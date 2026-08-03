Laut einer Studie eignen sich diese Reiseziele ideal für Alleinreisende.

Alleinreisen erfreuen sich bei Menschen, die Freiheit und neue Entdeckungen suchen, zunehmender Beliebtheit. Vor der Buchung eines Tickets stellt sich jedoch oft eine Frage – insbesondere Frauen: die nach der Sicherheit. Eine internationale Studie hebt mehrere Reiseziele hervor, die für ihre Stabilität bekannt sind und somit ein beruhigendes Umfeld für ein sorgenfreies Abenteuer bieten.

Island, das ultimative Reiseziel für Alleinreisende

Wenn es um friedliche Reiseziele geht, erweist sich Island erneut als die beste Wahl. Laut dem Globalen Friedensindex 2026 des Instituts für Wirtschaft und Frieden belegt das Land zum neunzehnten Mal in Folge den ersten Platz.

Diese Besonderheit ist vor allem auf die sehr niedrige Kriminalitätsrate und das Fehlen eines stehenden Heeres zurückzuführen. Vor Ort herrscht dadurch eine Atmosphäre der Ruhe, sowohl in den Städten als auch inmitten der unberührten Landschaft. Die Straßen sind gut ausgebaut, es gibt zahlreiche Unterkünfte und Reisen lassen sich unkompliziert organisieren – allesamt Vorteile, um das Land im eigenen Tempo zu erkunden.

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Slowenien, ein Mikrokosmos Europas, der darauf wartet, entdeckt zu werden

Slowenien belegt den vierten Platz und ist eine hervorragende Option für alle, die in Europa reisen möchten. Sein größter Vorteil? Die überschaubare Größe, die es ermöglicht, bequem von der pulsierenden Hauptstadt in die grünen Berge oder an die Adriaküste zu reisen.

Die Fahrten sind relativ kurz, was nächtliches Reisen einschränkt und die Reiseplanung erleichtert. Ein ideales Reiseziel, um eine wunderschöne Vielfalt an Landschaften zu genießen, ohne stundenlang unterwegs zu sein.

Neuseeland, perfekt für längere Urlaube.

Neuseeland, das im Globalen Friedensindex 2026 den zweiten Platz belegt, bleibt ein Top-Reiseziel für Abenteuerreisende. Das Land wird besonders für seine auf Individualreisende zugeschnittene Infrastruktur geschätzt, mit einer großen Auswahl an Hostels und freundlichen Unterkünften.

Alleinreisen sind dort weit verbreitet und fördern Begegnungen und Austausch. Ein weiterer großer Vorteil ist, dass Englisch die Amtssprache ist, was den Alltag und die Fortbewegung vereinfacht.

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Eine nützliche Klassifizierung, die jedoch mit Nuancen interpretiert werden muss.

Dieses Ranking ist zwar ein hervorragender Indikator, sollte aber nicht als absolute Garantie betrachtet werden. Der Globale Friedensindex misst primär die allgemeine Stabilität von Ländern und berücksichtigt dabei Kriterien wie Konflikte, Militarisierung und interne Spannungen. Er spiegelt jedoch nicht unbedingt die Gefühle oder täglichen Erfahrungen von Alleinreisenden wider. Jedes Reiseziel hat seine eigenen Besonderheiten, und die Reiseerfahrung kann je nach Reiseroute, lokalen Gepflogenheiten und dem Profil des Reisenden variieren.

Gute Reflexe sind weiterhin unerlässlich.

Selbst in den Ländern mit den höchsten Reisebewertungen können ein paar Vorsichtsmaßnahmen zu einer entspannteren Reise beitragen. Vor der Abreise empfiehlt es sich, offizielle Reisehinweise zu konsultieren, die Reiseroute mit Freunden oder Familie zu besprechen und, wenn möglich, tagsüber anzureisen. Kenntnisse über lokale Gepflogenheiten helfen Ihnen ebenfalls, Ihren Aufenthalt optimal zu gestalten.

Letztendlich dient dieses Ranking vor allem als Ausgangspunkt für die Wahl Ihres nächsten Reiseziels. Es verdeutlicht, dass es beim Alleinreisen keine allgemeingültige Realität gibt: Die Bedingungen können von Land zu Land stark variieren. Mit der richtigen Vorbereitung und den passenden Informationen können Sie jedoch entspannter aufbrechen und Ihr Abenteuer in vollen Zügen genießen.