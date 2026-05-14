Bob largo, corte pixie, corte a capas: las tendencias de cabello que son populares después de los 45.

Después de los 45, el cabello cambia naturalmente: su textura, densidad, volumen y brillo varían con el tiempo. Por ello, ciertos cortes se vuelven especialmente populares en las peluquerías, ya que aportan movimiento y favorecen el rostro sin esfuerzo. En 2026, destacan tres tendencias principales: el bob largo, el corte pixie renovado y los cortes a capas ultraligeros.

El bob largo, elegante y atemporal.

Este año, el bob largo se ha convertido en una tendencia imperdible. También conocido como "lob de lujo", es uno de los peinados más solicitados en salones de belleza para mujeres mayores de 45 años. ¿Su secreto? Un largo que roza los hombros y un acabado ligeramente desfilado que aporta movimiento al instante. Queda igual de bien en cabello liso o con textura y le da un aspecto más suave.

Los peluqueros aprecian especialmente su versión más estructurada, el "bob suave y preciso". Con sus líneas limpias, pero nunca rígidas, da la impresión de un cabello más abundante, a la vez que luce moderno y luminoso. Es el corte por excelencia que resulta elegante sin parecer demasiado estilizado.

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El corte pixie cambia por completo su imagen.

Tradicionalmente asociado a un corte muy corto y severo, el pixie regresa en 2026 en una versión mucho más suave y personalizable. El "pixie suave" presenta delicadas capas que enmarcan el rostro, una nuca ligeramente más larga y mayor longitud en la parte superior. El resultado: un corte ligero, fácil de peinar y, sobre todo, muy adaptable a los gustos individuales.

Peinado hacia atrás para un look sofisticado, suelto para mayor volumen o con flequillo, ofrece un sinfín de posibilidades. Otra ventaja que suelen destacar sus seguidoras es su fácil y rápido mantenimiento diario. Solo se necesitan unos minutos para peinarlo.

Los suaves gradientes mantienen las longitudes en movimiento.

Buenas noticias para quienes prefieren conservar su melena: las tendencias de 2026 no se centran necesariamente en el pelo corto. Las capas se vuelven más sutiles y estratégicas. Los mechones se peinan de forma casi invisible para aligerar el look y añadir movimiento sin sacrificar el largo.

Entre los cortes de pelo más populares del momento, el "kitty cut" resulta especialmente atractivo. Situado entre los hombros y la clavícula, combina estructura y suavidad gracias a un capeado muy natural y difuminado. El objetivo ya no es transformar completamente el cabello, sino darle un movimiento y una fluidez renovados.

El flequillo marca toda la diferencia

A veces, un solo detalle basta para modernizar un peinado. En 2026, el flequillo ligero y vaporoso está de moda. Este tipo de flequillo, ligero y desenfadado, aporta un movimiento sutil. Enmarca el rostro sin recargar las facciones. El flequillo cortina también es una apuesta segura, pero en una versión más estructurada. Su longitud se integra de forma natural con el corte para lograr un look elegante y fluido.

El color ilumina todo

El corte no lo es todo: el color también juega un papel crucial en el resultado final. Los peluqueros recomiendan especialmente reflejos sutiles o mechones finos alrededor del rostro para aportar luminosidad. En 2026, la gran tendencia sigue siendo el efecto "brillante": cabello brillante, hidratado y luminoso. La idea no es ocultar por completo las canas, sino trabajar con los tonos naturales del cabello para lograr un resultado armonioso y moderno.

Lo más importante: usa el corte que te guste.

Si bien algunos peinados son especialmente populares después de los 45, obviamente no hay reglas relacionadas con la edad. Puedes lucir un bob muy corto, cabello muy largo, un corte pixie o incluso rizos naturales en cualquier etapa de tu vida. Estas tendencias son especialmente atractivas porque son fáciles de mantener, favorecedoras y, a menudo, se adaptan a los cambios naturales del cabello. Sin embargo, lo más importante es elegir un estilo que te haga sentir tú misma.

En definitiva, ya sea un bob largo y luminoso, un corte pixie suave o un estilo capeado y ligero, las tendencias capilares de 2026 priorizan el movimiento, la ligereza y los cortes fácilmente personalizables. Estos peinados resultan especialmente atractivos después de los 45 años, ya que se adaptan a los cambios naturales del cabello sin perder modernidad ni elegancia.