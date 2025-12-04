Ein Meteorstrom steht bevor – ein seltenes Phänomen, das man nicht verpassen sollte.

In der Nacht vom 13. auf den 14. Dezember 2025 wird der Himmel von einem der spektakulärsten Meteorströme des Jahres erleuchtet: den Geminiden. Bis zu 150 Meteore pro Stunde werden voraussichtlich über den Himmel ziehen und ein faszinierendes Schauspiel bieten.

Ein bedeutendes astronomisches Ereignis im Dezember

Anders als oft angenommen, sind Meteorströme nicht auf den Sommer beschränkt. Die Geminiden, die in der Regel vom 4. bis 17. Dezember aktiv sind, erreichen eine ähnliche Intensität wie die berühmten Perseiden im August. Dieser Meteorstrom entsteht durch den Staub, den der Asteroid 3200 Phaethon hinterlässt – ein Himmelskörper, der permanent von einer Wolke aus Gesteinspartikeln umgeben ist, die beim Eintritt in die Erdatmosphäre verglühen.

Eine außergewöhnliche Anzahl von Sternschnuppen

Das Spektakel wird dieses Jahr besonders intensiv sein, mit einem geschätzten Höhepunkt von 150 Meteoren pro Stunde gegen 3 Uhr morgens am 14. Dezember. Diese hohe Rate ermöglicht die Beobachtung einer beeindruckenden Häufigkeit heller Sternschnuppen, einige weiß, andere mit gelben, blauen, roten oder grünen Farbtönen.

Tipps zur Beobachtung der Geminiden

Um die himmlische Magie vollends zu genießen, sollten Sie sich auf eine kühle Nacht einstellen und warme Kleidung und Decken mitbringen. Es empfiehlt sich außerdem, städtische Gebiete mit starker Lichtverschmutzung zu meiden und in Richtung des Sternbilds Zwillinge zu blicken, dem mutmaßlichen Ursprung der Meteore. Glück und Geduld sind Ihre besten Verbündeten, wenn Sie sich bei diesem außergewöhnlichen Himmelsereignis etwas wünschen möchten, während Sie eine Sternschnuppe sehen.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Geminiden ein jährlich wiederkehrendes Ereignis sind, das man nicht verpassen sollte – ein seltener Moment der Schönheit, der das Jahr 2025 mit der Erleuchtung des Nachthimmels abschließt.