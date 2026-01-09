„Eine Lehrerin sollte so etwas nicht tragen“: ihre unverblümte Antwort auf die Kritik

Laut gängiger Meinung sollte eine Grundschullehrerin sich dezent kleiden. Wie? Indem sie sich an eine dicke Strickjacke und eine schlichte Hose hält. Zwar gibt es in jedem Beruf einen Dresscode, doch Grundschullehrerinnen haben in ihrer Kleiderwahl beträchtliche Freiheiten. Eine von ihnen erinnert uns daran, indem sie einen Lederrock und ein tief ausgeschnittenes Kleid trägt.

Outfits, die von Internetnutzern als „unangemessen“ eingestuft werden

Nicht alle Lehrerinnen und Lehrer kleiden sich wie die Hogwarts-Schüler. Die Content-Creatorin @maitreeeeeeeeesse, die eine kombinierte erste und zweite Klasse unterrichtet, lässt schlichte Strickwaren und Blazer im Schrank und setzt stattdessen auf fröhlichere und ausdrucksstärkere Outfits. Auf dem Programm stehen ein Korsett mit Barockmuster, ein romantisches Kleid im Bridgerton-Stil, ein karierter Minirock und eine figurbetonte Jeans-Latzhose. Ein himmelweiter Unterschied zu den altmodischen Lehrerinnen und Lehrern unserer Zeit, die Brillen, klirrende Ketten und flache Ballerinas trugen.

Die junge Lehrerin, die Einblicke in ihren Schulalltag gewährt, widerlegt im Alleingang das Klischee des altmodischen, realitätsfernen Professors. Allerdings wird sie von einigen wegen ihrer mangelnden Neutralität kritisiert und ihre Kleidung scharf verurteilt, als ob Kleidung der Schlüssel zur Glaubwürdigkeit wäre.

In den Kommentaren wird sie von Internetnutzern wegen ihrer Kleiderwahl belehrt. Sie wird quasi dafür bestraft, zu glamourös zu sein. Während Online-Pädophile sich in abstoßenden Fantasien über ihre Stoffkombinationen ergehen, protestieren Reaktionäre, die noch in Schuluniformen verhaftet sind. Ihre Schüler vergleichen sie meist mit einer Fee oder bezeichnen sie als „cool“, doch die Erwachsenen im Internet finden ihre Outfits unpassend.

Entgegen den Klischees des gewöhnlichen Lehrers kümmert er sich um jeden einzelnen Blick

In der allgemeinen Vorstellung tragen Lehrerinnen alle ein ähnliches Outfit: ein kariertes Hemd, eine bis zur Hüfte reichende Strickjacke und altmodische Schlaghosen. Nur Spanischlehrerinnen scheinen dieser beunruhigenden Uniformität zu entgehen. Sie tragen farbenfrohe Kleidung und schwören auf die Marke Desigual. Obwohl Lehrerinnen keinen Modevorschriften unterliegen, führen unbewusste Normen dazu, dass sie gerade geschnittene Hosen Tweed-Shorts und Wollpullover engen Rollkragenpullovern vorziehen.

Und auch die Fiktion verstärkt diese Stereotypen und lässt uns glauben, dass ein Bleistiftrock hinter der Tafel nichts zu suchen hat. Betrachtet man das Aussehen von Lehrerinnen in der Popkultur, fehlt ihnen ein ausgeprägtes Stilgefühl, und sie verkörpern einen extremen ästhetischen Minimalismus. Die Lehrerinnen auf unseren Bildschirmen tragen Looks, die selbst unsere Großmütter langweilig finden würden.

Die Content-Creatorin ihrerseits will dieser Null-Toleranz-Politik ein Ende setzen. Sie wechselt zwischen „Miss Honey“-Looks und rebellischer Ausstrahlung, Renaissance-Kleidern mit Schlitz und „Gossip Girl“-Outfits. In einer Branche, die unerbittlich sexualisiert wird, holt sie sich einfach die Kontrolle über ihr Image zurück.

Keine Provokation, nur persönlicher Ausdruck

Diese Lehrerin, die sich weigert, einem professionellen Ideal zu entsprechen, mag zwar keinen akademischen Stil haben, doch das tut ihrer pädagogischen Fähigkeit keinen Abbruch. In einer Gesellschaft, die die Anständigkeit einer Frau an der Länge ihres Rocks und dem Freizügigkeitsgrad misst, ist es kein Wunder, dass sie kritisiert wird. Indem sie jedoch Kreativität fördert, vermittelt diese Lehrerin ihren Schülern die Kunst der Individualität – ein Konzept, das in Lehrbüchern leider fehlt.

Sie versucht nicht, „die jungen Blondinen abzulenken“ oder „vor ihren Kollegen anzugeben“. Sie tut, was vielen nicht gelingt: Sie selbst sein. In den Kommentaren loben Internetnutzer, die die Sprache der Freundlichkeit sprechen, ihre unglaubliche Vielseitigkeit.

Diese Lehrerin mag zwar einen legeren Kleidungsstil haben, aber das hindert sie nicht daran, im Unterricht selbstbewusst aufzutreten. Man kann es nicht oft genug sagen: Man soll ein Buch nicht nach seinem Einband beurteilen. Das sollte man sich für immer merken.