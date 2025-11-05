Voici à quoi ressemblerait le visage d’un narcissique selon la science

Une étude récente publiée dans la revue Personality and Social Psychology Bulletin explore la façon dont les gens imaginent mentalement le visage d’un narcissique, distinguant deux types : le visage de narcissique égoïste et celui de narcissique vaniteux.

Méthodologie employée pour définir ces images

Les chercheurs ont utilisé la technique de reverse correlation pour créer des images composites directement à partir des choix visuels des participants, leur demandant de choisir entre deux versions d’un visage neutre affecté de variations subtiles pour représenter un « narcissique ».

Résultats : deux visages narcissiques perçus différemment

Le visage de narcissique égoïste est perçu comme froid, moins compétent, inauthentique, avec des traits masculins marqués comme une mâchoire forte et un regard dur. Ce visage exprime aussi une faible estime de soi et un manque de chaleur et de moralité. En revanche, ils montrent une forte connotation d’égoïsme et de narcissisme.

Par contraste, le visage vaniteux arbore des traits plus affinés, est considéré comme plus compétent, extraverti et digne de confiance. Il semble mieux adapté à des postes de responsabilité malgré une personnalité moins chaleureuse. Les visages vaniteux sont aussi jugés plus intéressants sur le plan romantique, porteurs d’une plus grande attractivité physique et de possibilités de relations à court terme.

Ces différences morphologiques visibles influencent fortement les jugements sociaux et les attentes comportementales vis-à-vis d’un individu perçu comme narcissique, avec des associations claires entre traits physiques et stéréotypes psychologiques liés à la personnalité du type.

Impact des traits narcissiques des évaluateurs

Les participants de l’étude les plus narcissiques ont tendance à se sentir plus proches du visage vaniteux, l’évaluant positivement, ce qui illustre un phénomène appelé « tolerance narcissique » liée à la similarité perçue.

Cette recherche montre ainsi la complexité des représentations sociales visuelles du narcissisme et suggère que la vanité, contrairement à l’égoïsme, porte des traits valorisés socialement comme la compétence, ce qui peut expliquer l’ambivalence vis-à-vis des narcissiques dans les relations humaines.