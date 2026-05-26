Un color de pelo que fue muy popular en la década de 2000 está regresando con fuerza este verano.

Las tendencias capilares son cíclicas, y el verano de 2026 no es la excepción. Esta temporada, los estilistas coinciden: las mechas cálidas y luminosas, emblemáticas de principios de los 2000, regresan con fuerza. Adiós a los rubios fríos y los tonos ceniza que dominaron durante tanto tiempo; hola a los tonos caramelo, miel y dorados, que aportan calidez y profundidad al cabello. Un color soleado, perfecto para los meses más cálidos.

El gran regreso de los reflejos cálidos y luminosos

Durante años, muchas personas han intentado evitar los tonos cálidos, considerados demasiado cobrizos. Esta tendencia se está revirtiendo claramente para el verano de 2026. Según los expertos del sector, los rubios cálidos, en tonos caramelo, miel o rubios cremosos, se perfilan como uno de los colores clave del verano. Estos tonos, que recuerdan al brillo natural del cabello bañado por el sol, favorecen todos los tonos de piel y aportan luminosidad instantánea. Un regreso definitivo a la calidez, tras temporadas dominadas por los tonos fríos.

La "pieza estrella", un sello distintivo de la década de 2000.

Más allá del color en sí, también se trata de una técnica icónica de los 2000 que está regresando con fuerza: las mechas que enmarcan el rostro, ahora conocidas como "money pieces". Estas mechas más claras, concentradas alrededor de la cara, iluminan instantáneamente la tez y aportan estructura al peinado. Los coloristas observan un claro retorno al contraste y la dimensión, tras años de colores muy naturales y difuminados. Este enfoque, a la vez nostálgico y moderno, permite revivir un poderoso sello de belleza de aquella época.

¿Por qué esta tendencia vuelve a ser atractiva?

Varios factores explican este resurgimiento de popularidad. En primer lugar, la influencia perdurable de la estética "Y2K", tan presente en la moda y el maquillaje, se extiende naturalmente al cabello. En segundo lugar, el deseo de calidez y luminosidad, especialmente apreciado en verano. Finalmente, estos tonos cálidos ofrecen una ventaja práctica: suelen requerir menos mantenimiento que los rubios fríos, que necesitan tratamientos de pigmentación frecuentes. Un equilibrio ideal entre estilo y facilidad de cuidado.

Con el regreso de las mechas cálidas y el color de cabello "money piece", el verano de 2026 revive un color de cabello muy popular hace veinte años. Una tendencia brillante y accesible que demuestra una vez más que la moda de los 2000 sigue inspirando.