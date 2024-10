Halloween approche à grands pas, et qui dit Halloween dit déco effrayante. Mais inutile de vous ruiner dans des accessoires en plastique qui finissent à la poubelle le 1er novembre. Pourquoi ne pas faire preuve de créativité et recycler des objets du quotidien ? L’un des matériaux les plus accessibles pour réaliser une décoration effrayante n’est autre que… le rouleau de papier toilette. Eh oui, ces petits cylindres en carton qui, habituellement terminent à la poubelle, peuvent devenir de véritables trésors pour une déco d’Halloween originale et économique. Ne jetez plus vos rouleaux de papier toilette : voici comment les recycler en une déco d’Halloween terrifiante.

Bougies flottantes : la touche surnaturelle parfaite

Les rouleaux de papier toilette sont faciles à trouver, nous en utilisons tou.te.s, tout le temps. Plutôt que de les jeter, pourquoi ne pas leur offrir une seconde vie et faire un geste pour la planète ? Halloween est souvent synonyme de consommation excessive de plastique et de produits à usage unique, alors opter pour des matériaux recyclés est une super manière de réduire votre empreinte écologique tout en décorant votre maison avec style. Le meilleur dans tout ça ? Vous pouvez impliquer toute la famille dans ce projet DIY (Do It Yourself).

Quoi de plus glaçant qu’une pièce éclairée par des bougies dégoulinantes de cire ensanglantée ? Voici une idée super simple à réaliser avec vos rouleaux de papier toilette, dévoilée sur Instagram par la créative @deryatavas. Dans son tuto, Derya opte pour une version soft, uniquement blanche, mais vous pouvez très bien réaliser une version plus ensanglantée avec de la peinture rouge au niveau de la cire dégoulinante. Ces fausses bougies flottantes sont plus vraies que nature… mais en carton ! L’illusion est parfaite et l’effet est, comment dire, magique.

Matériel :

Quelques rouleaux de papier toilette vides

De la peinture blanche, ou noire, ou rouge

Un pistolet à colle chaude

Des LED chauffe-plat

Du fil transparent (pour la version suspendue)

Étapes :

Ne sous-estimez jamais le pouvoir des objets du quotidien quand il s’agit de déco ! En recyclant vos rouleaux de papier toilette, vous pouvez créer des bougies flottantes (ensanglantées ou non) parfaite pour une déco d’Halloween surnaturelle. Alors, la prochaine fois que vous finissez un rouleau de papier toilette, pensez-y à deux fois avant de le jeter ! Halloween n’a jamais été aussi créatif… et économique.