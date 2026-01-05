Search here...

Este bombero salva a un perro del agua: su acto conmueve a internet

Julia P.
Dany Nîmes/Facebook

Un bombero de Nimes realizó un rescate espectacular a finales de diciembre de 2025, lanzándose a las gélidas aguas del Canal de la Fontaine para salvar a un perro en apuros. Este acto espontáneo, filmado y compartido en redes sociales, conmovió rápidamente a miles de internautas.

Un reflejo heroico ante el peligro

Mientras patrullaba cerca del canal, el bombero vio al animal forcejeando desesperadamente en el agua fría. Sin dudarlo, se desnudó parcialmente y saltó al canal para nadar hacia el perro. A pesar de la corriente y la gélida temperatura, logró agarrar al animal, presa del pánico, y llevarlo sano y salvo a la orilla.

Un rescate que tocó el corazón de los internautas

El video del rescate, compartido por France Bleu Gard Lozère y numerosos relatos relacionados con animales, desató una oleada inmediata de emoción. "Conmovedor", "¡Bravo, puro heroísmo !", "Un verdadero héroe anónimo" : los comentarios se multiplicaron, elogiando la valentía y la humanidad del bombero. El perro, visiblemente exhausto pero ileso, fue puesto bajo custodia inmediatamente después del rescate para recibir tratamiento e identificación.

Este incidente ilustra a la perfección el papel crucial de los bomberos en el rescate de animales en situaciones de emergencia. Ante la frecuente caída de perros en canales, ríos o estanques, intervienen con la misma dedicación, ya sea que la llamada se refiera a una persona o a un compañero de cuatro patas. En Nimes, como en otros lugares, estas acciones sencillas pero decisivas sirven como recordatorio de que la profesión de bombero va mucho más allá de la extinción de incendios: es una misión de asistencia universal.

Julia P.
Julia P.
Soy Julia, periodista y me apasiona descubrir y compartir historias cautivadoras. Con un estilo de escritura creativo y una mirada aguda, me esfuerzo por dar vida a una amplia gama de temas, desde tendencias actuales y problemas sociales hasta delicias culinarias y secretos de belleza.
Tu personalidad puede influir en la de tu gato, según los investigadores.

