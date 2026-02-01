Im Minikleid auf der Bühne: Die Pianistin, die die klassische Musikwelt aufmischt

Neben der Tatsache, dass die Pianistin Yuja Wang mit jedem Fingerschlag am Klavier unsere Seelen berührt und uns mit ihren Kompositionen in ihren Bann zieht, widersetzt sie sich der von ihrem Beruf erwarteten Strenge. Bei ihren internationalen Auftritten erscheint sie in Outfits, die den als prüde geltenden Dresscode der klassischen Musik infrage stellen. Mit Kleidern mit Schlitzen oder Paillettenbesatz verabschiedet sie sich geflissentlich von der Kombination aus Bleistiftrock und makelloser Bluse.

Kurze Outfits, die sich von der klassischen Welt abheben

Die meisten Pianisten, die an ihrem Instrument Platz nehmen, tragen tadellose Anzüge oder dezente Kleidung, die eine gewisse Bescheidenheit ausstrahlt. Sie verzichten auf jegliche optische Extravaganz, um sich in diese strenge Umgebung einzufügen. Die Frauen scheinen dazu bestimmt, das kleine Schwarze mit seinem zurückhaltenden Schnitt und den schlichten Details zu tragen, während die Männer sich mit einem dunklen Rollkragenpullover oder einem Hemd begnügen müssen, das Reinheit signalisiert.

Yuja Wang hingegen verkörpert nicht das strenge Erscheinungsbild, das man oft klassischen Musikerinnen zuschreibt. Keine adrett hochgezogene Bluse mit Schleifenkragen oder ein gerader Rock, der unter dem Deckmantel der Anständigkeit die Oberschenkel bedeckt und über das Knie reicht. Die 30-jährige Virtuosin , die bereits mit sieben Jahren ins Zentrale Musikkonservatorium in Peking eintrat, macht ordentlich Lärm – und das nicht nur mit ihren Händen. Sie trotzt der allgegenwärtigen Monotonie des Opernhauses mit Outfits, die pure Koketterie verkörpern. Man kann sagen: Sie lässt sich von niemandem etwas vorschreiben!

Mit ihrer wilden Mähne, den pflaumen- oder lilafarbenen Strähnen und Schuhen, die Lady Gaga alle Ehre machen würden, besticht Yuja Wang durch ihren auffälligen Look. Ihre Silhouette wird von atemberaubenden Outfits und Stoffen geprägt, die mehr preisgeben, als sie andeuten. Ihre Musik ist farbenfroh und vielschichtig und passt perfekt zu ihrem frischen und temperamentvollen Stil. Ob im leuchtend orangefarbenen Minikleid für die Hollywood Bowl, im schimmernden, oberschenkellangen fuchsiafarbenen Kleid für das Konzert im Kimmel Center in den USA oder im rückenfreien Mikrokleid im Sun Valley Pavilion – Yuja Wang beweist stets Eleganz und Stil.

Kleider, die eine Ode an die Freiheit der Kleidung sind.

Oft wird sie als die Mugler der Oper bezeichnet. Sie lebt ihre Kunst mit außergewöhnlicher Intensität und war schon immer in einer kreativen Welt zu Hause. Einer Welt, in der Meinungsfreiheit keine Option, sondern eine Geisteshaltung, eine treibende Kraft ist. Als Tochter einer Tänzerin und eines Perkussionisten entdeckte sie früh ihre Begabung für das Klavier. Diese Leidenschaft begleitet sie seit ihrem sechsten Lebensjahr.

Sie begann schon in einem Alter, in dem Kinder noch Schwierigkeiten haben, Worte aneinanderzureihen, Chopin zu spielen. Das kleine Mädchen mit den Zöpfen und dem bauschigen Kleidchen entwickelte sich allmählich zu einer schelmischen, schillernden, fast schon einschüchternden Künstlerin. Dieses Wunderkind, dessen Talent weit über ihre eigenen Grenzen hinausreicht, beherrscht nicht nur die Sprache der Musiktheorie perfekt, sondern auch die der Mode. Sie ist überzeugt, dass ihr Outfit den Ton angibt und ihren Melodien Ausdruck verleiht.

Jedes Outfit spiegelt ihre momentane Energie wider und harmoniert mit ihren emotionsgeladenen Gesten. „Wenn die Musik schön und sinnlich ist, warum sollte man sich dann nicht auch entsprechend kleiden?“, antwortet sie dem Guardian fast philosophisch auf die Frage nach ihrer Kleiderwahl. Während immer mehr Pianistinnen und Pianisten aus Rebellion oder Erschöpfung ihren Umgang mit ihrem Körper verändern, bietet Yuja Wang eine Performance, die gleichermaßen zum Zuhören wie zum Zuschauen einlädt. Sie beweist, dass man das künstlerische Genie von Brahms und Beethoven auch in einem engen Kleid, Strasssteinen und übergroßen Schuhen würdigen kann. Dass klassische Musik und Moderne nebeneinander bestehen können.

Seine Musik beruhigt die Seele, sein Kleidungsstil jedoch nicht.

Mit ihrem unverwechselbaren Stil und ihrer unbestreitbaren Exzentrik hat Yuja Wang nicht nur in der Musikwelt Anerkennung gefunden, sondern auch bei Opernpuristen Anklang gefunden. Viele Kritiker haben sich lautstark gegen ihre stilistischen Darbietungen ausgesprochen.

2011, während ihres Auftritts in der Hollywood Bowl, äußerte sich der Musikkritiker Mark Swed unnachgiebig zu ihrem korallenfarbenen Kleid und bezeichnete es beinahe als modische Sünde. „Wäre es weniger kurz gewesen, hätte die Hollywood Bowl womöglich Minderjährige unter 18 Jahren ohne Begleitung ausschließen müssen“, schrieb er in der Los Angeles Times. Zwei Jahre später teilte Jay Nordlinger, Kritiker des New Criterion, diese Ansicht und verglich das rote Kleid der Künstlerin sogar mit einem „Striptease-Outfit“.

Während solche Outfits in der Popwelt fast schon Standard sind, wirken sie in der klassischen Musik beinahe unhöflich, ja sogar beschämend. Von Pianistinnen wird erwartet, dass sie sich an einen faden, farblosen und einschläfernden Kleidungsstil halten, obwohl ihre Hände das genaue Gegenteil beweisen. Die Gewinnerin des Gilmore Young Artist Award 2006, die alles, was sie anfasst, in Gold verwandelt, beweist Präzision und Disziplin auch in anderen Bereichen als ihrer Kleidung. Und das genügt.

Yuja Wang denkt nicht daran, Pailletten und verspielte Designs aufzugeben. Im Gegenteil, genau das prägt ihre Identität, und ihre Outfits unterstreichen ihr Talent, anstatt es einzuschränken.