Search here...

Estas premiadas fotografías de vida silvestre te devolverán una sonrisa a tu rostro.

Vida animal
Fabienne Ba.
Photo d'illustration : Caleb Falkenhagen/Pexels

En una fracción de segundo, los fotógrafos de naturaleza logran capturar la esencia misma de la vida. Los Premios Refocus al Fotógrafo del Año 2025 revelan una serie de fotografías excepcionales que transforman escenas fugaces de la naturaleza en obras de arte inolvidables.

La obra maestra de toda una vida: un atraco perfecto

El máximo galardón de los Premios Refocus al Fotógrafo del Año 2025 recae en Baiju Patil por "El Robo Perfecto", un momento suspendido en el que una garza rosada atrapa un pez en las marismas de Bharatpur, India. Quince años de exploración y espera en escondites fueron necesarios para capturar este destello de depredación, justo en el momento en que la presa desaparece en el pico del cazador. La luz rosada, la geometría de la composición, la tensión invisible del momento: todo contribuye a transformar esta escena de caza en una imagen casi pictórica de poder silencioso.

Ballets aéreos y batallas celestiales

En las gélidas alturas o sobre las olas, los duelos entre aves rapaces, charranes y gaviotas adquieren un aire de brutal coreografía. Un águila real se lanza en picado sobre su objetivo en "Cazadores del Cielo"; en otro lugar, dos aves marinas chocan en un ballet de plumas, con las alas abiertas y las garras extendidas. Estos momentos revelan la cruda belleza de la supervivencia: una poesía del instante capturada a la velocidad de un aleteo.

Cuando lo infinitamente pequeño se vuelve épico

La macrofotografía, sin embargo, ofrece una perspectiva completamente diferente: la de mundos invisibles. Arañas saltando sobre libélulas, sapos de caña devorando escorpiones y escarabajos… Cada escena ampliada se convierte en un drama mitológico, donde cada detalle —colmillos, escamas, gotas de rocío— adquiere una dimensión monumental. Gracias a lentes especializados, estos fotógrafos revelan un fascinante universo paralelo.

La mansedumbre animal: la otra cara del salvaje

La selección para los Premios Refocus al Fotógrafo del Año 2025 no solo muestra la "violencia" del mundo natural. Algunas imágenes capturan gestos inesperados de ternura: un cachorro de león acurrucado contra su madre, un oso polar cargando suavemente a su cachorro sobre su lomo, una cría de elefante buscando la reconfortante trompa de su matriarca. Estas imágenes contrarrestan la crudeza de la depredación y nos recuerdan que el instinto maternal, la protección y la transmisión del conocimiento también son fundamentales para el mundo natural.

Una rara alquimia entre paciencia y tecnología

Detrás de cada imagen hay meses, a veces años, de espera, fracasos y ajustes. Algunos fotógrafos usan drones para acercarse a los animales sin molestarlos, mientras que otros recurren a cámaras silenciosas, instaladas remotamente y disparadas en el momento oportuno.

El trabajo de estos fotógrafos premiados en los Refocus Photographer of the Year Awards 2025 no es sólo técnico: nace de una forma de devoción, donde la tecnología se pone al servicio de la maravilla, en absoluto respeto por las especies y su entorno.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Soy Fabienne, redactora del sitio web The Body Optimist. Me apasiona el poder de las mujeres en el mundo y su capacidad para transformarlo. Creo que las mujeres tienen una voz única e importante que ofrecer, y me motiva a contribuir a la promoción de la igualdad. Me esfuerzo al máximo para apoyar iniciativas que animan a las mujeres a alzar la voz y hacerse escuchar.
Article précédent
Este bombero salva a un perro del agua: su acto conmueve a internet

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Este bombero salva a un perro del agua: su acto conmueve a internet

Un bombero de Nimes realizó un rescate espectacular a finales de diciembre de 2025, lanzándose a las gélidas...

Tu personalidad puede influir en la de tu gato, según los investigadores.

¿Qué pasaría si tu gato fuera, en parte, un reflejo de ti mismo? Un amplio estudio británico ,...

Addison, de 17 años, se enfrenta a un tiburón: el acto heroico de su hermano

Un viaje en barco aparentemente normal se convirtió en una experiencia desgarradora. En Florida, Addison, de 17 años,...

Flossie cumple 30 años: la gata más vieja del mundo celebra su cumpleaños

Flossie no solo está celebrando su 30.º aniversario: está consolidando aún más su lugar en la historia felina....

En este animal, tener verdaderos amigos retrasa el envejecimiento.

El envejecimiento es parte del proceso, tanto para los cuerpos humanos como para los animales. Y a veces,...

Menos bebés, más mascotas: ¿la elección de la nueva generación?

Hoy en día, surge una observación sorprendente y reveladora: la nueva generación parece estar abandonando la crianza tradicional...

© 2025 The Body Optimist