Ein als „ständiger Begleiter“ beworbener, vernetzter Anhänger mit künstlicher Intelligenz hat in den letzten Wochen für viel Aufsehen gesorgt. Hinter seiner beruhigenden Botschaft und seinem eleganten Design wirft dieses Projekt tiefgreifende Fragen zu unserem Verhältnis zu Emotionen, Technologie und Intimität auf.

Ein vernetztes Gerät, das sich als Freund ausgibt

Das Startup hinter diesem Anhänger verspricht weit mehr als nur einen digitalen Assistenten. Anders als Apps, die man freiwillig nutzt, ist dieses Gerät proaktiv: Es initiiert Gespräche, versendet spontane Nachrichten und kommentiert den Alltag. Laut Marketingversprechen kann es Mut machen, Trost spenden, Ratschläge geben oder einfach Gesellschaft leisten.

Dieser Ansatz zielt eindeutig darauf ab, dem weit verbreiteten Gefühl der Einsamkeit in unseren modernen Gesellschaften entgegenzuwirken. Theoretisch mag die Idee tröstlich erscheinen: ein Objekt, das stets verfügbar, nie müde und immer zuhört. Doch dieses Versprechen ständiger Präsenz beunruhigt einige Psychologen.

Zwischen emotionaler Unterstützung und emotionaler Abhängigkeit

Viele Experten sehen die größte Gefahr in der emotionalen Verwirrung, die solche Geräte auslösen können. Ein Objekt, das sich als Freund präsentiert, stets wohlwollend und nie widersprechend, birgt die Gefahr, eine künstliche Bindung zu fördern.

Manche Menschen, insbesondere solche in Phasen der Verletzlichkeit oder Isolation, könnten allmählich anfangen, sich auf dieses Objekt zu verlassen, um eine emotionale Leere zu füllen. Die Gefahr besteht darin, dass menschliche Beziehungen mit all ihren Unvollkommenheiten, Spannungen und echten Gefühlen nach und nach durch eine programmierte, vorhersehbare und konfrontationsfreie Interaktion ersetzt werden. Doch gerade diese rauen Seiten der Beziehung fördern persönliches Wachstum, Selbstwertgefühl und emotionale Tiefe.

Ständige Überwachung, die das Privatleben in Frage stellt

Ein weiterer wichtiger Streitpunkt: Um effektiv zu funktionieren, muss dieses Gerät seine Umgebung mithilfe eines integrierten Mikrofons ständig überwachen. Es analysiert kontinuierlich die Geräusche und Interaktionen in Ihrer Umgebung, um „im richtigen Moment“ einzugreifen.

Diese passive Überwachung wirft ernsthafte ethische und rechtliche Fragen auf. Die indirekte Aufzeichnung von Gesprächen, auch solcher von Personen, die nie ihre Einwilligung gegeben haben, verwischt die Grenzen der Privatsphäre. Für viele Experten schafft diese Form der intimen technologischen Präsenz einen besorgniserregenden Präzedenzfall für die Normalisierung der fortwährenden Erfassung personenbezogener Daten.

Eine Kontroverse, die bereits international für Aufsehen sorgt.

In den USA lösten die ersten Kommunikationskampagnen des Projekts umgehend heftige Kritik aus. Werbeplakate wurden beschädigt, und dem Start-up wurde vorgeworfen, von menschlicher Einsamkeit zu profitieren und eine Form emotionaler Überwachung zu normalisieren. Mehrere Medien, darunter die New York Times , berichteten über diese Kritikpunkte.

In den sozialen Medien äußern viele Nutzer ebenfalls ihre Ablehnung gegenüber solchen Geräten. Einige kritisieren sie als Eingriff in ihre Privatsphäre, andere sehen darin eine Bedrohung für Leben, Authentizität und die Spontaneität menschlicher Beziehungen. Die wiederkehrende Botschaft ist eindeutig: Viele wollen nicht, dass künstliche Intelligenz einen emotionalen Platz in ihrem Alltag einnimmt.

Ein umfassenderes gesellschaftliches Problem im Zusammenhang mit KI

Über diesen einzelnen Anhänger hinaus sehen Psychologen dieses Projekt als Symbol für eine zunehmend aufdringliche künstliche Intelligenz. Digitale Hilfsmittel können zwar gelegentlich Unterstützung bieten, sollten aber niemals echte menschliche Beziehungen ersetzen – so unvollkommen, aber zutiefst lebendig sie auch sein mögen.

Letztendlich verdienen Ihr Wert, Ihre Sensibilität und Ihre Fähigkeit zu lieben und geliebt zu werden weit mehr als eine Simulation von Zuneigung. Menschliche Beziehungen fördern Selbstwertgefühl, Selbstvertrauen und emotionale Ausgeglichenheit auf eine Weise, die kein Algorithmus nachbilden kann. Die Debatte ist noch nicht abgeschlossen, doch eines steht fest: Ein vernetztes Gerät, das „Ihr Freund sein will“, wirft grundlegende Fragen darüber auf, was wir von unserer Menschlichkeit bewahren möchten.