt mag Zweifel an der Authentizität der Bewegung aufkommen lassen, hindert aber einige Nutzer nicht daran, echte Vorteile zu entdecken: weniger Scrollen, bewusstere Momente und ein gesteigertes Selbstbewusstsein.

Letztendlich geht es bei der analogen Tasche nicht darum, digitale Geräte zu eliminieren. Sie bietet lediglich eine praktische Alternative: etwas anderes als das Smartphone griffbereit zu haben. In einer Welt, in der alles zum Scrollen verleitet, unterstreicht dieser Trend eine ganz einfache Idee: Ihre Aufmerksamkeit ist wertvoll, und Sie können sie bewusst woandershin lenken, selbst wenn es nur für einen Moment ist.