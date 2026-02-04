Was die Psychologie über das Gefühl, sich selbst für immer zu kennen, sagt

Wir haben uns noch nie zuvor getroffen, und doch fühlen wir uns, als teilten wir eine gemeinsame Vergangenheit. Es ist, als wären wir zwei, die in einem früheren Leben oder einem Paralleluniversum allerlei Unfug getrieben haben. In Freundschaften und Lieben gibt es Fremde, die uns fast vertrauter erscheinen als die eigene Familie. Nein, es ist kein paranormales Phänomen und auch kein Zeichen von Reinkarnation; die Psychologie bietet eine rationalere Erklärung.

Ein beunruhigendes Phänomen, wissenschaftlich erklärt

Es ist wie ein Déjà-vu-Erlebnis. Man hat jemanden gerade erst kennengelernt und weiß nichts über ihn, und doch fühlt man sich ihm so nah. Man teilt dieselben Interessen, dieselben Leidenschaften und lacht über dieselben Witze, so kindisch sie auch sein mögen. Ganz einfach: Man ist sich in allem einig und spürt eine Verbindung, die selbst Bluetooth nicht erzeugen könnte. Die Chemie entsteht spontan, während sie sich bei anderen über Jahre entwickelt. So sehr, dass man anfängt, an die Idee von Seelenverwandten und Alter Egos zu glauben.

Nach nur wenigen Minuten Gespräch sind wir uns fast so nah wie beste Freunde aus Kindertagen. Wir vertrauen uns einander an, obwohl wir sonst eher verschlossen sind, und lassen unsere sozialen Masken ohne Zögern fallen. Sich mit jemandem, den wir erst seit zehn Minuten kennen, so wohlzufühlen, ist besonders irritierend. Wir fragen uns sogar, ob es eine Illusion ist, so unwirklich erscheint es uns.

Diese geistige Nähe, faszinierend und zugleich beunruhigend, war Gegenstand einer Studie. Forscher des Dartmouth College haben für dieses beinahe göttliche Erlebnis einen Begriff geprägt: „neuronale Synchronisation“. Theoretisch klingt das nach einer absonderlichen Idee aus einer Black-Mirror-Serie, ist aber in Wirklichkeit völlig plausibel. „Diese Ergebnisse zeigen, dass sich unser Gehirn buchstäblich auf dieselbe Frequenz einstellt wie das von Menschen, die uns nahestehen“, berichtet Psychology Today . Es genügt, dass diese Menschen ähnliche Erfahrungen geteilt haben, um unsere geistige Verbindung ein Stück weit zu stärken.

Die emotionale Reaktivität der Person, mit der Sie sprechen, spielt ebenfalls eine Rolle.

Dieses seltsame Gefühl, das uns tief berührt und über uns hinauswächst, hängt auch von der Empathie und emotionalen Intelligenz unseres Gesprächspartners ab. Nein, es ist kein Zufall, sondern einfach das Ergebnis aktiven Zuhörens und großer emotionaler Sensibilität. Der andere reagiert sofort, als wüsste er genau, was wir hören wollen. Er scheint fast telekinetische Fähigkeiten zu besitzen.

„Wenn eine Person in weniger als 250 Millisekunden reagiert, sendet sie ein Verbindungssignal aus, das als natürlich und authentisch wahrgenommen wird und den Eindruck verstärkt, auf der gleichen Wellenlänge mit der anderen Person zu sein“, erklärt die Psychologin Claire Petin gegenüber Doctissimo .

In einer egozentrischen Welt sind diese fließenden, wechselseitigen Interaktionen so selten, dass sie nur durch mystische Kräfte zu erklären scheinen. Dieses Gefühl, einander schon immer zu kennen, wäre mit einem egozentrischen Menschen, der nur von „mir“ spricht und jeden Dialog in einen Monolog verwandelt, undenkbar.

Die Rolle der Intuition sollte nicht unterschätzt werden.

Wir sprechen in solchen wichtigen Begegnungen oft von Intuition. Tatsächlich ist Intuition eine Art blitzschnelle Analyse unseres Gehirns, die auf Tausenden von Mikrosignalen basiert: Gesichtsausdruck , Körperhaltung, Tonfall, Sprechrhythmus. Wir denken nicht bewusst darüber nach, sondern unser Gehirn verarbeitet alles. Wenn es feststellt, dass es „passt“, vermittelt es uns ein allgemeines Gefühl der Richtigkeit. Daher kommt der berühmte Spruch: „Ich weiß nicht warum, aber ich fühle mich wohl mit dieser Person.“

Dieses Gefühl, sich schon ewig zu kennen und unzählige Abenteuer gemeinsam erlebt zu haben, ist in der Tat eine einzigartige und besondere menschliche Erfahrung. Es kommt nicht alle Tage vor, dass man Menschen trifft, mit denen man sich vom ersten Moment an vollkommen wohlfühlt. Es bleibt ein äußerst seltenes Beispiel für echte Verbundenheit. Spontaneität ist jedoch der Schlüssel, um wirklich mit jemandem auf einer Wellenlänge zu sein.

Letztendlich ist dieses Gefühl, einander schon immer gekannt zu haben und einen Spiegel vor sich zu haben, keine Illusion. Man sagt, wir alle hätten zwischen einem und sieben physische Doppelgänger, aber auch unzählige spirituelle Klone. Wenn wir also auf jemanden stoßen, mit dem wir in vollkommener Harmonie sind, halten wir ihn fest. So fest, dass wir die Szene aus „Barbie als Prinzessin und Prinzessin“ immer wieder nachspielen könnten.