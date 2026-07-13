Estos hábitos dañan el cabello sin que nos demos cuenta.

¿Cabello opaco, quebradizo o con puntas abiertas? No es una tragedia ni algo inevitable, y desde luego no es motivo de culpa. Le puede pasar a cualquiera. Si te preocupa el estado de tu cabello y quieres devolverle su vitalidad, solo necesitas revisar algunos hábitos diarios.

El calor, un reflejo que debilita el cabello.

Los secadores, planchas y rizadores de pelo suelen formar parte de la rutina de belleza. Sin embargo, si se usan con mucha frecuencia o a altas temperaturas, pueden resecar la fibra capilar y provocar rotura. ¿La buena noticia? No hace falta eliminarlos por completo. Reducir su uso, optar por una temperatura más baja y aplicar un protector térmico antes de peinarse puede ayudar a minimizar sus efectos.

Lavarse el cabello con demasiada frecuencia puede desequilibrar el cuero cabelludo.

Lavarse el cabello a diario no siempre es lo más recomendable. El lavado frecuente, sobre todo con agua muy caliente, puede eliminar la película protectora natural del cuero cabelludo. Como consecuencia, el cuero cabelludo puede producir aún más sebo, lo que hace que el cabello se vea grasoso con mayor rapidez. Reducir gradualmente la frecuencia de lavado y usar agua tibia con frecuencia ayuda a mantener el equilibrio natural del cabello.

Tenga cuidado al desenredar el cabello mojado.

Cuando está mojado, el cabello es más flexible... pero también más frágil. Un cepillado enérgico o el uso de un cepillo inadecuado pueden provocar roturas. Para preservar el largo, lo mejor es usar un peine de dientes anchos o un cepillo diseñado para cabello mojado. Empieza siempre por las puntas y ve subiendo suavemente hacia las raíces: un paso sencillo que marca la diferencia.

Los peinados muy ajustados no siempre son la mejor opción.

Las coletas apretadas, los moños pulidos o las trenzas muy ajustadas ofrecen un aspecto impecable, pero ejercen mucha presión sobre las raíces. Con el tiempo, esta tensión repetida puede debilitar el cabello y provocar caída localizada. Alternar peinados, llevarlos un poco más sueltos y usar gomas para el pelo más suaves ayuda a reducir este estrés diario.

Los consejos también necesitan atención

Posponer indefinidamente la cita con el peluquero no ayuda a las puntas ya debilitadas. Las puntas abiertas tienden a extenderse hacia arriba, lo que puede hacer que el cabello luzca menos cuidado. Lo mismo ocurre con el cuidado del cabello: saltarse el acondicionador o la mascarilla capilar priva al cabello de nutrientes e hidratación esenciales. Los cortes regulares y los tratamientos adecuados ayudan a mantener el cabello suave, brillante y manejable.

Pequeños gestos que lo cambian todo

Para cuidar tu cabello no es necesario cambiar por completo tu rutina. Unos pocos hábitos sencillos pueden marcar la diferencia:

Limite el uso de aparatos de calefacción.

Espacie los lavados con champú siempre que sea posible.

Desenreda el cabello suavemente.

Alterna peinados para evitar la tensión constante.

Hidrata el cabello con los tratamientos adecuados.

Duerme sobre una funda de almohada de satén y protege tu cabello del sol o del cloro cuando sea necesario.

Con el tiempo, estos pequeños ajustes ayudan a preservar la fuerza, la flexibilidad y el brillo del cabello.

Tener el cabello opaco, quebradizo o con puntas abiertas no define su belleza. Es algo común con muchas causas posibles. Si quieres devolverle su brillo, a menudo basta con revisar algunos hábitos diarios. Al adoptar una rutina más suave y respetuosa, le brindas a tu cabello las mejores condiciones para lucir todo su potencial.