Luciendo tus raíces grises: la tendencia capilar que no vimos venir

Peluquería
Fabienne Ba.
Tras décadas de ocultar sistemáticamente las canas, las raíces canosas se están adoptando como una opción elegante y liberadora. Esta estética natural está ganando terreno entre los mayores de 40 años, impulsada por celebridades e influencers que celebran el envejecimiento sin reservas.

Del camuflaje forzado a la exhibición voluntaria

Antiguamente sinónimo de envejecimiento que se ocultaba, las raíces canosas son ahora un atractivo de moda. Ya sea un marcado contraste con mechones castaños, rubios o negros, o una transición gradual a un cabello completamente plateado, este crecimiento intencionado crea un efecto degradado elegante y natural. Sarah Jessica Parker y otras estrellas pioneras han popularizado este look sofisticado y urbano.

Las razones de un ascenso meteórico hacia el éxito

Hartos de los fuertes tintes mensuales, de querer ahorrar tiempo y dinero, y de rechazar los químicos, esta tendencia responde a un deseo de autenticidad. Libera a las personas de la tiranía de la eterna juventud, valorando el cabello canoso como símbolo de sabiduría y carisma. En TikTok e Instagram, #greyroots está repleto de tutoriales y testimonios positivos.

Looks inspiradores y variaciones con estilo

Raíces puras en cabello largo y ondulado para un efecto balayage natural, reflejos blancos difuminados en rubio ceniza o un impactante gris total: las posibilidades son infinitas. Los cortes cortos estructurados o los moños sueltos realzan especialmente estos elegantes contrastes.

Mínimo mantenimiento para un gris luminoso

Champús azules o morados para neutralizar los tonos amarillentos, mascarillas hidratantes ricas en proteínas, aceites nutritivos como el de argán o coco: basta con unos sencillos pasos para mantener unas canas sedosas y brillantes. Evita el calor excesivo y opta por el secado al aire para una textura ligera y esponjosa.

Un movimiento corporal positivo para el cabello

Este resurgimiento de las canas desafía los estándares de belleza y celebra la diversidad del cabello maduro. Forma parte de una tendencia inclusiva donde la edad rima con un estilo vanguardista, invitando a todas las generaciones a abrazar su evolución natural sin prejuicios.

