Los peinados de Stranger Things ya no son un secreto: su creador finalmente lo revela todo.

Mientras "Stranger Things" se prepara para su último capítulo, los fans están demasiado ocupados siguiendo la historia del Mundo del Revés como para centrarse en los peinados de los personajes. Sin embargo, muchos elogian los peinados de los actores. Y, por supuesto, Steve Harrington encarna a la perfección la estética de los 80, con su corte de pelo alborotado y algunos mechones despeinados.

Increíbles transformaciones de cabello

Si eres un fanático incondicional de "Stranger Things", probablemente conozcas los perfiles de todos los personajes, las debilidades de los Demogorgones, la comida favorita de Once y las reglas de "Dungeons & Dragons". ¿Pero te has fijado en los increíbles peinados de los personajes, de un realismo inquietante? Lejos de ser meros detalles, los peinados de los Wheeler, los Byer y el incorregible Steve definen la serie y la anclan en su época.

La historia se desarrolla en los 80, la época de los walkmans, los vaqueros de cintura alta y la ropa de colores vibrantes. Naturalmente, la consistencia de pies a cabeza era clave. Por eso, la estilista Sarah Hindsgaul puso a disposición de los actores su experiencia para una transformación que parecía un salto al pasado.

Probablemente te dio escalofríos el impactante corte tazón de Will y quizás incluso te dolió el mullet dorado de Billy. Probablemente también quisiste darle un par de tijeretazos al bob ondulado con flequillo de Millie Bobby Brown durante su estancia en California. Sin embargo, estos cortes son obras de arte, fruto de incontables horas de trabajo. Rulos finos y abundante laca son esenciales entre bastidores. De hecho, la propia estilista comparte imágenes exclusivas del detrás de cámaras con su millón de seguidores.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Sarah Hindsgaul | Diseñadora de cabello (@sarahhindsgaul)

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Sarah Hindsgaul | Diseñadora de cabello (@sarahhindsgaul)

250 permanentes realizadas en el set

Los icónicos peinados de los 80, meticulosamente recreados en la serie, no son del agrado de todos. Trayendo malos recuerdos a algunos, símbolos de nostalgia para otros, provocan reacciones encontradas. Los internautas no han dudado en comparar el corte de pelo de Eddie con una melena o el de Billy con colas de rata. Claro que puedes hacer lo que quieras con tu propio cabello.

La verdadera proeza reside en la fijación y durabilidad de cada peinado, especialmente en el calor del momento. Para lograr ese look ondulado tan típico de la década, la estilista recurrió a una antigua práctica que antes se creía reservada para las personas mayores de los barrios ricos: la permanente. Realizó nada menos que 250 permanentes durante la sesión. Esto explica por qué estos rizos sueltos se mantienen a pesar de las intensas batallas con demogorgones y la humedad palpable del Mundo del Revés.

Pero también pelucas que crean la ilusión perfecta.

La estilista oficial de Stranger Things, responsable de los looks despeinados y cortes de pelo más realistas que los originales, también se tomó algunas libertades. En la última temporada, que esperan con ansias, Nancy luce una peluca más suave y suelta que antes. Millie Bobby Brown, quien interpreta a Eleven, la estrella de la serie, tampoco es la primera en usar pelucas. Si bien aceptó raparse la cabeza en la primera temporada, para las siguientes opta por pelucas increíblemente realistas.

Eddie, un rockero de corazón, también luce un peinado postizo que refleja su estilo: fogoso, rebelde y provocador. Y ese es precisamente el punto. Los peinados evolucionan con sus personajes para enfatizar aún más el mensaje.

A pesar de todas estas sedosas revelaciones, el peluquero mantiene el suspenso respecto a los productos utilizados, pero ciertamente son más sofisticados que el spray “Farrah Fawcette” mencionado por el querido Steve Harrington.