Sufre del síndrome de Tourette y muestra cómo su perro la ayuda a controlar sus tics.

Vivir con tics no te impide amar, soñar ni brillar. A sus 23 años, Baylen Dupree muestra con autenticidad cómo su perro se convierte en un verdadero aliado para calmar su cuerpo y mente, a la vez que concientiza a millones de personas sobre la realidad del síndrome de Tourette .

Una demostración visual que habla por sí sola

En un video compartido a principios de febrero en TikTok e Instagram, Baylen Dupree ofrece una comparación tan simple como conmovedora. En el aeropuerto, se graba en dos momentos distintos. En el primero, sostiene a su pequeño perro blanco, Fluffy, cómodamente sentado en su regazo. Lo acaricia; su cuerpo está relajado, su rostro sereno y sus tics motores y verbales son casi inexistentes.

En el segundo extracto, aparece sola, sin su compañero de cuatro patas: reaparecen movimientos involuntarios, surgen sonidos sin que ella pueda controlarlos.

Este impactante contraste ilustra concretamente el efecto calmante de la presencia de un animal en su sistema nervioso. No es magia, sino un poderoso mecanismo emocional: el contacto, la seguridad emocional y la dulzura reducen el estrés y, por lo tanto, la intensidad de los tics.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Baylen Dupree (@baylen_dupree)

El papel esencial de Fluffy: más que un animal, un apoyo emocional

Fluffy no es simplemente un perro adorable. Actúa como un verdadero ancla emocional. Su presencia tranquiliza, estabiliza y brinda seguridad. Al reducir la ansiedad, indirectamente ayuda a disminuir la frecuencia e intensidad de los tics. Este vínculo entre humanos y animales ilustra el poder terapéutico de las relaciones emocionales, ya sean humanas o interespecies.

Una vida vivida a la vista del público, pero nunca reducida a un diagnóstico.

Con millones de seguidores en TikTok e Instagram, Baylen Dupree no se corta la boca al compartir su vida diaria. Va aún más allá al compartir su experiencia en un reality show de la cadena TLC, "Baylen Out Loud". La segunda temporada sigue sus esfuerzos por gestionar mejor sus tics, su trastorno obsesivo-compulsivo, sus relaciones, sus emociones y su vida amorosa.

Comprometida con Colin Dooley desde febrero de 2025, está planeando activamente su boda. Describe el próximo evento como "una gran celebración familiar", donde quiere sentirse bella, fuerte y completamente ella misma. Incluso planeó atuendos florales para sus perros mucho antes de elegir la fecha. Un alegre testimonio de que su vida no está definida por su trastorno, sino llena de planes, risas y amor.

Deconstruyendo conceptos erróneos sobre el síndrome de Tourette

A través de sus publicaciones, Baylen también lucha contra los estereotipos persistentes en torno al síndrome de Tourette. Contrariamente a la creencia popular, no se limita al lenguaje vulgar. Abarca:

Tics motores, como movimientos bruscos del cuello, los hombros o la cara.

Tics vocales, como sonidos, palabras o frases involuntarias.

Mayor sensibilidad al estrés, lo que amplifica los síntomas.

Al mostrar su vida cotidiana sin filtros, nos recuerda que este trastorno neurológico es parte de ella, pero no define su valor, su belleza o su capacidad de vivir la vida al máximo.

En definitiva, el video de Baylen trasciende las redes sociales. Ofrece una valiosa representación de un trastorno a menudo incomprendido. A través de la concienciación, proyectos personales y resiliencia cotidiana, Baylen Dupree encarna a una generación que se niega a esconderse. Elige vivir la vida al máximo, amar profundamente y transformar sus vulnerabilidades en fortalezas. Y Fluffy, su fiel compañero, es uno de los símbolos más bellos de esto.