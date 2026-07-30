In diesen drei Berufen sind Frauen in großer Mehrheit.

In Europa sind fast die Hälfte aller Arbeitsplätze von Frauen besetzt. Dieser Durchschnittswert verschleiert jedoch erhebliche Ungleichgewichte: Einige Berufe sind nach wie vor überwiegend weiblich. Diese Realität spiegelt nicht unterschiedliche Fähigkeiten wider, sondern vielmehr das Erbe tief verwurzelter Geschlechterstereotype in unserer Gesellschaft.

1. Tagesmütter und -väter, der am stärksten von Frauen dominierte Beruf

Wenn es einen Beruf gibt, in dem Frauen deutlich in der Mehrheit sind, dann ist es der der Tagesmutter oder Tagesvater. Laut Daten des INSEE aus dem Jahr 2021 stellen sie fast 98 % der Beschäftigten. Auch bei Hausangestellten ist der Frauenanteil sehr ähnlich. Diese Überrepräsentation lässt sich offensichtlich nicht mit einer „weiblichen Veranlagung zur Kinderbetreuung“ erklären. Sie ist vielmehr das Ergebnis einer überholten Sichtweise, die Frauen immer noch mit Betreuungs-, Erziehungs- und Mentoringaufgaben verbindet, als wären ihnen diese Eigenschaften von Natur aus gegeben.

2. Das Sekretariat – ein bleibendes Vermächtnis

Ein weiterer stark von Frauen dominierter Beruf ist die Sekretariats- und Assistenztätigkeit. Frauen stellen in diesem Bereich etwa 95 % der Beschäftigten. Diese Situation entstand im 20. Jahrhundert, als der Anstieg administrativer Arbeitsplätze vielen Frauen den Einstieg ins Berufsleben ermöglichte. Diese Positionen waren oft Einstiegsjobs mit wenigen Aufstiegsmöglichkeiten in Führungspositionen. Obwohl sich die Einstellungen allmählich ändern, ist diese Geschlechterverteilung auch heute noch sehr ausgeprägt.

3. Pflegeberufe werden immer noch überwiegend von Frauen ausgeübt.

Auch in der häuslichen Pflege, im Haushaltswesen und als Pflegehelferinnen sind Frauen stark vertreten. In der Krankenpflege und Geburtshilfe liegt der Frauenanteil mit rund 88 % ebenfalls deutlich über der Bevölkerung. Angesichts der alternden Bevölkerung steigt der Bedarf an Fachkräften in diesen Berufen, doch die Zusammensetzung der Belegschaft ändert sich kaum. Frauen erhalten weiterhin oft nur geringe Löhne, arbeiten häufig in Teilzeit und erfahren unzureichende Anerkennung, obwohl ihre Arbeit für das Funktionieren der Gesellschaft unerlässlich ist.

Es gibt weder einen „Frauenberuf“ noch einen „Männerberuf“.

Diese Zahlen bedeuten in keiner Weise, dass bestimmte Berufe eher für Frauen und andere eher für Männer geeignet sind. Weder Fähigkeiten noch Talente oder Ambitionen hängen vom Geschlecht ab. Sollten manche Berufe im Jahr 2026 noch immer stark „feminisiert“ oder umgekehrt stark „maskulin“ sein, liegt das vor allem daran, dass Stereotype weiterhin Bildungs- und Berufswege beeinflussen.

Lange Zeit wies die patriarchalische Gesellschaft Frauen die Rolle der Betreuerin, Helferin oder „Ernährerin“ zu und stellte sie als weniger geeignet für technische, wissenschaftliche oder körperliche Berufe dar. Diese vorgefassten Meinungen haben gravierende Folgen. Schon in ihrer frühen Ausbildung werden manche junge Frauen davon abgehalten, Berufsfelder zu ergreifen, die immer noch als männlich gelten. Im Berufsleben müssen sie sich oft stärker beweisen, um die gleichen Chancen oder gar die höchsten Positionen zu erreichen. Diese Realität prangern viele berufstätige Frauen weiterhin an.

Es tut sich etwas, aber es ist noch ein langer Weg zu gehen.

Glücklicherweise tut sich etwas. Analysen des INSEE zeigen, dass immer mehr Frauen in traditionell männerdominierte Branchen wie Jura, Medizin, Bankwesen, Versicherungswesen und Kommunikation vordringen. Eine Ausnahme bildet hingegen die Informationstechnologie. Einst offener für Frauen, ist dieser Sektor mit steigendem Prestige und höheren Gehältern wieder männerdominiert. Dies verdeutlicht, dass Fortschritte hin zu mehr Geschlechtervielfalt nie selbstverständlich sind.

Auch wenn in manchen Berufen noch immer Geschlechterungleichheiten bestehen, sind diese nicht unvermeidlich. Der wahre Fortschritt liegt darin, jedem die freie Wahl seines Weges zu ermöglichen, ohne durch Geschlechterstereotype eingeschränkt zu werden. Denn letztendlich sind Fähigkeiten, Leidenschaft und Talent nie geschlechtsspezifisch gewesen.