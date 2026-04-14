Eine Internetnutzerin teilt ihre Falttechnik für Kleidung, um Platz in ihrem Koffer zu sparen.

Das Kofferpacken kann schnell zur Qual werden, vor allem wegen der zerknitterten Kleidung und des Platzmangels. Die Content-Creatorin @mademoiselleImanne präsentiert auf Social Media eine einfache, aber geniale Methode, um den Platz optimal zu nutzen. Ihr Geheimnis? Kleidung flach packen, anstatt sie zu stapeln oder zu rollen.

Eine übersichtliche und optisch ansprechende Organisation

Die Technik basiert auf einer ganz einfachen Idee: Legen Sie jedes Kleidungsstück flach in ordentlichen Lagen aus. So wirkt Ihr Koffer sofort übersichtlicher. Schluss mit dem Chaos, in dem alles durcheinander ist. Durch diese Faltmethode schaffen Sie eine saubere, fast visuelle Ordnung, die es Ihnen ermöglicht, Ihre Outfits im Handumdrehen zu erkennen. Jedes Teil findet seinen Platz, ohne die anderen zu zerdrücken, was ein sehr angenehmes Gefühl von Ordnung vermittelt.

Diese Art des Packens kann auch Ihre Beziehung zum Kofferpacken verändern. Sie haben nicht mehr das Gefühl, den Abreiseprozess nur noch zu ertragen; es fühlt sich fast so an, als würden Sie eine sorgfältig ausgewählte und mühelose Auswahl an Outfits zusammenstellen.

Zugänglichere (und besser erhaltene) Kleidung

Neben dem ästhetischen Reiz bietet diese Methode einen echten praktischen Vorteil. Indem Sie Ihre Kleidung flach auslegen, vermeiden Sie das Auspacken, nur um ein einzelnes T-Shirt zu finden. Jede Kategorie lässt sich logisch ordnen: Oberteile auf der einen Seite, Hosen auf der anderen oder sogar komplette Outfits zusammen gruppiert. Das spart Ihnen Zeit am Zielort, insbesondere wenn Sie Wert auf ein harmonisches Erscheinungsbild Ihrer Kleidung legen.

Ein weiterer wichtiger Punkt: Kleidung knittert generell weniger. Ohne übermäßige Kompression oder enges Einrollen können die Stoffe besser atmen. Ihre Lieblingsstücke, ob fließend, figurbetont oder zarter, behalten daher besser ihre Form.

Ein einfacher Tipp, dem alle zustimmen.

Auf TikTok erfreute sich diese Methode schnell großer Beliebtheit. In den Kommentaren unter @mademoiselleImannes Video lobten viele die Technik als einfach, effektiv und angenehm in der Anwendung. Besonders ansprechend ist, dass man weder besonderes Zubehör noch spezielle Fähigkeiten benötigt. Man muss weder komplizierte Falttechniken beherrschen noch in teure Organizer investieren. Die Methode entspricht außerdem einem breiteren Trend: den Alltag zu vereinfachen und dabei eine gewisse Ästhetik zu bewahren. Ein gut gepackter Koffer sorgt zudem für ein entspannteres Reisegefühl.

Natürlich ist diese Technik, wie jeder Tipp, keine starre Regel. Sie können sie an Ihre Bedürfnisse, Gewohnheiten und die Art der Kleidung, die Sie einpacken, anpassen. Schließlich spiegelt Ihr Koffer Ihren Reisestil wider, und egal, wie Sie vorgehen, am wichtigsten ist, dass Sie sich in Ihrer Kleidung wohlfühlen und selbstbewusst auftreten.