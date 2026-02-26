El corte de pelo "Christy Cut" está de regreso, inspirado en una supermodelo de los años 90.

Los 90 nunca han estado tan presentes en la inspiración de belleza. Este año, 2026, un corte icónico regresa con fuerza: el "Corte Christy", inspirado directamente en el look chic y natural de Christy Turlington. Minimalista, estructurado y fácil de peinar, cumple todos los requisitos de la tendencia actual.

Un corte característico nacido en las pasarelas

El "Corte Christy" rinde homenaje al corte de pelo corto y ligeramente en capas que lució Christy Turlington a principios de los 90. En aquel entonces, la modelo estadounidense se consolidó como uno de los rostros más destacados de su generación, junto a Naomi Campbell, Linda Evangelista y Cindy Crawford.

Aunque las supermodelos suelen asociarse con cabello voluminoso, Christy Turlington optó por una alternativa más estilizada: un bob corto, sutilmente en capas, con movimiento y raya al natural. Un corte estructurado, pero nunca rígido, elegante sin ser rígido. Este peinado se convirtió rápidamente en su seña de identidad. Un corte que realza el rostro en lugar de dominarlo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por 𝚂𝙿𝙰 𝙿𝙴𝚁 𝙲𝙰𝙿𝙴𝙻𝙻𝙸 𝙳𝙸 𝙽𝙰𝙳𝙸𝙰 𝚉𝙰𝚃𝚃𝙸 (@spapercapellinadiazatti)

¿Por qué este gran regreso en 2026?

El regreso del "Corte Christy" forma parte de la ola de nostalgia de los 90 que ha influido en la moda y la belleza durante varias temporadas. Tras la ropa minimalista, los labios bronceados y las cejas más naturales, los peinados ahora siguen la misma tendencia.

Hoy en día, se buscan cortes fáciles de manejar, menos rígidos y más auténticos. El "Corte Christy" satisface a la perfección este deseo. Enmarca suavemente el rostro, resalta los rasgos y da una impresión de naturalidad. En redes sociales, muchos peluqueros lo presentan como una alternativa moderna al bob estricto o a los peinados extra largos y muy estilizados. Ofrece un equilibrio ideal entre estructura y libertad. Consigues un corte que vive contigo, que se mueve y que respira.

Un corte que celebra todas las texturas.

Una de las grandes ventajas del "Corte Christy" es su versatilidad. No se limita a un solo tipo de cabello ni a una sola forma de rostro. Se adapta a:

Para cabello liso o ligeramente ondulado

Para cabello fino y grueso.

Para diferentes formas de cara

La sutil superposición aporta movimiento sin quitar demasiada tela. Aligera el corte manteniendo el volumen natural. Con raya al medio o ligeramente descentrada, conserva el estilo de los 90, a la vez que se mantiene fiel a las tendencias actuales.

El legado perdurable de las supermodelos

El éxito del "Corte Christy" recuerda la perdurable influencia de las supermodelos de los 90. Christy Turlington sigue asociada a una imagen de elegancia discreta y belleza atemporal. Su estilo trascendió las tendencias sin parecer anticuado. En 2026, adoptar este corte no significa copiar el pasado, sino revisitar un clásico. Se trata de elegir una estética estructurada pero sencilla. Un corte que no requiere horas de peinado para lucir impecable. Un look que realza tu postura, tu mirada y tu personalidad.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por @supermodels_nostalgia

Una simplicidad controlada que se siente bien.

En un mundo saturado de tendencias meticulosamente elaboradas, el "Corte Christy" finalmente trae un soplo de aire fresco. Demuestra que un corte de pelo puede ser elegante sin ser complicado, moderno sin ser extremo. Tu belleza no reside en el exceso, sino en la precisión. Este corte resalta tus rasgos, respeta tu textura y complementa tu energía. No busca transformarte, sino revelar lo que ya posees.

En resumen, el "Corte Christy" no es solo un guiño nostálgico. Es una declaración de estilo: minimalista, seguro y atemporal. Un corte que trasciende décadas sin perder su esencia, permitiéndote lucir una elegancia natural, en perfecta armonía con tu verdadero yo.