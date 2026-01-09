Según un peluquero, estas 4 señales demuestran que tu corte de pelo no te favorece.

Sales de la peluquería con un cabello impecable y, sin embargo, unas horas después, el espejo parece jugarte una mala pasada. El corte que elegiste podría no ser adecuado para tu textura natural. Según el reconocido peluquero Christophe Nicolas Biot, ciertas señales visibles revelan que un corte podría no ser adecuado para tu cabello. Sin embargo, sobre todo, recuerda: la única persona que puede decidir si un corte te favorece eres tú.

1. Cabello que se hincha y pierde su forma.

¿Sientes que tu cabello sobresale por todas partes? Eso no significa necesariamente que sea inmanejable. Christophe Nicolas Biot explica que cuando el cabello se desenrolla de forma desordenada, suele deberse a que el corte no sigue su movimiento natural. La falta de estructura crea un volumen difícil de controlar, incluso con los mejores productos de peinado. Un corte adecuado, por el contrario, debe ir a favor del cabello, no en contra, para realzarlo a diario.

2. Mechones de cabello que sobresalen a pesar de todos tus esfuerzos

Te cepillas el cabello, te aplicas sérums y tratamientos, ¿y aun así algunos mechones se resisten a quedarse en su lugar? El peluquero señala un error común: cortar el cabello mojado. El agua estira temporalmente la fibra capilar, distorsionando la forma natural de los rizos u ondas. Una vez seco, el cabello recupera su movimiento original, lo que puede dar la impresión de un corte "chapucero". Comprender esta dinámica te permite elegir mejor un peinado que complemente tu textura en lugar de desentonar con ella.

3. Una textura persistente tipo mousse

Incluso después de usar champús suavizantes y tratamientos antifrizz, ¿tu cabello sigue luciendo hinchado o encrespado? Esto suele indicar que tu corte no respeta su textura natural. Christophe Nicolas Biot enfatiza que no se trata de corregir la textura, sino de elegir un corte que la complemente. Un buen corte debe crear un equilibrio entre la forma y el movimiento natural, permitiendo que tu cabello se exprese plenamente sin tener que aplanarlo o alisarlo constantemente.

4. La necesidad constante de suavizar o aplanar

Si dedicas tiempo a alisarte el cabello o a peinarlo hacia atrás para lograr el look deseado, podría ser señal de que el corte no es el adecuado para ti. El experto señala que muchas personas intentan "camuflar" un corte que no se adapta a sus ondas naturales. Sin embargo, tu cabello merece ser apreciado tal como es. La forma que impone un peinado inadecuado termina desentonando con tu textura, en lugar de realzarla.

La solución propuesta: corte en seco… pero sobre todo, tu criterio

Ante estas señales, Christophe Nicolas Biot recomienda el corte en seco, una técnica que sigue el movimiento natural del cabello y estructura la forma sin aplanar la textura. Este enfoque permite un resultado armonioso y fácil de peinar, respetando la naturaleza del cabello.

Ante todo, el mejor consejo es simple: la única persona que realmente puede decidir si un corte de pelo te favorece eres tú. El cabello es un lienzo para la expresión personal, y no hay reglas universales. Ya sea que te encanten tus rizos rebeldes, tu cabello encrespado o tu cabello liso, tu elección debe ser, ante todo, tu satisfacción. Las tendencias y las opiniones de los expertos pueden guiarte, pero tu satisfacción sigue siendo el estándar definitivo. Al fin y al cabo, tu cabello es tuyo: diviértete, experimenta y acepta lo que te hace feliz.

En resumen, en lugar de centrarte en cómo debería ser tu corte de pelo según los estándares o la opinión externa, simplemente observa qué te funciona. Si te sientes bien con tu pelo, ya sea rizado, liso, encrespado o rebelde, entonces te sienta perfecto.