¿Por qué el pintalabios no dura (y cómo solucionarlo)?

¿Tu labial se desvanece, se corre o desaparece después de unas horas? No te preocupes: unos sencillos consejos pueden transformar tu rutina de belleza. Descubre cómo maximizar la duración de tu color mientras cuidas tus labios, según tus preferencias y estilo.

Labios mimados para una mejor sujeción

Antes incluso de pensar en el color, la preparación de los labios es fundamental. Los labios secos, agrietados o deshidratados ofrecen una superficie menos uniforme, lo que puede impedir que el labial se adhiera correctamente. ¿La mejor solución? Exfoliar suavemente los labios una o dos veces por semana para eliminar las células muertas y, a continuación, aplicar un bálsamo hidratante. Sin embargo, deja que el bálsamo se absorba durante unos minutos antes de aplicar el labial: una textura demasiado densa o grasa puede impedir que el color se adhiera bien.

La base secreta de una boca duradera

Para que tu labial dure más, aplicar una base puede marcar la diferencia. Un lápiz labial del mismo tono o de un color similar te permite delinear tus labios y rellenarlos ligeramente antes de aplicar el labial. Este paso crea una primera capa de color que ayuda a que el maquillaje se mantenga intacto por más tiempo. Además, minimiza que el labial se corra y ayuda a mantener un aspecto impecable durante todo el día.

Elige la textura adecuada según tus preferencias.

No todos los labiales tienen la misma duración. Las fórmulas líquidas mate y los labiales de larga duración suelen ser los más duraderos, ya que se adhieren mejor a los labios. Por el contrario, las texturas cremosas o brillantes generalmente brindan mayor comodidad, una sensación suave y un efecto luminoso, pero pueden desvanecerse más rápidamente. Por lo tanto, la elección depende de tus prioridades: un color que dure todo el día o una sensación ultracómoda que sea fácil de reaplicar.

El truco para arreglar el color

¿Quieres que tu labial dure aún más? Prueba la técnica del "velo fijador". Después de aplicar la primera capa de color, coloca suavemente un pañuelo de papel sobre los labios y aplica una fina capa de polvos translúcidos con ligeros toques. A continuación, aplica una segunda capa de labial. Esto ayuda a fijar los pigmentos y a mantener un color más intenso por más tiempo.

Un pintalabios para cada persona, según tus deseos.

Recuerda que usar labial nunca es obligatorio. Puedes usarlo, no usarlo, de vez en cuando o todos los días: todas las opciones son válidas. La belleza no tiene reglas fijas y cada persona puede expresar su personalidad como desee. Y sea cual sea tu tono de piel, género o estilo, tienes todo el derecho a amar el labial y a divertirte con los colores.

En resumen, con unos buenos hábitos, un poco de preparación y la fórmula adecuada para ti, tu labial puede lucir vibrante por más tiempo. Pero, sobre todo, lo más importante es sentirte bien contigo misma.