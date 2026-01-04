Dieser italienische Rentner arbeitet einen Tag zu viel und sieht seinen Ruhestand dadurch beeinträchtigt.

In Italien wurden die Ruhestandspläne eines Rentners durchkreuzt, der sein Einkommen durch einen eintägigen Job als Filmstatist aufbessern wollte. Wenige Jahre nach seinem Ausscheiden aus dem Berufsleben erhielt er eine Zahlungsaufforderung in Höhe von mehreren zehntausend Euro, da er – ohne sich der Konsequenzen bewusst zu sein – gegen die strengen Regeln zur Kombination von Erwerbstätigkeit und Rentenleistungen verstoßen hatte.

Ein Drehtag, der viel kostet

Nachdem er im Sommer 2019 im Rahmen einer Vorruhestandsregelung in den Ruhestand getreten war, nahm der Mann 2021 eine kleine Rolle als Statist in einem Film an. Für diesen einen Arbeitstag erhielt er etwas mehr als 78 Euro brutto, eine bescheidene Summe, ohne zu ahnen, dass dies als verbotene Rückkehr in den Beruf für diejenigen gelten würde, die Vorruhestandsleistungen beziehen.

Die italienische Reform und die Falle der Kombination von Erwerbs- und Rentenleistungen

Seit der sogenannten „Quota 100“-Reform ist es in Italien Frühverrentnern untersagt, einer bezahlten Beschäftigung nachzugehen, auch einer befristeten. Sobald die Rentenbehörde (INPS) eine solche Tätigkeit feststellt, geht sie von einem Verstoß gegen die Bestimmungen aus und fordert rund 24.000 Euro, fast eine Jahresrente, zuzüglich monatlicher Abzüge von mehreren Hundert Euro direkt von der Rente.

Eine als völlig unverhältnismäßig erachtete Sanktion

Der Rentner räumt den Regelverstoß ein, hält die Strafe jedoch für unverhältnismäßig: Der geforderte Betrag entspricht fast dem 300-Fachen seines Tagesgehalts. Sein Anwalt kritisiert die Maßnahme als „unnötig belastend“ für ein Vergehen, das ohne betrügerische Absicht begangen wurde, und beantragt eine angemessene Reduzierung der Strafe, ohne die Rente des Rentners für das gesamte Jahr zu gefährden.

Vier Jahre juristischer Auseinandersetzungen, um den Fall zu gewinnen

Es dauerte vier Jahre, bis der Fall nach einem Gerichtsverfahren zu einem günstigeren Ergebnis kam. Anfang Dezember 2025 räumte der Rechnungshof des Piemont schließlich die Unverhältnismäßigkeit der Sanktion ein und bekräftigte, dass „Strafen dem Vergehen angemessen bleiben müssen“, selbst bei Verstößen gegen die Vorschriften zur Vermischung von Erwerbs- und Rentenleistungen.

Eine Monatsrente zurückzuzahlen, statt einer Jahresrente.

Das Gericht entschied daraufhin, den geschuldeten Betrag zu reduzieren: Der Rentner musste nicht mehr die volle Jahresrente, sondern nur noch eine Monatsrente, also etwa 2.000 €, zurückzahlen. Auch wenn die Summe im Vergleich zu den 78 €, die er an seinem Drehtag verdiente, immer noch hoch ist, entgeht dem Mann dennoch ein massiver und dauerhafter Einkommensverlust. Sein Fall verdeutlicht die oft übersehenen Risiken von Frühverrentungsmodellen, wenn die Grenzen einer möglichen Rückkehr in den Beruf ungewiss sind.

Dieser Fall verdeutlicht die mitunter übertriebene Strenge der Regelungen zur Vereinbarkeit von Beruf und Ruhestand in Italien, insbesondere für diejenigen, die von Vorruhestandsregelungen profitieren. Er mahnt vor allem, dass eine scheinbar harmlose Handlung, die ohne betrügerische Absicht begangen wurde, schwerwiegende finanzielle Folgen haben kann, wenn die Vorschriften nicht ausreichend verstanden werden. Obwohl die endgültige Gerichtsentscheidung ein gewisses Maß an Verhältnismäßigkeit wiederherstellt, unterstreicht die Erfahrung dieses Rentners die Notwendigkeit, künftige Rentner besser zu informieren und Sanktionen umsichtiger anzuwenden.