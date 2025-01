Quelle serait la température idéale d’une maison pour économiser sans renoncer au confort ?

Trouver le juste équilibre entre confort et économies d’énergie est un défi auquel de nombreux foyers sont confrontés. La température intérieure joue un rôle crucial dans cette équation, impactant à la fois notre bien-être et notre facture énergétique.

La température de référence : 19°C

Selon les recommandations officielles, notamment celles de l’Ademe (Agence de la transition écologique), la température idéale moyenne dans une maison est de 19°C. Cette préconisation n’est pas nouvelle, puisqu’elle est inscrite dans le Code de l’énergie depuis 1978.

L’impact économique

Chaque degré compte lorsqu’il s’agit d’économies d’énergie. Baisser la température d’un seul degré peut entraîner une réduction de 7 % de la consommation énergétique. Cette économie substantielle justifie l’attention portée au réglage précis du thermostat.

Adapter la température selon les pièces

Pour optimiser le confort tout en maîtrisant sa consommation, il est recommandé d’ajuster la température en fonction de l’usage de chaque pièce :

Pièces à vivre (salon, salle à manger, cuisine) : 19°C

Chambres : 16-17°C, sauf pour la chambre de bébé qui peut être maintenue à 18-19°C

Salle de bains : 22°C pendant l’utilisation, puis 16-17°C

Moduler selon l’occupation

La température peut être abaissée lorsque les pièces ne sont pas occupées :

Pièces inoccupées : 16-17°C

Nuit : 16-17°C dans les chambres

Absence prolongée : 8°C pour une protection hors gel

Les avantages au-delà des économies

Maintenir une température modérée présente d’autres avantages :

Santé : une température trop élevée (au-delà de 22-23°C) peut assécher les muqueuses et augmenter la sensibilité aux virus.

Environnement : réduire sa consommation énergétique contribue à la préservation des ressources naturelles.

Stratégies pour optimiser le chauffage

Pour atteindre et maintenir la température idéale tout en maximisant les économies :

Utiliser un thermostat programmable ou connecté pour ajuster automatiquement la température selon les heures de la journée. Installer des robinets thermostatiques sur les radiateurs pour un contrôle précis pièce par pièce. Veiller à une bonne isolation du logement pour conserver la chaleur. Aérer quotidiennement pour renouveler l’air sans trop refroidir l’intérieur.

Trouver la température idéale dans sa maison est un exercice d’équilibre entre confort et économies. En adoptant la recommandation de 19°C comme moyenne, tout en adaptant la température selon les pièces et les moments de la journée, il est possible de réaliser des économies significatives sans sacrifier son confort. Rappelons que chaque foyer est unique et que la perception du confort thermique peut varier. Il est donc important d’expérimenter et d’ajuster les réglages selon vos besoins.