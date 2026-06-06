Rubia, morena, pelirroja… ¿cuáles son los colores de pelo más comunes en el mundo?

¿Y si nuestro cabello contara la historia de la diversidad del mundo? Desde el negro azabache hasta el rojo fuego, algunos colores de cabello son mucho más comunes que otros.

Negros y mestizos, los grandes ganadores

Como era de esperar, el cabello oscuro es, con diferencia, el más común en todo el mundo. Según estimaciones generalmente aceptadas , el cabello negro (o castaño muy oscuro) representa aproximadamente entre el 75 y el 85 % de la población mundial, lo que lo convierte en el color de cabello más frecuente. Se encuentra principalmente en África, Asia, Latinoamérica y el sur y este de Europa. Le sigue el castaño, o marrón claro, el segundo color más común, presente en alrededor del 11 % de la población. Es particularmente frecuente en Europa y en países con una gran población de ascendencia europea.

El cabello rubio es más raro de lo que parece.

Contrariamente a la creencia popular, el cabello rubio natural es bastante raro: afecta solo al 2 o 3 % de la población mundial. Se concentra principalmente en el norte de Europa, donde algunas poblaciones locales presentan tasas mucho más elevadas. La impresión de que vemos más se debe a que el rubio es también el color de cabello artificial más popular: casi tres de cada cuatro mujeres caucásicas lo prueban al menos una vez en su vida. Esto distorsiona seriamente nuestra percepción del número real de rubias naturales.

El cabello rojo, el color más raro.

El pelo rojo es un color poco común, ya que solo afecta a entre el 1 y el 2 % de la población mundial. Este tono está ligado a una variante del gen MC1R, que se hereda de forma recesiva: para tener el pelo rojo, es necesario heredar la versión mutada del gen de ambos padres. Por eso, el pelo rojo se concentra en ciertas regiones, sobre todo en las Islas Británicas; Escocia e Irlanda presentan las mayores proporciones del mundo.

Una cuestión de melanina y genes

Pero, ¿de dónde proviene esta diversidad? Todo se reduce a la melanina, el pigmento que también da color a la piel y los ojos. Coexisten dos tipos: la eumelanina, responsable de los tonos marrones y negros, y la feomelanina, que aporta reflejos rojizos y dorados. Su proporción determina el color del cabello de cada persona. Este fenómeno es eminentemente genético. El mayor estudio realizado sobre el tema, con casi 343 000 participantes del Biobanco del Reino Unido , identificó la mayoría de los genes implicados en el color del cabello, confirmando así el carácter hereditario de este rasgo.

Desde el negro más dominante hasta el discreto rojo, el mapa mundial de los colores del cabello traza implícitamente el mapa de las poblaciones humanas y sus migraciones. Un mosaico fascinante que nos recuerda que detrás de cada cabellera se esconde una larga historia genética y un elemento de azar inevitable.