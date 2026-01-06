Este perfume icónico, usado por Brigitte Bardot, sigue siendo un clásico de culto y un éxito de ventas.

Creado en 1925, Shalimar de Guerlain es uno de esos raros perfumes capaces de trascender épocas sin perder su encanto. Asociado a Brigitte Bardot y a una cierta idea del glamour francés, este icónico aroma sigue cautivando tanto a los amantes de los clásicos atemporales como a las nuevas generaciones que buscan una fragancia con carácter.

Una fragancia centenaria que aún se desea

Shalimar se creó a mediados de la década de 1920, inspirado en los Jardines Shalimar de la India, y se considera uno de los primeros perfumes orientales de la historia. Su excepcional longevidad se debe a un equilibrio excepcional entre sofisticación, glamour y potencia olfativa. Casi un siglo después, sigue siendo un éxito de ventas en perfumerías selectas como Sephora.

La firma olfativa de un icono

Brigitte Bardot contribuyó a cultivar el mito de Shalimar al convertirla en una de sus fragancias favoritas. Si bien no es su portavoz oficial, encarna a la perfección su espíritu: una mujer libre y poco convencional, alejada de las normas "sensata". Llevar Shalimar implica afirmar una presencia fuerte, una estela que se afirma y se reivindica.

Una fragancia oriental de vainilla que se ha vuelto atemporal.

La fuerza de Shalimar reside en su audaz construcción olfativa: una luminosa nota de salida de bergamota, un corazón floral y polvoriento, y un fondo oriental que combina notas envolventes de vainilla, ámbar, cuero y balsámico. Este contraste entre la frescura inicial y la calidez glamurosa del fondo crea una auténtica firma, reconocible al instante en la piel. Es esta estela única la que la convierte en una fragancia "reflejo", a la que se vuelve, incluso después de probar otros perfumes.

¿Por qué sigue siendo tan popular?

En un panorama repleto de nuevas fragancias, Shalimar ofrece seguridad a través de su historia y cautiva con su poder. Conecta tanto con los nostálgicos de los grandes clásicos como con quienes descubren por primera vez una fragancia oriental verdaderamente distintiva. El resurgimiento de los perfumes tradicionales y el atractivo de los aromas icónicos también explican su renovado éxito: regalar o recibir Shalimar es elegir una fragancia impregnada de cultura y emoción.

Un bestseller moderno en Sephora

Disponible en varios formatos de eau de parfum, Shalimar sigue siendo un referente en tiendas y online, testimonio de su perdurable popularidad. Su capacidad para trascender tendencias, desde el glamour retro hasta los deseos actuales de fragancias intensas, lo convierte en una apuesta segura en el pasillo de perfumes. Más que un simple perfume, se ha convertido en un símbolo de estilo atemporal y glamour innegable, desde Bardot hasta la actualidad.

Casi un siglo después de su creación, Shalimar sigue reinando en el competitivo mundo de la perfumería. A la vez herencia olfativa, objeto de deseo y manifiesto de feminidad liberada, trasciende generaciones sin perder jamás su poder.