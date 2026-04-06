"Relleno de zombis": este fenómeno estético de moda que está causando controversia.

El término "relleno zombi", ampliamente difundido en redes sociales, resulta tan intrigante como preocupante. Algunos textos afirman que se trata de una "técnica que utiliza grasa de cadáver para alterar la apariencia facial".

Un rumor amplificado por las redes sociales

El término "relleno zombie" se usa principalmente en internet (Instagram, TikTok) para generar expectación o crear sensacionalismo. Varias publicaciones virales asocian este término con la idea de productos elaborados a partir de tejido humano post mortem. Sin embargo, estas afirmaciones no se basan en ninguna evidencia médica reconocida.

Las organizaciones profesionales de cirugía plástica y dermatología no mencionan ninguna técnica estandarizada que utilice grasa cadavérica en procedimientos cosméticos. Los especialistas enfatizan que "las prácticas médicas están estrictamente reguladas por estándares de seguridad, ética y trazabilidad de los productos utilizados". La naturaleza viral de ciertos contenidos puede contribuir a la difusión de información inexacta o descontextualizada, lo que explica la importancia de recurrir a fuentes científicas fiables.

¿Qué sustancias se utilizan realmente en la medicina cosmética?

Los "rellenos" que se utilizan hoy en día se basan principalmente en sustancias conocidas y estudiadas, como el ácido hialurónico, que está presente de forma natural en el cuerpo, o la grasa autóloga, es decir, la grasa extraída del propio cuerpo del paciente mediante determinados procedimientos específicos.

Estas técnicas se han utilizado durante varios años dentro de un marco médico regulado. Las autoridades sanitarias imponen protocolos estrictos para garantizar la seguridad del paciente y la calidad de los productos utilizados. Ninguna organización científica reconocida menciona el uso de tejido de personas fallecidas con fines cosméticos rutinarios.

#cirugía #cosmética #usa #mantenteinformadoentiktok ♬ Sonido original - Le Progrès @le_progres_ En Estados Unidos, está surgiendo un nuevo y sorprendente método de cirugía estética. Consiste en inyectar grasa extraída directamente de personas fallecidas. Si bien este tipo de transferencia de grasa ya se utiliza en cirugía reconstructiva, especialmente para víctimas de quemaduras, esta es la primera vez que se aplica en el ámbito puramente estético. En Francia, esta práctica está prohibida. #ebrainfo

¿Por qué este término provoca tanta reacción?

La popularidad del término "relleno para zombis" se debe en parte a su carácter sensacionalista, que facilita su difusión en las redes sociales. Algunos contenidos utilizan un vocabulario deliberadamente angustiante para llamar la atención, sin que ello refleje necesariamente la realidad médica.

Este fenómeno pone de relieve un problema más amplio: la dificultad que tiene el público para distinguir la información fiable del contenido sensacionalista en un entorno digital donde la viralidad suele primar sobre el rigor científico. Los expertos recomiendan verificar las fuentes y consultar con profesionales cualificados antes de sacar conclusiones sobre prácticas médicas.

El término «relleno zombi» ilustra cómo ciertas expresiones virales pueden generar preocupación sin basarse en evidencia científica sólida. Hasta la fecha, no existen datos fiables que confirmen la existencia de una técnica cosmética que utilice grasa de cadáver. Esta situación subraya la importancia de priorizar las fuentes de información médicas reconocidas para comprender mejor las prácticas reales y evitar la difusión de información engañosa.