„Perfekt sein“ im Passfoto: der besorgniserregende Trend

Auf offiziellen Fotos, jenen, die die erste Seite unseres Reisepasses oder Personalausweises zieren, sehen wir nicht gerade von unserer besten Seite aus. Doch in letzter Zeit haben die selbstgefälligen „Mädchen“ des Internets hinter dem schwarzen Vorhang der Fotokabine improvisierte, schmeichelhafte Fotoshootings inszeniert und dabei ein Gesicht gezeigt, das so gar nicht dem Bild einer müden, mürrischen „Flüchtigen“ entspricht. Ein neuer Trend ist im Entstehen …

Das Ausweisfoto, übermäßig romantisiert

Im Allgemeinen ist es ein Foto, das wir sorgsam verstecken. Scham überkommt uns, wenn wir es den Beamten oder der Polizei aushändigen. Zugegeben, es ist kein besonders schmeichelhaftes Foto. Auf diesem förmlichen Porträt, auf dem Lächeln verboten ist, sehen wir fast wie Verbrecher aus. Fehlt nur noch die Gefangenennummer und die gestreifte Uniform, um die Illusion eines flüchtigen Gefangenen zu vervollständigen.

Dunkle Ringe unter den Augen, ein eingefallenes Gesicht, ein müder Ausdruck – dieses Foto auf unseren Ausweispapieren verunsichert selbst die selbstbewusstesten Menschen. Jedes Mal überrascht uns der Blitz und fängt ein Gesicht ein, das wir auf dem Hochglanzpapier kaum wiedererkennen. Und doch ist es genau dieses Gesicht, das unsere Identität prägt.

In letzter Zeit werden diese Fotos – Fotos, die wir nicht einmal unter Androhung von Gewalt zeigen würden und die niemals auf unserer Facebook-Pinnwand gelandet wären – stolz in den sozialen Medien präsentiert. Viele wagen das Undenkbare: Sie gestalten ihre Ausweisfotos ästhetisch ansprechend und begehrenswert. Ihnen gelingt, woran wir trotz perfekter Frontalaufnahmen vergeblich gearbeitet haben.

Während wir versuchten, uns den staatlichen Normen zu widersetzen, indem wir nach maximaler Fotogenität strebten, spielte der Drucker nicht mit. Und für den Kardashian-Clan, der selbst die alltäglichsten Momente glamourös inszeniert, genügt ein einziger Versuch, um die Grenze zwischen einem konformen Foto und einem Dating-Profilbild zu verwischen. Diese Fotos, die eigentlich nie unsere Brieftaschen verlassen sollten, sind nun Magneten für Komplimente und Köder für Likes. Sie verleihen uns nicht nur eine gewisse soziale Macht, sondern offenbaren auch symptomatische Zwänge. Selbst in den ernstesten Momenten müssen wir uns in Szene setzen und uns im bestmöglichen Licht präsentieren.

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Prominente, die Initiatoren dieser Bewegung

Alles begann mit Kylie Jenner , derjenigen, die die Wespentaille, die nudefarbenen Lippen und die hohen Wangenknochen populär gemacht hat. 2020 tauchte plötzlich ein Foto ihres Führerscheins in ihrem Feed auf, inmitten professionell produzierter Aufnahmen und sorgfältig inszenierter Fotoshootings. Dieses Porträt vor neutralem Hintergrund zeigte eine sorgfältig geschminkte Frau mit perfekt gestyltem Haar. Mit ihrem makellosen Porzellanteint, dem intensiven Blick, den rosigen Wangen und den dezent geschminkten, vollen Lippen erweckte es den Eindruck eines retuschierten Gesichts. Doch es war einfach ein Spiegelbild der authentischen Kylie, die sich selbst immer treu geblieben ist.

Dieses Foto, mit seiner beträchtlichen rechtlichen Bedeutung, war nicht länger Gegenstand des Spottes, sondern ein Objekt der Begierde, ein Zeichen des Erfolgs. Mädchen strömten daraufhin in Fotokabinen, posierten für die Kamera und folgten den unterschiedlichsten Make-up-Tutorials, um zufrieden aus diesem überwältigenden Erlebnis hervorzugehen. Heute gibt es sogar Anleitungen, wie man sein Potenzial voll ausschöpfen kann – sogar auf offiziellen Dokumenten. Outfit, Make-up, Haltung, Ausstrahlung … jeder Tipp ist erlaubt, um ein „Instagram-taugliches“ Foto zu bekommen. Diese egozentrischen Schnappschüsse halten sich nicht mehr nur an die rot geschriebenen Anweisungen; sie folgen „imaginären“ ästhetischen Regeln.

Neben aufrechter Haltung, klarem Gesichtsausdruck, perfekt sitzenden Haaren und einem ernsten Gesichtsausdruck muss man also auch noch Charisma aus reiner Eitelkeit demonstrieren? Nein, das ist keine Anmache, um den Traum vom Tragen einer Uniform zu erfüllen.

Das Entstehen eines neuen kollektiven Komplexes

Unser Passfoto, das wir aus Pflichtgefühl und nicht aus Vergnügen machen lassen, ist alles andere als schmeichelhaft. Ein Auge ist größer als das andere, wir haben sichtbare Pickel, fettigen Glanz und unsere Haare sind zerzaust – alles dank des Drucks in der Fotokabine. Kurz gesagt, wir sehen eher aus wie ein depressiver Gangster als wie ein gefeiertes Supermodel.

Mit nur drei Versuchen innerhalb eines festgelegten Zeitlimits und bei grellem Licht ist Enttäuschung schon vor dem endgültigen Ausdruck vorprogrammiert. Für manche sind Passfotos der greifbare Beweis unserer persönlichen Weiterentwicklung: Sie dokumentieren unsere körperliche Entwicklung und dienen als visuelle Zeitleiste. Für andere sind sie lediglich eine Erinnerung an die bestehenden Vorgaben. Letztendlich ist es eine weitere Vorschrift: selbst unter extremen Bedingungen „vorzeigbar“ zu sein.

Das Ausweisfoto ist somit zu einem regelrechten Schönheitswettbewerb geworden. Dieses Foto, das uns eigentlich unverfälscht darstellen sollte, ist letztendlich „verzerrt“. Dennoch sieht man es nur selten. Und es ist nicht der desinteressierte Polizist mit dem Schnurrbart, der uns beurteilt.