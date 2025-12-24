¿No tienes tiempo para el secado? Este truco añade volumen en 5 minutos.

¿No tienes tiempo para un brushing completo? Este consejo, visto en un Reel por la maquilladora @makeupbymelissam en Instagram, añade volumen a las raíces en menos de 5 minutos, sin tocar el resto del cabello. Perfecto para pasar de una salida nocturna a una copa después del trabajo sin pasar otra hora frente al espejo.

Un método diseñado para el "día después del secado"

La idea es sencilla: recuperar el peinado de ayer trabajando solo en la zona que se ha quedado plana, es decir, las raíces de la coronilla. Esto deja intactos los largos ya alisados ​​u ondulados, ahorrando un tiempo precioso y conservando el peinado original. Para lograrlo, @makeupbymelissam utiliza algunos productos esenciales fáciles de tener a mano:

3 rulos de gran diámetro

1 pinza para peinar el cabello

1 crema para secar o peinar

1 spray fijador ligero.

El volumen paso a paso en 5 minutos

Aplique una pequeña cantidad de crema para peinar directamente en las raíces en la parte superior de la cabeza, alisando el cabello hacia atrás con los dedos o un cepillo plano.

Aísla una sección grande de cabello en la parte delantera, alísala y aplánala hacia un lado usando el cepillo y la pinza, para dirigir adecuadamente el movimiento.

En la parte posterior de la cabeza, alisa un mechón con un secador de pelo (o un secador de pelo con un accesorio de cepillo redondo) y luego envuélvelo inmediatamente alrededor de un rizador.

Repetir la operación en la parte central del cráneo hasta el borde de la frente, de manera que se cree una “banda” de volumen homogéneo.

Rocíe una ligera bruma de spray fijador sobre los rulos desde cierta distancia para fijar el peinado sin dejarlos rígidos.

Déjalo actuar durante unos minutos (el tiempo que tardas en maquillarte o vestirte), luego retira con cuidado los rizadores y vuelve a colocar las raíces con los dedos.

El resultado: las raíces vuelven a estar aireadas, la parte superior del cabello parece "despertada" y el conjunto da la ilusión de un peinado recién secado.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Melissa Murdick (@makeupbymelissam)

¿Por qué este truco funciona tan bien?

Esta técnica se centra únicamente en las raíces, donde primero se alisa el volumen, en lugar de volver a cepillar todo el cabello. Esto evita sobrecalentar los largos ya peinados, a la vez que añade volumen justo donde se atrae la mirada.

Durante las fiestas, cuando las citas se acumulan más rápido que los champús, este truco específico puede convertirse en una práctica "emergencia" para quienes lo necesitan: tres rizadores, un poco de producto, unos minutos, y el cabello recupera su volumen al instante. Por supuesto, no hay obligación de tener volumen, un secado o un peinado impecable para las fiestas o una salida nocturna: puedes hacer exactamente lo que quieras con tu cabello, según tu estado de ánimo, energía y deseos.