Este error puede debilitar las uñas sin que te des cuenta.

¿Se te parten las uñas, se rompen con facilidad o parecen crecer más despacio? Antes de culpar a una deficiencia vitamínica o a que tus uñas sean "naturalmente frágiles", hay otra posibilidad que considerar. Un hábito muy común, que muchas personas adoptan sin darse cuenta, puede debilitarlas con el tiempo.

El reflejo que pone a prueba tus uñas

Los esmaltes semipermanentes y los geles son muy apreciados por su larga duración. Sin embargo, retirarlos requiere un poco más de cuidado. Cuando el esmalte empieza a descascarillarse, la tentación de arrancarlo o rasparlo con los dedos es fuerte. Pero este reflejo no es inofensivo.

Quitar el esmalte de uñas de esta manera conlleva el riesgo de eliminar una fina capa de la superficie de la uña. Como resultado, la uña se vuelve más delgada, sensible y propensa a romperse. Si se hace repetidamente, puede debilitarla y tardar más en recuperar su fuerza original.

Presentar una solicitud, un detalle que lo cambia todo.

Quitar el esmalte no es lo único que hay que tener en cuenta. Un limado demasiado enérgico también puede debilitar las uñas, sobre todo al aplicar o quitar esmalte semipermanente. Las limas muy abrasivas o los movimientos repetitivos de vaivén pueden dañar la queratina, la sustancia quecompone la uña . Con el tiempo, esto puede provocar que las uñas se agrieten, se partan o se vuelvan quebradizas. Un limado suave, siempre en la misma dirección, sigue siendo la mejor manera de mantener su resistencia.

El método correcto para una eliminación sin problemas

La paciencia es tu mejor aliada. Para quitar el esmalte semipermanente, lo mejor es usar un quitaesmalte adecuado que permita que el producto se disuelva gradualmente. Este método lleva unos minutos más, pero es mucho más suave con la estructura natural de la uña.

Si te quitan las uñas postizas en un salón de belleza, no dudes en pedir una técnica delicada, con un limado mínimo. Un profesional cuidadoso priorizará la salud de tus uñas y garantizará un resultado impecable.

Dale un respiro a tus uñas

Al igual que la piel o el cabello, las uñas también agradecen un descanso. Alternar periodos con y sin esmalte de uñas puede ayudarlas a recuperar toda su vitalidad.

Para completar esta rutina, aplica regularmente un aceite nutritivo en tus uñas y cutículas. Una dieta variada y equilibrada también contribuye a su salud. Si, a pesar de estas precauciones, tus uñas siguen muy dañadas, se parten con frecuencia o te duelen, puede ser útil consultar a un dermatólogo.

Unas uñas fuertes no son solo cuestión de naturaleza, sino también de hábitos. Si evitas quitarte el esmalte, optas por limarlas suavemente y dedicas tiempo a nutrirlas, les das todas las oportunidades para mantenerse fuertes y sanas. A veces, son los pequeños cambios los que marcan la mayor diferencia.